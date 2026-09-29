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Khoa học

Tên lửa khổng lồ của tỷ phú Elon Musk làm nên điều chưa từng có

Bình Giang

TPO - Tên lửa Starship thế hệ mới của SpaceX vừa được phóng lên từ Texas và đã đạt quỹ đạo, dù một động cơ gặp sự cố. Đây là nỗ lực đầy mạo hiểm nhằm triển khai lô vệ tinh Starlink trong sứ mệnh tham vọng nhất từ trước đến nay của công ty.

Ngày 28/9, tên lửa cao tương đương tòa nhà 40 tầng - gồm tên lửa đẩy Super Heavy và tầng trên mang tên Starship, rời bệ phóng tại cảng vũ trụ Starbase gần Vịnh Mexico.

Quá trình phóng tên lửa khổng lồ Starship. (Nguồn: AP)

Ông Dan Huot - người phát ngôn của SpaceX, ban đầu tuyên bố trong chương trình phát sóng trực tiếp của công ty rằng Starship không thể đạt quỹ đạo vì một động cơ tắt sớm hơn dự kiến. Tuy nhiên, vài phút sau, Huot thay đổi thông báo khi các kỹ sư cập nhật rằng tàu vẫn có thể thực hiện lần khai hỏa động cơ quan trọng để đưa nó vào quỹ đạo.

Starship được SpaceX giao nhiệm vụ đưa các vệ tinh Starlink lên quỹ đạo và thực hiện các sứ mệnh của NASA lên Mặt trăng trong tương lai. Con tàu dự kiến hoàn thành 6 vòng quanh Trái Đất trong hành trình kéo dài 10 giờ - chuyến bay dài nhất từ trước đến nay, trước khi rơi xuống Thái Bình Dương, ở khu vực phía tây Chile.

Đạt được quỹ đạo là cột mốc quan trọng đối với bất kỳ tên lửa mới nào được thiết kế để đưa vật thể lên không gian. Đây là thành tựu mà Starship đã phải trì hoãn nhiều lần. Tỷ phú Elon Musk từng dự đoán SpaceX sẽ đạt được mục tiêu này vào năm 2022, sau đó triển khai vệ tinh vào năm 2023.

Tuy nhiên, kể từ năm 2023, cả 13 chuyến bay thử nghiệm trước đó của Starship đều chỉ đạt dưới quỹ đạo, sau quá trình phát triển kéo dài gần 1 thập kỷ và tiêu tốn của SpaceX hơn 15 tỷ USD.

Ông Musk cho biết ông hình dung cuối cùng sẽ có hàng trăm hoặc thậm chí hàng nghìn Starship được phóng mỗi năm - tần suất chưa từng có trong ngành công nghiệp vũ trụ.

Theo AP, Reuters

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#Starship #SpaceX #Elon Musk #NASA #Mặt trăng

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