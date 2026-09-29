Sửa cầu Sông Lô vỡ tiến độ, nhiều hạng mục chưa triển khai

TPO - Dù UBND tỉnh Phú Thọ nhiều lần yêu cầu huy động tối đa nhân lực, máy móc, thiết bị để hoàn thành sửa chữa cầu Sông Lô trước mùa mưa lũ năm nay. Tuy nhiên, đến ngày 28/9, công trình vẫn còn dang dở; thậm chí, có hạng mục chưa triển khai.

Đến ngày 28/9, việc sửa chữa, khắc phục hư hỏng cầu Sông Lô (xã Đoan Hùng) vẫn chưa hoàn thành theo yêu cầu của UBND tỉnh. Báo cáo của Sở Xây dựng Phú Thọ cũng đánh giá tiến độ thi công hiện chậm so với chỉ đạo của UBND tỉnh.

Tiến độ sửa chữa, khắc phục hư hỏng cầu Sông Lô (xã Đoan Hùng) chậm so với chỉ đạo của UBND tỉnh Phú Thọ.

Theo đó, công trình sửa chữa cầu Sông Lô được Sở Xây dựng chấp thuận thiết kế tại Văn bản số 1656/SXD-KCHTXD ngày 13/2. Tổng dự toán công trình hơn 74,2 tỷ đồng, toàn bộ chi phí sửa chữa do Công ty CP Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp (UDIDECO) chi trả.

Theo phương án được phê duyệt, việc sửa chữa tập trung gia cường hệ móng cho toàn bộ các trụ từ T1 đến T8. Các hạng mục chủ yếu gồm bổ sung hệ thống cọc khoan nhồi, mở rộng bệ trụ, khoan cấy thép neo, bổ sung hệ giằng thép hình và cáp dự ứng lực nhằm bảo đảm các kết cấu cũ và mới làm việc đồng thời. Những cọc khoan nhồi cũ bị hư hỏng cũng được sửa chữa bằng cách đục bỏ phần bê tông hư hỏng và hoàn trả bằng bê tông cường độ cao. Đáng chú ý, ngay trong phương án sửa chữa, yêu cầu đặt ra là hoàn thành toàn bộ công việc trước mùa mưa lũ năm 2026.

Đến ngày 28/9, công trình sửa chữa, khắc phục cầu Sông Lô vẫn còn nhiều hạng mục đang thi công.

Tuy nhiên, đến ngày 28/9, công trình vẫn còn nhiều hạng mục đang thi công. Theo Sở Xây dựng, tại trụ T3 và T6, nhà thầu đã hoàn thành sửa chữa, mở rộng bệ trụ. Trụ T2 đã hoàn thành khoan, đổ bê tông 6/6 cọc khoan nhồi và mở rộng bệ trụ, hiện tiếp tục căng kéo cáp bệ trụ.

Tại trụ T4, nhà thầu đã hoàn thành khoan và đổ bê tông 12/12 cọc khoan nhồi, đang gia công, lắp đặt cốt thép, ván khuôn bệ trụ. Trụ T7 hoàn thành 6/6 cọc khoan nhồi và tiếp tục gia công, lắp đặt cốt thép, ván khuôn. Trụ T8 đã hoàn thành 4/4 cọc khoan nhồi và đổ bê tông mở rộng bệ trụ.

Riêng trụ T5 chưa thể triển khai do mực nước sông Lô đang cao, chưa bảo đảm điều kiện an toàn và yêu cầu kỹ thuật để thi công. Sở Xây dựng cho biết, việc sửa chữa tại vị trí này sẽ tiếp tục khi mực nước hạ xuống.

UBND tỉnh Phú Thọ yêu cầu đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ sửa chữa cầu Sông Lô.

Trước đó, ngày 16/4, UBND tỉnh Phú Thọ đã có văn bản chỉ đạo liên quan đến việc đẩy nhanh tiến độ sửa chữa cầu. Sở Xây dựng sau đó đề nghị đơn vị thi công điều chỉnh kế hoạch, tập trung mọi nguồn lực, huy động tối đa vật tư, nhân lực, máy móc, thiết bị; đồng thời yêu cầu điều chỉnh biện pháp thi công, mỗi trụ còn lại ít nhất phải bố trí một hệ thống thi công cọc khoan nhồi.

Sở Xây dựng tiếp tục yêu cầu nhà thầu tập trung cao độ vào trụ T4, T5 và các trụ còn lại, bảo đảm hoàn thành công trình trước mùa mưa lũ năm 2026. Tuy nhiên, theo báo cáo đến ngày 28/9, đơn vị thi công vẫn chưa xây dựng lại tiến độ bảo đảm theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

Hiện Sở Xây dựng tiếp tục đôn đốc nhà thầu tăng cường vật tư, nhân lực, máy móc, thiết bị và điều chỉnh biện pháp thi công, nhằm hoàn thành toàn bộ công việc sửa chữa cầu Sông Lô theo yêu cầu.

Trước đó, như Báo Tiền Phong đã phản ánh, cuối tháng 10/2025, cơ quan chức năng phát hiện tại trụ T3 có hiện tượng xói lở, móng cọc bị lộ, bê tông bảo vệ bong tróc, cốt thép hoen gỉ. Sau đó, tình trạng tương tự tiếp tục được ghi nhận tại trụ T6 và một số vị trí khác. Để đảm bảo an toàn, phương tiện qua cầu bị hạn chế, sau đó cầu phải tạm dừng khai thác.

Nhà thầu UDIDECO, đơn vị thi công cầu trước đây, đề xuất tự bỏ kinh phí sửa chữa, phương án sửa chữa được chấp thuận từ tháng 2/2026.

Ngày 6/11/2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng”, tập trung làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong quá trình xây dựng cầu giai đoạn 2010-2015.

Trong thời gian điều tra, tỉnh Phú Thọ yêu cầu các cơ quan chuyên môn khẩn trương kiểm định, đánh giá hiện trạng, xây dựng phương án khắc phục để sớm bảo đảm giao thông. Nhà thầu UDIDECO, đơn vị thi công cầu trước đây, đề xuất tự bỏ kinh phí sửa chữa. Đến tháng 2/2026, phương án để chính đơn vị này trực tiếp sửa chữa, khắc phục hư hỏng được chấp thuận.

UBND tỉnh Phú Thọ đồng thời yêu cầu đẩy nhanh các thủ tục, tổ chức sửa chữa cầu trong thời gian sớm nhất, bảo đảm an toàn và giảm ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân. Về lâu dài, tỉnh triển khai theo chỉ đạo của Chính phủ nghiên cứu xây dựng cầu Sông Lô mới, đáp ứng nhu cầu giao thông và phát triển khu vực.