Từ đất phì nhiêu đến nỗi xót xa cồn Hô teo tóp vì sạt lở

TPO - Hơn 400 năm qua, trên vùng đất được bồi đắp bởi phù sa sông Cổ Cò và đầm Trà Quế, nhiều thế hệ người dân vẫn cần mẫn giữ nghề trồng rau truyền thống. Không chỉ tạo ra những luống rau xanh phục vụ đời sống, người Trà Quế còn gìn giữ cách làm nông nghiệp gần gũi với tự nhiên, tận dụng nguồn hữu cơ tại chỗ, hạn chế hóa chất để bảo vệ đất và môi trường.