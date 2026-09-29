Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Lũ rút, hàng trăm ha cây trồng ở Thanh Hóa héo úa, thối gốc

Phạm Trường

TPO - Lũ rút, hàng trăm ha mía, dứa, sả và hoa màu của người dân Thanh Hóa bị héo úa, thối gốc, một số diện tích chết khô. Người dân lo mất mùa, thất thu sau nhiều ngày cây trồng ngập sâu trong nước.

Trên các cánh đồng ở xã Thành Vinh, Kim Tân, Yên Phú... (tỉnh Thanh Hóa) hiện nước lũ đã rút, để lại lớp bùn bám vào cây trồng. Trận mưa lũ vừa qua đã khiến nhiều diện tích cây trồng, hoa màu ở đây bị ngập sâu.

1000032573.jpg
Mưa lũ khiến nhiều diện tích cây trồng, hoa màu bị ngập sâu.

Bà Bùi Thị Ích (SN 1975, xã Thanh Vinh) cho biết, năm nay gia đình trồng khoảng 1ha sả nhưng toàn bộ diện tích đã bị ngập. "Nước ngập nhiều ngày quá nên vụ sả xem như mất trắng”, bà Ích buồn bã.

Ngoài sả, nhiều diện tích mía của gia đình bà Ích cũng bị ngập, một phần cây chết, phần còn lại có nguy cơ giảm năng suất.

1000032565.jpg
1000032536.jpg
1000032541.jpg
1000032570.jpg
Mía, sả héo úa, chết sau lũ

Ông Bùi Thanh Hiếu, Trưởng phòng Kinh tế xã Thành Vinh cho biết: Đợt mưa lũ vừa qua đã gây ngập lụt cho 720 hộ với gần 3.000 nhân khẩu. Trên địa bàn xã có gần 600ha cây trồng, hoa màu bị ngập úng. Thiệt hại mưa lũ gây ra ước tính 39 tỷ đồng.

“Khi lũ rút, địa phương cùng với các thôn đã tiến hành khắc phục hậu quả, khơi thông mương máng, vệ sinh môi trường nhằm phòng chống dịch bệnh và khôi phục sản xuất. Xã cũng đã tổng hợp, báo cáo đề xuất gửi UBND tỉnh Thanh Hóa có chính sách hỗ trợ cho người dân bị thiệt hại”, ông Hiếu thông tin.

Tại xã Yên Phú, khoảng 1.000ha cây trồng, hoa màu bị ảnh hưởng bởi mưa lũ, trong đó gần 300ha dứa bị ngập nước, hư hại. Diện tích trồng dứa bị ngập tập trung tại các thôn Nông Trường, Đa Ngọc, Xuân Hòa.

1000032533.jpg
Hàng trăm ha dứa ngập do lũ.

Ông Lê Quốc Toản (SN 1965, trú thôn Đa Ngọc) trồng hơn 1,6ha dứa, chi phí đầu tư cho một vụ lên tới 400 triệu đồng.

Tuy nhiên, trận mưa lũ vừa qua đã nhấn chìm diện tích trồng dứa của gia đình ông Toản. Sau nhiều ngày ngập úng, khi nước rút, nhiều luống cây đã ngả màu.

“Nếu bị ngập đến nõn trong khoảng 3 ngày, cây dứa có thể bị thối. Những cây còn sống cũng dễ phát sinh bệnh nấm, ảnh hưởng đến khả năng sinh trưởng và cho quả”, ông Toản nói.

1000032530.jpg
1000032528.jpg
1000032527.jpg
Người dân lo thất thu vì hàng trăm ha dứa thiệt hại sau lũ.

Dứa bị ngập, thối ngọn, giảm năng suất khiến nhiều hộ đứng trước nguy cơ thiệt hại lớn sau vụ sản xuất. Những ngày qua, các hộ dân liên tục phải khơi thông các rãnh thoát ở khu vực còn ngập, hy vọng cứu được phần nào diện tích dứa còn khả năng phục hồi.

Theo Phòng Kinh tế xã Yên Phú, dứa là cây chủ lực của địa phương với khoảng 600ha của gần 1.000 hộ dân trồng. Với gần 300ha dứa bị ngập, người dân trong xã đứng trước nguy cơ thiệt hại lớn về kinh tế.

Xem thêm

#lũ #thiệt hại #nông dân #Thanh Hóa #cây trồng #mưa lũ #thất thu

Cùng chuyên mục

Đại biểu Quốc hội đề nghị cân nhắc kỹ mức phạt đến 1,5 tỷ đồng đối với cá nhân

Đại biểu Quốc hội đề nghị cân nhắc kỹ mức phạt đến 1,5 tỷ đồng đối với cá nhân

TPO - Sáng 29/9, đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách cho ý kiến về nhóm dự án thuộc lĩnh vực hành chính, tư pháp, bao gồm các dự án: Bộ luật Hình sự (sửa đổi); Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi); Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi); Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi).

Làm giàu từ mô hình nuôi dúi má đào ở Phú Xuyên

Làm giàu từ mô hình nuôi dúi má đào ở Phú Xuyên

Tận dụng diện tích đất vườn và nguồn phụ phẩm nông nghiệp sẵn có, mô hình nuôi dúi má đào sinh sản kết hợp thương phẩm của anh Phan Đức Chính (xã Phú Xuyên, Hà Nội) đang mang lại hiệu quả kinh tế rõ nét, mở ra hướng đi mới đầy triển vọng trong chuyển đổi cơ cấu vật nuôi tại địa phương.

Giếng cổ được người dân tự hào giới thiệu với khách đến thăm đảo

Bí ẩn giếng cổ ở xã đảo Đà Nẵng

TP - Giữa vùng biển đảo quanh năm nắng gió, nơi từng giọt nước ngọt quý hơn vàng, hai giếng cổ dưới chân núi Bàn Than ở Tam Hải vẫn trong veo, mát lành qua hàng trăm năm.

Miền Bắc tăng nhiệt trước khi đón mưa dông

Miền Bắc tăng nhiệt trước khi đón mưa dông

TPO - Hôm nay (29/9), miền Bắc và Bắc Trung Bộ tiếp tục oi nóng, nhiệt độ cao nhất có thể lên ngưỡng 36-37 độ. Tình hình oi nóng ở khu vực này còn kéo dài đến ngày mai, trước khi gió mùa đông bắc tràn gây mưa dông rải rác. Tây Nguyên, Nam Bộ trong chiều tối và đêm nay tiếp tục có mưa rào.

Chọn sống dễ dàng giữa cuộc đời đầy gian nan

Chọn sống dễ dàng giữa cuộc đời đầy gian nan

Sáng nay, bản thân tình cờ gặp lại người bạn thân chung lớp đại học khi xưa. Sau vài câu chào hỏi, người bạn tôi vui vẻ hỏi: “Nhìn bạn tươi tắn và tự tin như thế này, hẳn cuộc đời đã rất dễ dàng với bạn suốt những năm tháng vừa qua”. Tôi khẽ mỉm cười thay câu trả lời. Trên đường về, bản thân vẫn luôn miên man với ý nghĩ: “Cuộc sống này có thật sự dễ dàng?” Câu trả lời chắc chắn sẽ là không.

Lốc xoáy làm sập, tốc mái nhiều nhà dân ở Cà Mau

TPO - Chiều tối 28/9, cơn mưa lớn kèm lốc xoáy xảy ra tại xã Nguyễn Phích (tỉnh Cà Mau) đã làm nhiều nhà dân bị sập, tốc mái, trong đó có cả nhà làm tường gạch cũng bị sập, đồ đạc bị cuốn bay khắp nơi.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe