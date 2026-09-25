Giao nộp diều núi quý hiếm phát hiện giữa khu dân cư ở Huế

TPO - Một người dân ở phường Thuận An, TP. Huế, tự nguyện giao nộp cá thể diều núi nặng khoảng 1,2kg, thuộc nhóm IIB, cho cơ quan chức năng.

Chiều 25/9, thông tin từ UBND phường Thuận An (TP. Huế) cho biết, địa phương vừa phối hợp các lực lượng chức năng tiếp nhận một cá thể diều núi quý hiếm (tên khoa học Nisaetus nipalensis) do người dân giao nộp.

Cá thể diều núi do người dân phường Thuận An, Huế, tự nguyện giao nộp. Ảnh: CTV

Cá thể động vật rừng này do ông Hồ Bảo Lực, trú tại số 74 Kinh Dương Vương, phường Thuận An, tự nguyện bàn giao.

Theo chỉ đạo từ UBND phường Thuận An, Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phối hợp Hạt Kiểm lâm khu vực Trung tâm, Công an, Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công phường, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Thuận An và Tổ dân phố Tân Mỹ đã tổ chức tiếp nhận con vật.

Đại diện lực lượng chức năng địa phương tiếp nhận con vật. Ảnh: CTV

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng xác định cá thể diều núi có trọng lượng khoảng 1,2kg. Tại thời điểm tiếp nhận, cá thể diều núi có sức khỏe ổn định.

Đây là loài động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm thuộc nhóm IIB theo Thông tư 85/2025/TT-BNNMT ngày 31/12/2025.