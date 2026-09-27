Cách giảm phát thải, hướng đến thị trường carbon ở Phú Thọ

TPO - Khi yêu cầu về carbon ngày càng gắn chặt với sản xuất, chuỗi cung ứng và xuất khẩu, Phú Thọ đẩy mạnh hướng dẫn doanh nghiệp kiểm kê khí nhà kính, xây dựng kế hoạch giảm phát thải và chuẩn bị cho thị trường carbon. Phóng viên Báo Tiền Phong có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Văn Linh, Chi cục trưởng Chi cục Môi trường và biến đổi khí hậu - Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Phú Thọ xung quanh vấn đề này.

PV: Thưa ông, thực trạng kiểm kê khí nhà kính của các cơ sở, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ hiện nay như thế nào?

Ông Nguyễn Văn Linh: Theo Quyết định số 42/2026/QĐ-TTg ngày 10/8/2026, Phú Thọ có 177 cơ sở thuộc danh mục phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính, gồm 82 cơ sở lĩnh vực Công Thương, 93 cơ sở lĩnh vực xây dựng, 1 cơ sở giao thông và 1 cơ sở môi trường.

Theo kết quả đánh giá năm 2025, có 84 cơ sở đã thực hiện kiểm kê, chiếm 75,68% số cơ sở thuộc đối tượng được thống kê; trong đó 34 cơ sở vừa kiểm kê vừa có kế hoạch giảm nhẹ phát thải, đạt 30,63%.

Đây là lĩnh vực còn khá mới đối với nhiều doanh nghiệp, nên việc nâng tỷ lệ kiểm kê và xây dựng kế hoạch giảm phát thải là nhiệm vụ cần tiếp tục được đẩy mạnh trong thời gian tới.

Ông Nguyễn Văn Linh, Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ Môi trường và Biến đổi Khí hậu phát động hưởng ứng ngày Môi trường thế giới năm 2026. Ảnh: HĐ

PV: Qua thực tế triển khai, đâu là những khó khăn lớn nhất mà doanh nghiệp đang gặp phải?

Ông Nguyễn Văn Linh: Khó khăn phổ biến là nhiều doanh nghiệp chưa nắm rõ đầy đủ trách nhiệm cũng như phương pháp kiểm kê khí nhà kính. Việc thu thập dữ liệu hoạt động, xác định nguồn phát thải và lập báo cáo đòi hỏi kiến thức chuyên môn, trong khi không phải doanh nghiệp nào cũng có nhân lực đáp ứng.

Vì vậy, đối với báo cáo kiểm kê khí nhà kính cấp cơ sở cho năm 2024, nhiều doanh nghiệp phải thuê đơn vị tư vấn có năng lực thực hiện trên cơ sở dữ liệu do doanh nghiệp cung cấp. Đây cũng là một trong những vấn đề cần được cơ quan quản lý tiếp tục hướng dẫn để doanh nghiệp thực hiện đúng và thuận lợi hơn.

PV: Tỉnh Phú Thọ đang đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp như thế nào trong quá trình kiểm kê và giảm phát thải?

Ông Nguyễn Văn Linh: Thời gian qua, UBND tỉnh và Sở Nông nghiệp và Môi trường đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn, đôn đốc doanh nghiệp thực hiện các quy định về kiểm kê, giảm phát thải khí nhà kính và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Lãnh đạo Chi cục Bảo vệ Môi trường và Biến đổi Khí hậu và đoàn viên thanh niên Sở Nông nghiệp và Môi trường vệ sinh, thu gom rác. Ảnh: HĐ

Tỉnh cũng đã ban hành Kế hoạch số 866/KH-UBND ngày 28/2/2025 về triển khai các biện pháp giảm phát thải khí nhà kính, cùng nhiều kế hoạch liên quan đến sản xuất giảm phát thải trong trồng trọt, phân loại chất thải tại nguồn và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Sở còn phối hợp tổ chức, cử cán bộ và doanh nghiệp tham gia các khóa đào tạo về kiểm kê khí nhà kính, đánh giá tổn thương khí hậu, kinh tế tuần hoàn, mua sắm công xanh, sản xuất và tiêu dùng bền vững. Khi doanh nghiệp có nhu cầu chuyển đổi công nghệ, sử dụng năng lượng hiệu quả, sản xuất xanh, Sở sẽ hướng dẫn thủ tục theo quy định và hỗ trợ kết nối nguồn vốn ưu đãi của Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh nếu có nhu cầu và đủ điều kiện.

PV: Doanh nghiệp cần chuẩn bị gì trước yêu cầu giảm phát thải và sự hình thành thị trường carbon, thưa ông?

Ông Nguyễn Văn Linh: Doanh nghiệp cần chủ động từ sớm, trước hết là nắm rõ quy định, thu thập đầy đủ dữ liệu và thực hiện kiểm kê khí nhà kính, từ đó xác định các nguồn phát thải chính và xây dựng kế hoạch giảm phát thải phù hợp.

Cùng với đó, doanh nghiệp cần quan tâm đến việc tiết kiệm năng lượng, đổi mới công nghệ, sử dụng nguyên liệu hiệu quả và từng bước chuyển sang sản xuất xanh. Đây sẽ là quá trình lâu dài, không chỉ đáp ứng yêu cầu quản lý môi trường mà còn giúp doanh nghiệp thích ứng với các yêu cầu ngày càng cao về carbon trong chuỗi cung ứng và xuất khẩu.

Về phía cơ quan quản lý, tỉnh sẽ tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn các quy định về tín chỉ carbon và thị trường carbon, đồng thời hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện các thủ tục liên quan. Hiện lĩnh vực biến đổi khí hậu có 7 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh.