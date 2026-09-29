Xét xử tài xế xe tải vụ nữ sinh 14 tuổi tử vong: Mẹ nạn nhân đứng không vững, rời phòng xử

TPO - Sáng 29/9, TAND khu vực 4 - Vĩnh Long xét xử bị cáo Nguyễn Văn Bảo Trung - tài xế xe tải, với cáo buộc liên quan vụ tai nạn giao thông khiến nữ sinh Nguyễn Ngọc Bảo Trân (14 tuổi) tử vong. Mẹ nạn nhân mang di ảnh con đến tòa nhưng do sức khỏe không đảm bảo, đứng không vững nên phải rời phòng xử và được đưa đến trung tâm y tế.
TPO - Sáng 29/9, phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Văn Bảo Trung - tài xế xe tải trong vụ tai nạn làm nữ sinh ở Vĩnh Long tử vong tiếp tục phải hoãn lần thứ 2, lần này do mẹ của nữ sinh - đại diện bị hại phải rời tòa giữa chừng vì sức khỏe.
TPO - Trả lời xét hỏi, các cựu bác sĩ, điều dưỡng của Viện Pháp y tâm thần Trung ương đều khai nhận tiền của vợ chồng bị cáo Nguyễn Thị Mai Anh để tạo điều kiện cho cả hai điều trị tốt, được trốn ra khỏi viện.
TPO - Phạm Huy Tuyền cùng các đối tượng liên quan đã bàn bạc, thống nhất phân vai, xây dựng kịch bản và tổ chức quay các video mô phỏng hoạt động đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa, chơi bài rồi đăng tải lên mạng xã hội nhằm bán thiết bị "cờ bạc bịp". Cục Cảnh sát hình sự đánh giá, hành vi của các đối tượng gây ảnh hưởng tiêu cực đến an ninh, trật tự và môi trường xã hội, đặc biệt là đối với giới trẻ.
TPO - Sáng 29/9, TAND khu vực 4 - Vĩnh Long mở lại phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Văn Bảo Trung - tài xế xe tải trong vụ tai nạn làm nữ sinh 14 tuổi tử vong năm 2024, về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.
TPO - Tại cơ quan Công an, Nguyễn Văn Dũng (hay Dũng trọc Hà Đông) cùng các đối tượng khai nhận lý do tham gia sản xuất phim bạo lực, sau đó phát tán lên mạng xã hội.
TPO - Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an khởi tố 3 đối tượng là thành viên tổ chức khủng bố "Việt Tân". Các đối tượng bị bắt giữ khi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam từ biên giới Campuchia.
TPO - Trong vụ án xảy ra tại mỏ Núi Ngàng, bị cáo Đinh Tiến Hùng (SN 1984, cựu cán bộ tại tỉnh Yên Bái cũ) bị Viện Kiểm sát đề nghị phạt từ 16 – 17 năm 6 tháng tù cho hai tội “Vận chuyển, sử dụng trái phép vật liệu nổ” và “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên”. Trước đó, người này được TAND tỉnh Yên Bái cũ tuyên vô tội.
TPO - Chỉ với 550 triệu đồng tiền "bôi trơn", nữ Trưởng phòng thuộc Thuế tỉnh Lạng Sơn đã nhắm mắt làm ngơ, tiếp tay cho doanh nghiệp lừa đảo, chiếm đoạt số tiền hoàn thuế lên tới gần 200 tỷ đồng.
TPO - Sau khi đổ dầu hỏa, châm lửa đốt nhà, người cha khóa cửa, gom vật dụng dễ cháy chặn lối ra vào nhằm ép con gái chết chung. May mắn, nạn nhân được hàng xóm phá cửa cứu.
TPO - Công an phường Thái Bình, tỉnh Hưng Yên, vừa làm việc với 2 công dân có hoạt động theo dõi, tương tác, bình luận trên các trang, kênh thông tin liên quan đến Lê Trung Khoa. Sau khi được tuyên truyền, giải thích, cả hai đã tự nguyện gỡ bỏ nội dung liên quan, chấm dứt theo dõi và cam kết không tái phạm.
TPO - Một cuộc truy đuổi khoảng 4km trong đêm ở Nghệ An sau mâu thuẫn liên quan đến biển số xe khiến 2 người tử vong.
TPO - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 6 cựu giáo viên của Trường Mẫu giáo Kon Pne (xã Đăk Rong, tỉnh Gia Lai) liên quan đến vụ rút 500 triệu đồng từ ngân sách.
TPO - Đường dây mua bán hơn 36kg ma túy với nhiều loại khác nhau vừa bị TAND TPHCM đưa ra xét xử. Kết thúc phiên tòa, hai bị cáo nhận mức án tử hình về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.
TPO - Vừa chấp hành xong án phạt tù cũng với thủ đoạn làm giả giao dịch chuyển khoản, đôi tình nhân tiếp tục dùng thủ đoạn cũ lấy 6 cuộn dây điện tại nhiều cửa hàng ở Đắk Lắk.
TPO - Do nghi ngờ Danh Hưởng có quan hệ tình cảm với người vợ đang ly thân, ông D.C rủ em trai mang dao đến nhà tìm đánh ghen. Trong lúc xô xát, Hưởng cướp được dao tấn công ngược lại khiến 2 anh em một người tử vong, một người bị thương.
TPO - Cơ quan Công an vừa triệt phá một ổ nhóm đối tượng có hành vi dàn dựng các video đánh bạc với số tiền đặc biệt lớn, lồng ghép nội dung quảng cáo để bán thiết bị gian lận “cờ bạc bịp”.