Bám đồng canh giữ chim trời

TPO - Mùa chim di cư trở lại cũng là lúc những chiếc lưới, cọc tre, cò xốp, keo dính… xuất hiện dày đặc trên nhiều cánh đồng ở TP. Huế. Thời gian qua, lực lượng kiểm lâm cùng công an, biên phòng và chính quyền địa phương liên tục bám đồng, tháo gỡ hàng nghìn chiếc bẫy, giải cứu nhiều chim trời.

“Thiên la địa võng” trên đồng

Mới đây, vào sáng 25/9, trên cánh đồng thôn Hòa Mậu và Phước Tượng (xã Phú Lộc, TP. Huế), nhiều đàn cò trắng tìm về kiếm ăn. Tuy nhiên, lực lượng chức năng lại phát hiện hàng loạt điểm đặt bẫy với cò xốp và que dính nhựa được bố trí để dụ bắt chim trời trên những cánh đồng này vào mùa nước nổi.

Lực lượng chức năng tháo dỡ lưới bẫy chim trên cánh đồng ở TP. Huế.

Từ phản ánh của người dân và qua công tác nắm tình hình, Hạt Kiểm lâm khu vực phía Nam TP. Huế phối hợp Đồn Biên phòng Vinh Hiền, Công an, Ban Chỉ huy Quân sự xã Phú Lộc và Vườn Quốc gia Bạch Mã tổ chức kiểm tra, truy quét nạn tận diệt chim trời.

Chỉ trong vài giờ, lực lượng chức năng tháo dỡ, tiêu hủy khoảng 2.000 cò xốp và 8.000 que dính nhựa; đồng thời giải cứu 15 cá thể cò trắng mắc bẫy để thả về tự nhiên. Các đơn vị cũng khẩn trương vào cuộc xác minh người đặt số lượng lớn bẫy chim cùng dụng cụ dẫn dụ để xử lý theo quy định.

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu các bẫy chim xuất hiện tại khu vực này. Sau nhiều đợt kiểm tra, truy quét, những chiếc lưới và cò xốp vẫn tiếp tục được dựng lên trên nhiều xứ đồng ở Huế.

Một cá thể cò trắng mắc bẫy được giải cứu để thả về tự nhiên.

Tình trạng tương tự diễn ra ở nhiều địa phương khác. Tại thôn Vĩnh Lương Khê (xã Phú Hồ), lợi dụng mùa chim di cư, các đối tượng chôn cọc tre, giăng lưới, đặt cò xốp để dẫn dụ chim. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng tháo dỡ 500 m lưới, 35 cọc tre và giải cứu 8 cá thể chim mắc bẫy.

Trước đó, ngày 24/9, tại hai phường Thanh Thủy và Kim Long, lực lượng kiểm lâm phối hợp chính quyền địa phương tháo gỡ hàng trăm mét lưới cùng nhiều cọc tre, cò xốp, thiết bị phát tiếng chim. Hai ngày trước đó, tại phường Kim Trà, xã Quảng Điền và phường Hóa Châu, hơn 1.750 m lưới cùng nhiều dụng cụ bẫy chim cũng bị tháo dỡ, tiêu hủy.

Hàng nghìn cò xốp, que dính nhựa dùng để bẫy chim bị nhổ bỏ, thu gom, tiêu hủy.

Ven phá Tam Giang thuộc xã Đan Điền, lực lượng chức năng tiếp tục tháo gỡ 300 m lưới và 20 cọc tre. Tại xã Chân Mây - Lăng Cô, qua truy quét tại 3 địa điểm ở thôn An Cư Tây, các đơn vị chức năng thu giữ, tiêu hủy 650 cò mồi giả và 2.000 que dính nhựa. Riêng khu vực An Ninh Hạ (phường Kim Long), gần 3.000 m lưới cùng hàng trăm cọc tre và thiết bị phát tiếng chim bị tháo bỏ.

Giữ đất lành cho chim trời

Những vụ việc, con số kể trên cho thấy nạn bẫy bắt chim hoang dã tại Huế không còn xuất hiện đơn lẻ mà đã lan rộng từ vùng đồng ruộng ven trung tâm đô thị ra đến khu vực đầm phá, cửa biển.

Kiểm lâm, biên phòng, công an và lực lượng địa phương truy quét các điểm đặt bẫy chim trái phép.

Theo Chi cục Kiểm lâm TP. Huế, từ đầu năm đến nay, toàn thành phố đã tổ chức 38 đợt ra quân tháo dỡ bẫy chim. Qua đó, lực lượng chức năng tiêu hủy hơn 3.279 cò xốp, 15.179 que dính nhựa, 13.350 m lưới, 757 cọc tre giăng lưới, cùng nhiều loa, bình ắc quy, máy phát tiếng chim và bẫy kẹp. Có 135 cá thể chim trời được giải cứu, tái thả về môi trường tự nhiên.

Các cuộc ra quân xử lý nạn săn bắt chim trời được phối hợp giữa nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương. Trong đó, lực lượng kiểm lâm giữ vai trò nòng cốt trong phát hiện, tháo dỡ các phương tiện bẫy bắt; công an tham gia xác minh, xử lý vi phạm; biên phòng, quân sự và chính quyền địa phương cùng tuần tra, truy quét, tuyên truyền tại cơ sở.

Một cá thể chim mỏ nhác bị dính bẫy được giải cứu.

Ông Lê Ngọc Tuấn - Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm TP. Huế, cho biết, mùa chim di cư cũng là lúc hoạt động bẫy bắt, mua bán, tiêu thụ chim hoang dã diễn biến phức tạp. Ngành kiểm lâm luôn tăng cường kiểm tra tại các khu vực có chim trời tập trung, tháo dỡ phương tiện bẫy bắt và phối hợp xác minh, xử lý vi phạm; đồng thời, tăng cường vận động người dân không săn bắt, mua bán, vận chuyển, tiêu thụ chim hoang dã và kịp thời xử lý hành vi vi phạm.

Lực lượng chức năng duy trì kiểm tra tại những địa điểm thường xuyên xuất hiện bẫy chim.

Theo ông Tuấn, bên cạnh các đợt truy quét, việc lực lượng kiểm lâm duy trì kiểm tra tại những địa điểm thường xuyên xuất hiện bẫy chim, với sự tham gia của chính quyền địa phương, cùng người dân, cộng đồng dân cư... có ý nghĩa quan trọng. Đây là cách hạn chế tình trạng vừa tháo dỡ hôm trước, hôm sau các dụng cụ bẫy bắt chim lại được tái lắp dựng.

Theo Chi cục Kiểm lâm TP. Huế, thời gian tới đơn vị tiếp tục phối hợp các cơ quan chức năng, địa phương tăng cường tuyên truyền, kiểm tra thực địa, tháo dỡ bẫy và xử lý các trường hợp săn bắt chim trái phép, góp phần giữ gìn sinh cảnh và tạo những vùng an toàn để chim trời trở về vào mỗi mùa di cư.