Sau cải tạo, tuyến phố ở Hà Nội không còn cây xanh

Sáng nay, bản thân tình cờ gặp lại người bạn thân chung lớp đại học khi xưa. Sau vài câu chào hỏi, người bạn tôi vui vẻ hỏi: “Nhìn bạn tươi tắn và tự tin như thế này, hẳn cuộc đời đã rất dễ dàng với bạn suốt những năm tháng vừa qua”. Tôi khẽ mỉm cười thay câu trả lời. Trên đường về, bản thân vẫn luôn miên man với ý nghĩ: “Cuộc sống này có thật sự dễ dàng?” Câu trả lời chắc chắn sẽ là không.