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Thế giới

Lãnh tụ tối cao Iran tuyên bố Mỹ sẽ bị đẩy khỏi Trung Đông sau khi hứng đòn đau

Bình Giang

TPO - Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei tuyên bố: “Họ chỉ tự chuốc lấy tổn hại cho chính mình”, rằng Mỹ cuối cùng sẽ bị đẩy khỏi Trung Đông.

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Ảnh chân dung Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei tại trung tâm thủ đô Tehran, ngày 31/8. (Ảnh: AP)

Theo tuyên bố được truyền hình nhà nước Iran đăng tải ngày 28/9, Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei nói rằng Mỹ sẽ bị buộc phải rời Trung Đông sau khi hứng “những đòn đau đớn”.

Phát biểu được đưa ra trong bối cảnh Mỹ và Iran đang tiếp tục các nỗ lực khôi phục đàm phán nhằm chấm dứt giao tranh. Ông Khamenei vẫn chưa xuất hiện trước công chúng kể từ khi cuộc chiến Trung Đông bắt đầu vào cuối tháng 2.

“Giờ đây, sau khi hứng những đòn đánh đau đớn từ các chiến binh dũng cảm và lực lượng bảo vệ eo biển Hormuz, họ không dám tiến xa hơn Biển Ả-rập”, ông Khamenei nêu trong văn bản.

“Bất cứ khi nào họ dám chấp nhận rủi ro này, họ chỉ tự chuốc lấy tổn hại cho chính mình. Sẽ không còn lâu nữa trước khi ngay cả Biển Ả-rập cũng sẽ không còn sự hiện diện của họ”, ông nói thêm.

Biển Ả-rập trải dài từ bán đảo Ả-rập về phía Ấn Độ ở phía đông, là một tuyến hàng hải quan trọng dẫn tới bờ biển Iran và eo biển Hormuz.

Iran và Mỹ tranh giành quyền kiểm soát eo biển Hormuz kể từ khi cuộc chiến Trung Đông bắt đầu.

Phát biểu tại New York ngày 28/9, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi nói rằng nước này đã thông báo với Mỹ và cộng đồng quốc tế về những điều kiện mà lãnh tụ tối cao Iran đặt ra để mở lại eo biển Hormuz, nhưng ông không công bố chi tiết các điều kiện đó.

Ông Araghchi cho biết Tehran đã thảo luận một số ý tưởng với bên trung gian Qatar, và những đề xuất này sẽ được chuyển tới Mỹ. Iran dự kiến nhận được phản hồi cuối cùng của Washington thông qua Doha.

“Nếu người Mỹ tuyên bố họ đang tìm kiếm một thỏa thuận hoặc một giải pháp hòa bình, thì chúng tôi đã đưa ra giải pháp đó”, ông Araghchi nói.

Tuần trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã bác bỏ đề xuất của Iran về lệnh ngừng bắn kéo dài 7 ngày, sau đó mở lại eo biển Hormuz.

Iran đưa ra sáng kiến này tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc và cho biết đề xuất đã được chuyển tới Mỹ thông qua Qatar.

“Họ muốn đạt được một thỏa thuận để mở ngay eo biển Hormuz vì họ đang thua rất nặng. Chúng ta đang thắng lớn”, ông Trump nói.

Tuy nhiên sau đó, nhà lãnh đạo Mỹ bày tỏ kỳ vọng các cuộc đàm phán với Iran sẽ được nối lại trong tuần này.

Theo Reuters

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#Eo biển Hormuz #Mỹ và Iran #Chiến tranh Mỹ - Iran

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