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Khoa học

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Vườn quốc gia Tà Đùng mời doanh nghiệp thuê rừng làm du lịch

Thái Lâm

TPO - Ban Quản lý Vườn quốc gia Tà Đùng vừa có thông báo cho thuê môi trường rừng để tổ chức các hoạt động du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí. Đây là đợt 1, được triển khai trên cơ sở Đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí đã được UBND tỉnh Lâm Đồng phê duyệt.

Ngày 24/9, ông Khương Thanh Long - Giám đốc Ban Quản lý Vườn quốc gia Tà Đùng, tỉnh Lâm Đồng cho biết: Đơn vị vừa có thông báo mời các tổ chức, cá nhân có nhu cầu và đủ năng lực tham gia thuê môi trường rừng để kinh doanh du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí.

Theo ông Long, thông báo số 37/TB-BQLVQGTĐ được ban hành ngày 10/9/2026, thực hiện theo Đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí tại Vườn quốc gia Tà Đùng đã được UBND tỉnh Lâm Đồng phê duyệt tại Quyết định số 2414/QĐ-UBND ngày 3/12/2025.

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Thác đá Granite trong Vườn quốc gia Tà Đùng. Ảnh: VQG Tà Đùng.

Việc cho thuê môi trường rừng nhằm khai thác hợp lý tiềm năng, lợi thế của Vườn quốc gia Tà Đùng, đồng thời gắn phát triển du lịch với quản lý, bảo vệ rừng, bảo tồn đa dạng sinh học và cảnh quan tự nhiên.

Ông Khương Thanh Long cho biết: Việc cho thuê môi trường rừng nhằm thu hút các tổ chức, cá nhân có năng lực tham gia đầu tư, phát triển các sản phẩm du lịch theo hướng bền vững. Hoạt động này được kỳ vọng tạo thêm nguồn thu phục vụ công tác quản lý, bảo vệ rừng; góp phần phát triển kinh tế - xã hội, tạo sinh kế cho người dân địa phương và nâng cao nhận thức về bảo tồn tài nguyên thiên nhiên.

Trong đợt 1, các khu vực cho thuê được xác định cụ thể tại phụ lục hồ sơ kỹ thuật lựa chọn tổ chức, cá nhân thuê môi trường rừng. Hồ sơ lựa chọn đã được Ban Quản lý Vườn quốc gia Tà Đùng phê duyệt tại Quyết định số 158/QĐ-BQLVQGTĐ ngày 8/9/2026.

Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu tham gia có 60 ngày để nộp hồ sơ đăng ký. Thời hạn tiếp nhận hồ sơ đến 16h ngày 10/11/2026. Việc mở hồ sơ được thực hiện vào 9h ngày 11/11/2026 tại trụ sở Ban Quản lý Vườn quốc gia Tà Đùng, thôn Đắk Som 1, xã Tà Đùng, tỉnh Lâm Đồng.

Trước đó, Ban Quản lý Vườn quốc gia Tà Đùng đã tổ chức tham vấn xây dựng Đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí với sự tham gia của các cơ quan quản lý, chuyên gia, doanh nghiệp và cộng đồng địa phương. Đề án định hướng phát triển các loại hình du lịch gắn với thiên nhiên như trekking, nghỉ dưỡng thân thiện với môi trường, giáo dục sinh thái và trải nghiệm văn hóa bản địa.

Việc mời thuê môi trường rừng là bước triển khai Đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí tại Vườn quốc gia Tà Đùng, trong đó yêu cầu khai thác giá trị cảnh quan, đa dạng sinh học phải gắn với công tác quản lý, bảo vệ rừng và hệ sinh thái.

Vườn quốc gia Tà Đùng được thành lập trên cơ sở chuyển hạng từ Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Đùng theo Quyết định số 185/QĐ-TTg ngày 8/2/2018 của Thủ tướng Chính phủ. Vườn hiện có diện tích khoảng 20.688,01ha, thuộc địa bàn xã Tà Đùng, tỉnh Lâm Đồng. Đây là khu vực có hệ sinh thái rừng, cảnh quan tự nhiên và đa dạng sinh học, đồng thời được định hướng phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí theo quy định.

Thái Lâm
#Vườn quốc gia Tà Đùng #du lịch sinh thái #bảo tồn rừng #Lâm Đồng #phát triển bền vững #du lịch nghỉ dưỡng #đầu tư

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