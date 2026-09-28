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Khoa học

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Quảng Ninh gỡ lưới, tháo cọc bảo vệ chim di cư

Hoàng Dương

TPO - Chỉ trong hơn một tuần, lực lượng chức năng tại xã Đường Hoa và đặc khu Cô Tô (TP. Quảng Ninh) đã tháo dỡ hàng trăm mét lưới cùng hàng loạt cọc, sào và thiết bị dẫn dụ dùng để bẫy chim hoang dã.

Những “bức tường” lưới trên đường chim bay

Trên cánh đồng thôn Cái Lấm, xã Đường Hoa, một hệ thống lưới bẫy chim được giăng trên diện rộng, kết hợp với loa tự chế phát âm thanh giả tiếng chim để dẫn dụ những đàn chim trời bay vào khu vực đặt bẫy.

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Kiểm lâm xã Đường Hoa gỡ chim hoang dã bị mắc lưới.

Thời gian vừa qua, Công an xã Đường Hoa phối hợp với Hạt Kiểm lâm khu vực 6 và Phòng Kinh tế xã kiểm tra khu vực này. Lực lượng chức năng đã phát hiện, tháo dỡ khoảng 500m lưới, 30 cọc cùng 4 loa tự chế.

Với phương thức này, âm thanh phát ra từ loa được sử dụng để thu hút chim, trong khi những tấm lưới giăng sẵn có thể trở thành “bức tường” khiến chim mắc lại khi bay qua. Quy mô lưới cùng số thiết bị dẫn dụ cho thấy điểm bẫy được bố trí trên phạm vi khá rộng.

Toàn bộ dụng cụ bị tháo dỡ sau đó được Công an xã Đường Hoa bàn giao cho Hạt Kiểm lâm khu vực 6 xử lý theo quy định.

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Loa phát tiếng chim dẫn dụ chim di cư sà vào lưới giăng sẵn.

Một điểm bẫy chim khác tại khu vực Cầu Thủ Mỷ, khu phố Nam Hải, đặc khu Cô Tô tiếp tục được lực lượng Kiểm lâm Cô Tô phối hợp với Phòng Kinh tế, Công an đặc khu và Ban Chỉ huy Quân sự đặc khu tháo dỡ khoảng 280m lưới bẫy chim cùng 8 sào tre. Mỗi sào tre dài khoảng 5m, được sử dụng để dựng và cố định hệ thống lưới.

Mới đây nhất, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện tại thôn Đồng Tiến và thôn Hồng Vàn, đặc khu Cô Tô có hoạt động bẫy, bắt chim hoang dã. Lực lượng chức năng đã thu giữ gần 300m lưới cùng các dụng cụ liên quan đến việc săn bắt chim và tiếp tục xác minh điều tra vụ việc.

Giữ khoảng trời an toàn cho chim di cư

Các điểm bẫy được phát hiện đúng vào mùa chim di cư, thời điểm nhiều loài chim di chuyển qua những khu vực có nguồn thức ăn và điều kiện nghỉ chân phù hợp.

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Lực lượng chức năng đặc khu Cô Tô gỡ lưới, tháo cọc bẫy chim di cư. Ảnh: Thu Cúc.

Với đặc điểm có nhiều không gian tự nhiên, các khu vực ven biển, đồng ruộng và đảo của Quảng Ninh là nơi chim hoang dã có thể tìm kiếm thức ăn, dừng nghỉ hoặc cư trú. Việc giăng lưới, sử dụng âm thanh dẫn dụ không chỉ khiến chim có nguy cơ mắc bẫy mà còn gây tác động đến môi trường sống và sự ổn định của hệ sinh thái.

Tại Cô Tô, chính quyền đặc khu xác định việc bảo vệ các khu vực kiếm ăn, cư trú và nghỉ chân của chim di cư là một trong những nội dung được chú trọng trong công tác bảo tồn đa dạng sinh học. Bên cạnh tuyên truyền, các lực lượng chức năng được yêu cầu chủ động kiểm tra địa bàn, phát hiện và xử lý hành vi săn bắt, giết, nuôi nhốt, vận chuyển, mua bán, quảng cáo, tàng trữ hoặc sử dụng trái phép động vật hoang dã.

Công an xã Đường Hoa cũng cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với kiểm lâm và các đơn vị liên quan kiểm tra những khu vực có nguy cơ phát sinh hoạt động săn bắt chim, kịp thời tháo dỡ dụng cụ và ngăn các điểm bẫy tái diễn.

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Mỗi tấm lưới được tháo xuống sẽ loại bỏ thêm một mối nguy trên đường bay của chim trời. Ảnh: Thu Cúc.

Việc thu giữ dụng cụ, việc xác định người đặt bẫy và duy trì giám sát tại những khu vực từng xảy ra vi phạm có ý nghĩa quan trọng trong ngăn chặn tình trạng này từ gốc.

Mỗi tấm lưới được tháo xuống sẽ loại bỏ thêm một mối nguy trên đường bay của chim trời. Tuy nhiên, để những khoảng trời thực sự an toàn trong mùa di cư, hoạt động kiểm tra cần được duy trì thường xuyên, đồng thời vận động người dân không săn bắt, mua bán, tàng trữ hoặc sử dụng chim hoang dã trái phép.

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#chim di cư #bảo vệ môi trường #săn bắt chim #Quảng Ninh #kiểm lâm #bảo tồn sinh thái #phòng chống săn bắt

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