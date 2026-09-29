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Pháp luật

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Tài xế trong vụ tai nạn làm nữ sinh tử vong ở Vĩnh Long được dìu tới toà

Cảnh Kỳ - Nhật Huy

TPO - Sáng 29/9, TAND khu vực 4 - Vĩnh Long mở lại phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Văn Bảo Trung - tài xế xe tải trong vụ tai nạn làm nữ sinh 14 tuổi tử vong năm 2024, về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Sáng 29/9, TAND khu vực 4 - Vĩnh Long mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Văn Bảo Trung (SN 1992, ngụ xã Tam Ngãi, tỉnh Vĩnh Long) về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Nguyễn Văn Bảo Trung là tài xế xe tải trong vụ tai nạn ngày 4/9/2024, làm nữ sinh Nguyễn Ngọc Bảo Trân (SN 2010, ngụ xã Trà Côn, tỉnh Vĩnh Long) tử vong.

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Bị cáo Nguyễn Văn Bảo Trung được người thân dìu vào trụ sở tòa án.

Ngay từ sáng sớm, Trung đã được người thân dìu tới phiên toà, dáng đi không vững.

Tại phiên toà, người nhà nữ sinh Nguyễn Ngọc Bảo Trân cũng tới sớm trong trang phục màu đen, mang theo di ảnh nữ sinh.

Từ sáng sớm, khu vực quanh toà đã được siết chặt an ninh, nhiều người dân cũng có mặt để theo dõi phiên toà.

Đúng 8h15, thư ký bắt đầu đọc nội quy phiên xử. Tại phiên xử lại này, bị cáo, đại diện gia đình nạn nhân và các luật sư tham gia bào chữa cho bị cáo, bảo vệ cho bị hại đều có mặt.

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Người nhà nạn nhân tới phiên xét xử.
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Nhiều người bên ngoài trụ sở tòa án.

Trước đó, ngày 28/8, TAND khu vực 4 - Vĩnh Long đã đưa vụ án ra xét xử. Tuy nhiên, phía gia đình bị hại và luật sư bảo vệ đều vắng mặt, đại diện Viện KSND đề nghị HĐXX hoãn phiên tòa để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của phía bị hại. Sau khi hội ý, HĐXX đã quyết định hoãn xét xử.

Đến ngày 3/9, TAND khu vực 4 - Vĩnh Long có quyết định đưa vụ án ra xét xử vào ngày 17/9. Tuy nhiên, ngày 14/9, tòa ra quyết định hoãn do thẩm phán bận công tác khác, lùi ngày xét xử đến hôm nay (29/9).

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Hội trường trước giờ xét xử.
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Bị cáo Trung và gia đình nữ sinh Bảo Trân tại phiên toà.

Theo cáo trạng, khoảng 9h45 ngày 4/9/2024, Nguyễn Văn Bảo Trung điều khiển xe ôtô tải biển số 84C-102.77 đi trên Tỉnh lộ 901. Khi đến đoạn Km08 (xã Vĩnh Xuân, tỉnh Vĩnh Long), Trung điều khiển xe lấn sang lề trái theo hướng đi để vượt qua xe ô tô bán tải biển số 61C-567.14 đang dừng ở lề phải.

Vừa lúc này, ở phần đường của chiều đi ngược lại có xe đạp điện do em T.N.X.N điều khiển đi một mình, phía sau xe của N là xe đạp điện do em Nguyễn Ngọc Bảo Trân điều khiển chở em L.M.N.

Do thấy xe ô tô tải biển số 84C-102.77 do Trung điều khiển chạy lấn sang phần đường bên hướng đi của mình nên X.N dừng xe lại. Lúc này, xe của Trân điều khiển chạy tới va chạm phía sau xe của N, làm Trân và xe đạp điện ngã ra bên trái đường theo hướng đi (vẫn còn nằm trên phần đường theo hướng đi của Trân).

Trân bị bánh xe trước bên trái của xe tải do Trung điều khiển chèn lên người bị thương tích nặng và tử vong sau đó.

Sau vụ tai nạn, Công an huyện Trà Ôn cũ không khởi tố vụ án, tài xế Trung không bị xử lý, gia đình nạn nhân khiếu nại bất thành. Đến ngày 28/4/2025, ông Nguyễn Vĩnh Phúc (SN 1983, cha của Trân) dùng súng bắn vào đầu Trung, rồi ông Phúc dùng súng tự bắn vào đầu và sau đó tử vong.

Sau vụ nổ súng, Viện KSND Tối cao và Bộ Công an vào cuộc. Ngày 7/5/2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long quyết định khởi tố vụ án hình sự; ngày 26/6/2025, quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Bảo Trung.

Liên quan đến vụ việc, Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao đã khởi tố các cá nhân về hành vi “Không truy cứu trách nhiệm người có tội” gồm: Lê Quốc Việt (nguyên Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Ôn); Nguyễn Quốc Khanh (nguyên Điều tra viên Cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Ôn);

Phan Thị Trúc Ly (nguyên Phó Viện trưởng Viện KSND huyện Trà Ôn); Lê Phong Cảnh (nguyên kiểm sát viên Viện KSND huyện này); Huỳnh Minh Trung (cựu Viện trưởng Viện KSND huyện Trà Ôn) và Nguyễn Hoàng Văn (cựu Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Ôn).

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#tai nạn #Vĩnh Long #tòa án #Nguyễn Văn Bảo Trung #giao thông #nữ sinh #tài xế xe tải

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