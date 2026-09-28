Apple gặp rắc rối lớn, đối mặt khoản bồi thường cao nhất lịch sử

Vi phạm bằng sáng chế về công nghệ rung trên iPhone có thể khiến Apple trả khoản phí bồi thường cao nhất lịch sử.

Mẫu smartphone gập iPhone Duo mới nhất từ Apple. Ảnh: Bloomberg.

Theo nguồn tin từ CNBC, một bồi thẩm đoàn liên bang tại San Diego (Mỹ) vừa buộc Apple bồi thường hơn 5,7 tỷ USD cho Taction Technology, sau khi xác định Táo khuyết vi phạm các chi tiết được bảo hộ trong 2 bằng sáng chế về công nghệ phản hồi xúc giác.

Taction khởi kiện Apple vào năm 2021 tại Tòa án Quận Mỹ (Nam California). Theo đơn kiện, công ty này cáo buộc Apple trục lợi bất chính từ "sự đổi mới và thành công của Taction" bằng cách bán thiết bị vi phạm công nghệ rung.

Ban đầu, Apple thành công trong việc yêu cầu bác bỏ vụ kiện vào năm 2023. Đến tháng 8/2025, Tòa phúc thẩm Liên bang tại Mỹ cho phép tiếp tục vụ kiện.

Trả lời CNBC, đại diện Apple bày tỏ sự tôn trọng với quá trình đánh giá của bồi thẩm đoàn, nhưng không đồng tình với phán quyết và mức bồi thường do "không có cơ sở thực tế".

"Công nghệ Taptic Engine của Apple hoàn toàn khác biệt so với công nghệ từ Taction. Điều này được chính Taction xác nhận khi thử nghiệm sản phẩm Apple trong quá trình xét xử. Apple không sử dụng công nghệ từ Taction và chúng tôi sẽ kháng cáo", đại diện công ty nhấn mạnh.

Về phía Taction, luật sư Lance Yang cho biết "rất vui" khi bồi thẩm đoàn đứng về Taction và công nhận quyền sở hữu bằng sáng chế của công ty.

"Mất 5 năm rưỡi để vụ kiện được đưa ra xét xử, chúng tôi đã chờ đợi điều này từ lâu", Yang nói với CNBC.

Vụ kiện xoay quanh 2 bằng sáng chế mang số hiệu 10,659,885 và 10,820,117, liên quan đến công nghệ chuyển đổi xúc giác dựa trên rung động tần số thấp, giúp người dùng cảm nhận phản hồi từ thiết bị với các thao tác khác nhau.

Theo Taction, bộ phận Taptic Engine được Apple tích hợp trên Apple Watch và iPhone sử dụng các phát minh của công ty mà không có sự cho phép. Tính năng này lần đầu xuất hiện trên iPhone 6s năm 2014, thay thế motor rung.

Bộ rung Taptic Engine trên iPhone. Ảnh: iFixit.

Trên thiết bị Apple, Taptic Engine mang lại phản hồi xúc giác thông qua rung động khi phát cảnh báo hoặc người dùng nhấn vào màn hình. Trong khi đó, công nghệ từ Taction chủ yếu dùng trên tai nghe chơi game. Website công ty nhấn mạnh giải pháp Transporter Technology xuất hiện trên mẫu Corsair HS60 Taptic, và sẽ sớm có mặt trên các dòng tai nghe cao cấp khác.

Phiên tòa với bồi thẩm đoàn diễn ra từ ngày 14/9. 7 thành viên bồi thẩm đoàn thảo luận trong 2 ngày sau khi các thủ tục tố tụng kết thúc. Kết quả được công bố vào chiều 25/9 (giờ Thái Bình Dương).

Bồi thẩm đoàn không kết luận Apple có cố ý vi phạm hay không. Theo Chosun, tòa án vẫn chưa đưa ra phán quyết cuối cùng, bao gồm khoản bồi thường thiệt hại nếu xác định Apple vi phạm.

Trong trường hợp giữ nguyên phán quyết, đây sẽ là vụ thua kiện bằng sáng chế lớn nhất từ trước đến nay của Apple, với mức bồi thường cao nhất lịch sử kiện tụng bằng sáng chế tại Mỹ.