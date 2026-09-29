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Xã hội

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Quy định của Ban Bí thư về đảng ủy cơ sở ban, cơ quan, đơn vị sự nghiệp của Đảng ở Trung ương

Trường Phong

TPO - Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký ban hành Quy định số 219 của Ban Bí thư quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của đảng ủy cơ sở ban, cơ quan, đơn vị sự nghiệp của Đảng ở Trung ương.

Theo quy định, Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương chỉ đạo đảng ủy cơ sở ban, cơ quan, đơn vị sự nghiệp của Đảng ở Trung ương ban hành quy chế làm việc, cụ thể hóa chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, mối quan hệ công tác trên cơ sở nội dung nêu tại các phụ lục kèm theo quy định này, phù hợp tình hình thực tiễn; đồng thời, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện bảo đảm một số định hướng.

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Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú. Ảnh: PV.

Phụ lục kèm theo quy định nêu rõ, các ban, cơ quan của Đảng ở Trung ương gồm: Ban Tổ chức Trung ương; Ban Tuyên giáo Trung ương; Ban Chính sách, chiến lược Trung ương; Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Ban Nội chính Trung ương; Văn phòng Trung ương Đảng.

Đảng ủy cơ quan (ban, cơ quan) của Đảng ở Trung ương (gọi tắt là đảng ủy) là đảng ủy cơ sở trực thuộc Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương; chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, thường xuyên của Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương.

Đảng ủy có chức năng lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát các tổ chức đảng trực thuộc phát huy vai trò hạt nhân chính trị, lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương và nghị quyết đại hội đảng bộ; bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện, gắn với xây dựng cơ quan và các tổ chức chính trị - xã hội vững mạnh.

Phụ lục của quy định cũng quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của đảng ủy, của ban thường vụ đảng ủy; về tổ chức bộ máy, biên chế và điều kiện hoạt động; về mối quan hệ công tác…

Các đơn vị sự nghiệp của Đảng ở Trung ương gồm: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; Thông tấn xã Việt Nam; Đài Tiếng nói Việt Nam; Đài Truyền hình Việt Nam; Báo Nhân dân; Tạp chí Cộng sản; Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật.

Các đảng ủy đơn vị sự nghiệp của Đảng ở Trung ương (gọi tắt là đảng ủy) cũng là đảng ủy cơ sở trực thuộc Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương; chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về định hướng chính trị, những nội dung công tác quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị và chịu sự lãnh đạo của Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương theo quyết định của Bộ Chính trị.

Phụ lục cũng quy định cụ thể về nhiệm vụ, quyền hạn của đảng ủy, của ban thường vụ đảng ủy; quy định về tổ chức bộ máy, biên chế và điều kiện hoạt động của đảng ủy đơn vị sự nghiệp của Đảng ở Trung ương.

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#Bộ Chính trị #Quy định của Ban Bí thư #Đảng ủy cơ sở ban cơ quan đơn vị sự ngiệp của Đảng ở Trung ương

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