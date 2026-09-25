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Khoa học

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Kích hoạt quy trình ứng phó, truy tìm 'nguồn phóng xạ thất lạc' tại Huế

Ngọc Văn

TPO - Tình huống giả định mất nguồn phóng xạ Cs-137 trong quá trình tháo dỡ thiết bị đã được lựa chọn để diễn tập ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân năm 2026, kiểm tra khả năng phối hợp của các lực lượng tại TP. Huế.

Ngày 25/9, tại Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh Huế, Ban Chỉ huy ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân TP. Huế tổ chức diễn tập chuyên đề ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân trên địa bàn năm 2026, với tình huống giả định mất nguồn phóng xạ trong quá trình quản lý, lưu giữ.

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Lực lượng chuyên môn thực hiện quy trình ứng phó trong tình huống giả định mất nguồn phóng xạ khi quản lý, lưu giữ.

Tình huống giả định, một nguồn phóng xạ kín Cs-137 được sử dụng trong thiết bị đo mức phục vụ sản xuất bị thất lạc trong quá trình tháo dỡ và lưu giữ chờ bàn giao. Nếu nguồn phóng xạ bị mất không được phát hiện, thu hồi kịp thời có thể dẫn đến nguy cơ phơi nhiễm bức xạ đối với con người và môi trường.

Từ tình huống trên, các lực lượng chức năng đã kích hoạt quy trình ứng phó từ cấp cơ sở đến cấp thành phố, triển khai công tác tìm kiếm, xác định vị trí nguồn phóng xạ, thu hồi an toàn và thực hiện các biện pháp kiểm soát nhiễm bẩn phóng xạ theo phương án đã được xây dựng.

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Quy trình ứng phó được kích hoạt khẩn cấp từ cấp cơ sở đến cấp thành phố.

Cuộc diễn tập huy động gần 100 người tham gia, gồm lực lượng chuyên môn, các sở, ngành, đơn vị liên quan và lực lượng vũ trang. Nội dung tập trung kiểm tra cơ chế chỉ huy điều hành, khả năng phối hợp giữa các lực lượng, hệ thống thông tin liên lạc, huy động nhân lực, phương tiện và xử lý tình huống theo điều kiện thực tế.

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Tình huống sơ cấp cứu nạn nhân khi xảy ra sự cố liên quan mất nguồn phóng xạ.

Phát biểu tại buổi diễn tập, Phó Chủ tịch UBND TP. Huế Trần Hữu Thùy Giang cho biết, việc ứng dụng bức xạ và nguồn phóng xạ hiện ngày càng phổ biến trong các lĩnh vực y tế, sản xuất, nghiên cứu khoa học và công nghệ.

Điều này đặt ra yêu cầu phải chủ động chuẩn bị phương án, lực lượng và trang thiết bị để sẵn sàng ứng phó khi xảy ra sự cố.

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Lực lượng vũ trang tại Huế tham gia diễn tập.

Theo thống kê, hiện TP. Huế có 75 cơ sở sử dụng 229 thiết bị X-quang chẩn đoán y tế; 29 nguồn phóng xạ kín đang hoạt động, 9 nguồn phóng xạ kín đang lưu giữ và 3 nguồn phóng xạ hở đang hoạt động.

Lãnh đạo UBND thành phố cho biết, cuộc diễn tập không chỉ nhằm kiểm tra khả năng vận hành các phương án ứng phó trong điều kiện sát thực tế mà còn làm rõ trách nhiệm, cơ chế phối hợp giữa các lực lượng theo phương châm “4 tại chỗ”.

Đồng thời, đây cũng là dịp đánh giá khả năng tiếp nhận hỗ trợ chuyên môn từ các cơ quan trung ương trong trường hợp sự cố vượt quá năng lực xử lý của địa phương.

Đến nay, TP. Huế đã tổ chức 6 cuộc diễn tập ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân với nhiều quy mô, hình thức khác nhau, góp phần nâng cao năng lực sẵn sàng ứng phó trước các tình huống liên quan đến an toàn bức xạ trên địa bàn.

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