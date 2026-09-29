Tiếp tục hoãn xét xử tài xế xe tải vụ tai nạn làm nữ sinh 14 tuổi tử vong ở Vĩnh Long

TPO - Sáng 29/9, phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Văn Bảo Trung - tài xế xe tải trong vụ tai nạn làm nữ sinh ở Vĩnh Long tử vong tiếp tục phải hoãn lần thứ 2, lần này do mẹ của nữ sinh - đại diện bị hại phải rời tòa giữa chừng vì sức khỏe.

Sau khi Hội đồng xét xử (HĐXX) tiến hành các thủ tục, chủ tọa phiên tòa hỏi bị cáo Nguyễn Văn Bảo Trung các câu hỏi liên quan như tên, tuổi, quê quán… thì bị cáo đều lắc đầu, không trả lời được câu nào.

Tài xế Nguyễn Văn Bảo Trung (đeo khẩu trang) tại phiên tòa.

Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Hiền (mẹ của nữ sinh Nguyễn Ngọc Bảo Trân) sức khỏe không đảm bảo, đứng không vững nên được đưa ra ngoài nghỉ ngơi.

Phía gia đình bị hại là bà Hiền không thể tiếp tục dự tòa vì lý do sức khỏe. Còn người đại diện theo ủy quyền của bà Hiền là bà Nguyễn Thị Phương cũng không tiếp tục dự tòa vì phải chăm sóc bà Hiền, các luật sư bảo vệ quyền lợi phía bị hại yêu cầu hoãn xét xử.

Đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân đề nghị HĐXX xem xét, cân nhắc cho một thời gian khoảng 30 phút để chờ phía gia đình bị hại quay lại, nếu không thì đề nghị tiếp tục xét xử.

HĐXX quyết định chờ.

Sau hơn 1 giờ đồng hồ chờ đợi, phía gia đình bị hại không quay lại. Chủ tọa phiên tòa đọc quyết định hoãn xét xử nhằm đảm bảo quyền lợi cho phía bị hại.

Phiên tòa sẽ được mở lại ngày 13/10 tới.

Bà Nguyễn Thị Hiền (mẹ của nữ sinh Nguyễn Ngọc Bảo Trân) rời tòa vì lý do sức khỏe.

Bị cáo Nguyễn Văn Bảo Trung được hỗ trợ rời phòng xét xử sau khi phiên tòa tạm hoãn.

Sáng 29/9, TAND khu vực 4 - Vĩnh Long xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Nguyễn Văn Bảo Trung (SN 1992, ngụ xã Tam Ngãi, tỉnh Vĩnh Long) về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”. Trung là tài xế xe tải trong vụ tai nạn ngày 4/9/2024, làm nữ sinh Nguyễn Ngọc Bảo Trân (SN 2010, xã Trà Côn, tỉnh Vĩnh Long) tử vong.

Trước đó, ngày 28/8, TAND khu vực 4 - Vĩnh Long đã đưa vụ án ra xét xử. Tuy nhiên, phía gia đình bị hại và luật sư bảo vệ đều vắng mặt. Do đó, HĐXX đã quyết định hoãn xét xử.

Chủ tọa phiên tòa đọc quyết định hoãn xét xử sáng 29/9.

Theo cáo trạng, khoảng 9h45 ngày 4/9/2024, Nguyễn Văn Bảo Trung điều khiển xe ôtô tải biển số 84C-102.77 đi trên Tỉnh lộ 901. Khi đến đoạn Km08 (xã Vĩnh Xuân, tỉnh Vĩnh Long), Trung điều khiển xe lấn sang lề trái theo hướng đi để vượt qua xe ô tô bán tải biển số 61C-567.14 đang dừng ở lề phải.

Vừa lúc này, ở phần đường của chiều đi ngược lại có xe đạp điện do em T.N.X.N điều khiển đi một mình, phía sau xe của N là xe đạp điện do em Nguyễn Ngọc Bảo Trân điều khiển chở em L.M.N.

Do thấy xe ô tô tải biển số 84C-102.77 do Trung điều khiển chạy lấn sang phần đường bên hướng đi của mình nên X.N dừng xe lại. Lúc này, xe của Trân điều khiển chạy tới va chạm phía sau xe của N, làm Trân và xe đạp điện ngã ra bên trái đường theo hướng đi (vẫn còn nằm trên phần đường theo hướng đi của Trân).

Trân bị bánh xe trước bên trái của xe tải do Trung điều khiển chèn lên người bị thương tích nặng và tử vong sau đó.

Đây là lần thứ 2 vụ án được đưa ra xét xử.

Sau vụ tai nạn, Công an huyện Trà Ôn cũ không khởi tố vụ án, tài xế Trung không bị xử lý, gia đình nạn nhân khiếu nại bất thành. Đến ngày 28/4/2025, ông Nguyễn Vĩnh Phúc (SN 1983, cha của Trân) dùng súng bắn vào đầu Trung, rồi ông Phúc dùng súng tự bắn vào đầu và sau đó tử vong.

Sau vụ nổ súng, Viện KSND Tối cao và Bộ Công an vào cuộc. Ngày 7/5/2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long quyết định khởi tố vụ án hình sự; ngày 26/6/2025, quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Bảo Trung.

Liên quan đến vụ việc, Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao đã khởi tố các cá nhân về hành vi “Không truy cứu trách nhiệm người có tội” gồm: Lê Quốc Việt (nguyên Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Ôn); Nguyễn Quốc Khanh (nguyên Điều tra viên Cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Ôn);

Phan Thị Trúc Ly (nguyên Phó Viện trưởng Viện KSND huyện Trà Ôn); Lê Phong Cảnh (nguyên kiểm sát viên Viện KSND huyện này); Huỳnh Minh Trung (cựu Viện trưởng Viện KSND huyện Trà Ôn) và Nguyễn Hoàng Văn (cựu Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Ôn).