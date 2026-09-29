[VIDEO]: Dũng trọc Hà Đông khai lý do sản xuất phim bạo lực

TPO - Tại tòa, bị cáo Đặng Thị Hòa - vợ cựu Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương, đã tường trình lại nội dung chồng bị cáo nhiều lần mang các bọc tiền về nhà. Sau đó, bị cáo Hòa được chồng giao nhiệm vụ ghi các ký hiệu lên bọc tiền như “DC”, “BC” bên ngoài các cọc tiền.