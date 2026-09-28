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Khoa học

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Người dân Huế giao nộp nhiều động vật quý hiếm

Ngọc Văn

TPO - Phát hiện 2 cá thể tê tê đi lạc vào vườn nhà, một hộ dân ở TP. Huế đã chủ động trình báo, giao nộp cho lực lượng kiểm lâm để bảo vệ. Cùng ngày, lực lượng chức năng địa phương còn tiếp nhận 1 cá thể rùa đất quý hiếm.

Ngày 28/9, ông Phan Viết Phúc - Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm khu vực phía Nam TP. Huế, cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận 2 cá thể tê tê quý hiếm do người dân tự nguyện giao nộp.

Trước đó, gia đình ông Hồ Đức Khanh (trú thôn Hòa Lộc, xã Hưng Lộc, TP. Huế) trình báo cơ quan chức năng về việc phát hiện 2 cá thể tê tê xuất hiện trong khu vực vườn nhà.

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Người dân xã Hưng Lộc (Huế) bàn giao cá thể tê tê quý hiếm cho kiểm lâm.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Hạt Kiểm lâm khu vực phía Nam TP. Huế phối hợp UBND xã Hưng Lộc kiểm tra, tiếp nhận số động vật trên. Qua xác định ban đầu, 2 cá thể tê tê có tổng trọng lượng khoảng 3 kg.

Lực lượng kiểm lâm hiện phối hợp các đơn vị liên quan hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để xử lý các cá thể tê tê quý hiếm theo quy định và xem xét phương án thả về môi trường tự nhiên.

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Bàn giao cá thể rùa đất sau khi được chữa trị tại bệnh viện thú y ở Huế.
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Cá thể rùa đất Sê-pôn này là loài có tên trong Sách Đỏ Việt Nam.

Cùng ngày, lực lượng Kiểm lâm TP. Huế cũng tiếp nhận một cá thể rùa đất Sê-pôn quý hiếm nặng 1,1 kg, do Bệnh viện Thú y MB Vet Huế bàn giao.

Theo thông tin từ bệnh viện, cá thể rùa này được người dân đưa đến trong tình trạng sức khỏe suy yếu. Sau thời gian chăm sóc, điều trị, cá thể rùa đã hồi phục hoàn toàn sức khỏe và được bàn giao cho cơ quan chức năng để thả về tự nhiên.

Được biết, rùa đất Sê-pôn là loài có tên trong Sách Đỏ Việt Nam, thuộc nhóm nguy cấp và được ưu tiên bảo vệ. Loài này sống trong rừng rậm nhiệt đới ẩm, gần sông, suối, khe nước hoặc đầm lầy có nền đất bùn và nhiều lá mục.

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