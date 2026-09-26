Lâm Đồng trồng 1.300 cây xanh hưởng ứng Festival Hoa Đà Lạt

Sáng 26/9, tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức trồng 1.300 cây xanh tại khu vực Công viên Bằng Lăng, phường Phú Thủy, hưởng ứng chiến dịch trồng hoa, cây xanh chào mừng Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI - năm 2026.
Tham gia chương trình có ông Đặng Hồng Sỹ - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng và ông Nguyễn Hồng Hải - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng đại diện các đơn vị.
Trong đợt này, các đơn vị trồng 350 cây bằng lăng, 800 cây tường vi và 150 cây gỗ cẩm lai, với tổng kinh phí hơn 942 triệu đồng. Đây là những loại cây được đánh giá phù hợp với điều kiện môi trường tại địa phương.
Hoạt động nằm trong chiến dịch “Người người trồng hoa, nhà nhà trồng hoa, cây xanh chào mừng Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI - năm 2026”, đồng thời góp phần mở rộng không gian xanh, cải thiện cảnh quan và lan tỏa phong trào trồng cây, bảo vệ môi trường.
Theo lãnh đạo UBND phường Phú Thuỷ, trong 2 năm qua, các đơn vị đã trồng hơn 600 cây bằng lăng trên tuyến đường Nguyễn Thông và khu vực sườn đồi tháp Pô Sah Inư. Những hàng cây này góp phần cải thiện cảnh quan khu vực cửa ngõ Khu du lịch quốc gia Mũi Né.
Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI - năm 2026 dự kiến diễn ra từ 19 - 31/12, với chủ đề “Đà Lạt - Bản giao hòa của sắc hoa và âm nhạc”. Sự kiện gồm 11 chương trình chính và 25 chương trình hưởng ứng, được tổ chức tại Đà Lạt và nhiều địa phương trong tỉnh Lâm Đồng.
Festival dự kiến có các hoạt động nổi bật như khai mạc, triển lãm hoa và cây cảnh, không gian ẩm thực, các chương trình nghệ thuật, carnival, tour tham quan vườn hoa và chương trình nghệ thuật chào năm mới 2027 kết hợp bế mạc. Hiện tỉnh Lâm Đồng đang chỉnh trang cảnh quan, xây dựng các không gian hoa, tuyến đường hoa và vận động người dân, doanh nghiệp cùng tham gia, tạo diện mạo xanh, rực rỡ cho mùa lễ hội cuối năm.