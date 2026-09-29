Lũ rút, hàng trăm ha cây trồng ở Thanh Hóa héo úa, thối gốc

TPO - Lũ rút, hàng trăm ha mía, dứa, sả và hoa màu của người dân Thanh Hóa bị héo úa, thối gốc, một số diện tích chết khô. Người dân lo mất mùa, thất thu sau nhiều ngày cây trồng ngập sâu trong nước.

Trên các cánh đồng ở xã Thành Vinh, Kim Tân, Yên Phú... (tỉnh Thanh Hóa) hiện nước lũ đã rút, để lại lớp bùn bám vào cây trồng. Trận mưa lũ vừa qua đã khiến nhiều diện tích cây trồng, hoa màu ở đây bị ngập sâu.

Mưa lũ khiến nhiều diện tích cây trồng, hoa màu bị ngập sâu.

Bà Bùi Thị Ích (SN 1975, xã Thanh Vinh) cho biết, năm nay gia đình trồng khoảng 1ha sả nhưng toàn bộ diện tích đã bị ngập. "Nước ngập nhiều ngày quá nên vụ sả xem như mất trắng”, bà Ích buồn bã.



Ngoài sả, nhiều diện tích mía của gia đình bà Ích cũng bị ngập, một phần cây chết, phần còn lại có nguy cơ giảm năng suất.

Mía, sả héo úa, chết sau lũ

Ông Bùi Thanh Hiếu, Trưởng phòng Kinh tế xã Thành Vinh cho biết: Đợt mưa lũ vừa qua đã gây ngập lụt cho 720 hộ với gần 3.000 nhân khẩu. Trên địa bàn xã có gần 600ha cây trồng, hoa màu bị ngập úng. Thiệt hại mưa lũ gây ra ước tính 39 tỷ đồng.

“Khi lũ rút, địa phương cùng với các thôn đã tiến hành khắc phục hậu quả, khơi thông mương máng, vệ sinh môi trường nhằm phòng chống dịch bệnh và khôi phục sản xuất. Xã cũng đã tổng hợp, báo cáo đề xuất gửi UBND tỉnh Thanh Hóa có chính sách hỗ trợ cho người dân bị thiệt hại”, ông Hiếu thông tin.

Tại xã Yên Phú, khoảng 1.000ha cây trồng, hoa màu bị ảnh hưởng bởi mưa lũ, trong đó gần 300ha dứa bị ngập nước, hư hại. Diện tích trồng dứa bị ngập tập trung tại các thôn Nông Trường, Đa Ngọc, Xuân Hòa.

Hàng trăm ha dứa ngập do lũ.

Ông Lê Quốc Toản (SN 1965, trú thôn Đa Ngọc) trồng hơn 1,6ha dứa, chi phí đầu tư cho một vụ lên tới 400 triệu đồng.



Tuy nhiên, trận mưa lũ vừa qua đã nhấn chìm diện tích trồng dứa của gia đình ông Toản. Sau nhiều ngày ngập úng, khi nước rút, nhiều luống cây đã ngả màu.

“Nếu bị ngập đến nõn trong khoảng 3 ngày, cây dứa có thể bị thối. Những cây còn sống cũng dễ phát sinh bệnh nấm, ảnh hưởng đến khả năng sinh trưởng và cho quả”, ông Toản nói.

Người dân lo thất thu vì hàng trăm ha dứa thiệt hại sau lũ.

Dứa bị ngập, thối ngọn, giảm năng suất khiến nhiều hộ đứng trước nguy cơ thiệt hại lớn sau vụ sản xuất. Những ngày qua, các hộ dân liên tục phải khơi thông các rãnh thoát ở khu vực còn ngập, hy vọng cứu được phần nào diện tích dứa còn khả năng phục hồi.

Theo Phòng Kinh tế xã Yên Phú, dứa là cây chủ lực của địa phương với khoảng 600ha của gần 1.000 hộ dân trồng. Với gần 300ha dứa bị ngập, người dân trong xã đứng trước nguy cơ thiệt hại lớn về kinh tế.

