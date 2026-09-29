Xét xử tài xế xe tải vụ nữ sinh 14 tuổi tử vong: Mẹ nạn nhân đứng không vững, rời phòng xử

TPO - Trả lời xét hỏi, các cựu bác sĩ, điều dưỡng của Viện Pháp y tâm thần Trung ương đều khai nhận tiền của vợ chồng bị cáo Nguyễn Thị Mai Anh để tạo điều kiện cho cả hai điều trị tốt, được trốn ra khỏi viện.