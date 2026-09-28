Từ đất phì nhiêu đến nỗi xót xa cồn Hô teo tóp vì sạt lở

TPO - Cồn Hô nằm giữa sông Cổ Chiên, thuộc xã Nhị Long, tỉnh Vĩnh Long. Cồn được phù sa bồi lắng, đất đai màu mỡ, vườn cây quanh năm xanh tốt. Trước đây, cồn rộng hơn 32 ha, tuy nhiên, những năm gần đây, sạt lở khiến ngày càng teo tóp, còn khoảng 25 ha.
TPO - Phát hiện 2 cá thể tê tê đi lạc vào vườn nhà, một hộ dân ở TP. Huế đã chủ động trình báo, giao nộp cho lực lượng kiểm lâm để bảo vệ. Cùng ngày, lực lượng chức năng địa phương còn tiếp nhận 1 cá thể rùa đất quý hiếm.
TPO - Thời gian qua, nhiều người trẻ ở Đà Nẵng đang chọn con đường khởi nghiệp xanh để bắt đầu. Không chỉ tạo ra những sản phẩm thân thiện với môi trường, họ đang biến rác thành tài nguyên, theo đuổi những mô hình sản xuất mới gắn lợi ích kinh tế với trách nhiệm môi trường và cộng đồng.
TPO - Chỉ trong hơn một tuần, lực lượng chức năng tại xã Đường Hoa và đặc khu Cô Tô (TP. Quảng Ninh) đã tháo dỡ hàng trăm mét lưới cùng hàng loạt cọc, sào và thiết bị dẫn dụ dùng để bẫy chim hoang dã.
TPO - Khi yêu cầu về carbon ngày càng gắn chặt với sản xuất, chuỗi cung ứng và xuất khẩu, Phú Thọ đẩy mạnh hướng dẫn doanh nghiệp kiểm kê khí nhà kính, xây dựng kế hoạch giảm phát thải và chuẩn bị cho thị trường carbon. Phóng viên Báo Tiền Phong có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Văn Linh, Chi cục trưởng Chi cục Môi trường và biến đổi khí hậu - Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Phú Thọ xung quanh vấn đề này.
TPO - Hơn 400 năm qua, trên vùng đất được bồi đắp bởi phù sa sông Cổ Cò và đầm Trà Quế, nhiều thế hệ người dân vẫn cần mẫn giữ nghề trồng rau truyền thống. Không chỉ tạo ra những luống rau xanh phục vụ đời sống, người Trà Quế còn gìn giữ cách làm nông nghiệp gần gũi với tự nhiên, tận dụng nguồn hữu cơ tại chỗ, hạn chế hóa chất để bảo vệ đất và môi trường.
TPO - Hướng tới Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI - năm 2026, tỉnh Lâm Đồng trồng 1.300 cây bằng lăng, tường vi và cẩm lai, góp thêm sắc xanh cho không gian đô thị và cảnh quan địa phương.
TPO - Tình huống giả định mất nguồn phóng xạ Cs-137 trong quá trình tháo dỡ thiết bị đã được lựa chọn để diễn tập ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân năm 2026, kiểm tra khả năng phối hợp của các lực lượng tại TP. Huế.
TPO - Một người dân ở phường Thuận An, TP. Huế, tự nguyện giao nộp cá thể diều núi nặng khoảng 1,2kg, thuộc nhóm IIB, cho cơ quan chức năng.
TPO - Bộ trưởng Vũ Hải Quân, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ vừa trao Giấy phép thiết lập mạng viễn thông dùng riêng cho Công ty TNHH Amazon Kuiper Việt Nam, tạo cơ sở để Amazon kiểm thử thiết bị sản xuất tại Việt Nam, góp phần thúc đẩy phát triển hạ tầng kết nối thế hệ mới.
TPO - Ban Quản lý Vườn quốc gia Tà Đùng vừa có thông báo cho thuê môi trường rừng để tổ chức các hoạt động du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí. Đây là đợt 1, được triển khai trên cơ sở Đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí đã được UBND tỉnh Lâm Đồng phê duyệt.
TPO - Làm nông nghiệp sạch vừa góp phần bảo vệ môi trường chưa bao giờ dễ dàng, khi tập quán canh tác lâu đời của nông dân phải thay đổi. Thế nhưng, tại Tràm Chim, Đồng Tháp, mô hình ‘sản xuất lúa sinh thái’, đang từng bước chứng minh khi đất được nuôi dưỡng thuận thiên nhiên sẽ trả lại bằng những mùa vàng trọn vẹn và tương lai bền vững.
TPO - Thủ tướng Úc Anthony Albanese vừa cho biết, tác nhân AI của OpenAI đã xâm nhập cơ sở dữ liệu y tế quốc gia của Úc. Đây là lần đầu tiên phát hiện AI tấn công mạng lưới chính phủ.
TPO - UBND tỉnh Vĩnh Long dẫn dự báo của cơ quan khí tượng dự báo, cuối năm nay và đầu năm tới, do tác động của El Nino, nền nhiệt tăng, trong khi lượng mưa giảm, hạn hán, xâm nhập mặn có nơi tương đương mùa khô 2015-2016 - năm hạn mặn gây thiệt hại nặng nề nhất trong nhiều thập kỷ.
TPO - Vườn Quốc gia Tràm Chim (tỉnh Đồng Tháp) đang rà soát các công đoạn cuối, quy trình kiểm dịch để chuẩn bị tiếp nhận thêm 12 con sếu đầu đỏ từ Thái Lan, dự kiến vào cuối tháng 9 này.
TPO - Mỗi người từ một nơi đến, không phân biệt Đà Nẵng là của ai mà coi trái đất là của chung nên cùng xắn tay áo dọn sạch rác để môi trường sạch đẹp hơn. Suốt nhiều năm qua, nhóm Trash Hero Da Nang lặng thầm góp phần làm sạch thành phố với hơn 150 lần dọn rác.
Đoạn video ghi lại trận đối kháng giữa một nhà sáng tạo nội dung và robot hình người cao 1,8 m gây chú ý. Tuy nhiên, nhiều người chỉ ra điểm bất thường trong trận đấu.