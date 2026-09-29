Sau cải tạo, tuyến phố ở Hà Nội không còn cây xanh

Trao đổi với phóng viên, một cán bộ phường Yên Sở (TP Hà Nội) cho biết tuyến đường do cấp thành phố làm chủ đầu tư. Phóng viên đã liên hệ với Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố Hà Nội (Sở Xây dựng Hà Nội) để trao đổi về vấn đề này, tuy nhiên chưa có câu trả lời.
Trao đổi với phóng viên, một cán bộ phường Yên Sở (TP Hà Nội) cho biết tuyến đường do cấp thành phố làm chủ đầu tư. Phóng viên đã liên hệ với Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố Hà Nội (Sở Xây dựng Hà Nội) để trao đổi về vấn đề này, tuy nhiên chưa có câu trả lời.