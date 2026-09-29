[VIDEO]: Dũng trọc Hà Đông khai lý do sản xuất phim bạo lực

TPO - Tại cơ quan Công an, Nguyễn Văn Dũng (hay Dũng trọc Hà Đông) cùng các đồng phạm khai nhận lý do tham gia sản xuất phim bạo lực, sau đó phát tán lên mạng xã hội nhằm thu hút nhiều người đăng ký, theo dõi, "câu view, câu like" để được Youtube trả tiền.
TPO - Tại tòa, bị cáo Đặng Thị Hòa - vợ cựu Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương, đã tường trình lại nội dung chồng bị cáo nhiều lần mang các bọc tiền về nhà. Sau đó, bị cáo Hòa được chồng giao nhiệm vụ ghi các ký hiệu lên bọc tiền như “DC”, “BC” bên ngoài các cọc tiền.
TPO - Theo luật sư, việc cơ quan chức năng liên tiếp xử lý một số trường hợp “giang hồ mạng” cho thấy không gian mạng không phải là môi trường đứng ngoài sự điều chỉnh của pháp luật.
TPO - Lợi dụng việc các vườn sầu riêng giáp ranh không có bờ rào, Nguyễn Duy Anh Vũ tự nhận mình là chủ vườn. Vũ ký hàng loạt hợp đồng bán sầu riêng rồi nhận tiền đặt cọc của 12 cá nhân và 3 doanh nghiệp rồi chiếm đoạt hơn 6 tỷ đồng.
TPO - Cơ quan Cảnh sát điều tra thuộc Công an tỉnh Lạng Sơn vừa ra quyết định khởi tố vụ án và khởi tố 2 bị can liên quan đến vụ đổ trộm hàng trăm tấn phế thải xây dựng, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn.
TPO - Sáng 29/9, phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Văn Bảo Trung - tài xế xe tải trong vụ tai nạn làm nữ sinh ở Vĩnh Long tử vong tiếp tục phải hoãn lần thứ 2, lần này do mẹ của nữ sinh - đại diện bị hại phải rời tòa giữa chừng vì sức khỏe.
TPO - Trả lời xét hỏi, các cựu bác sĩ, điều dưỡng của Viện Pháp y tâm thần Trung ương đều khai nhận tiền của vợ chồng bị cáo Nguyễn Thị Mai Anh để tạo điều kiện cho cả hai điều trị tốt, được trốn ra khỏi viện.
TPO - Sáng 29/9, TAND khu vực 4 - Vĩnh Long xét xử bị cáo Nguyễn Văn Bảo Trung - tài xế xe tải, với cáo buộc liên quan vụ tai nạn giao thông khiến nữ sinh Nguyễn Ngọc Bảo Trân (14 tuổi) tử vong. Mẹ nạn nhân mang di ảnh con đến tòa nhưng do sức khỏe không đảm bảo, đứng không vững nên phải rời phòng xử và được đưa đến trung tâm y tế.
TPO - Phạm Huy Tuyền cùng các đối tượng liên quan đã bàn bạc, thống nhất phân vai, xây dựng kịch bản và tổ chức quay các video mô phỏng hoạt động đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa, chơi bài rồi đăng tải lên mạng xã hội nhằm bán thiết bị "cờ bạc bịp". Cục Cảnh sát hình sự đánh giá, hành vi của các đối tượng gây ảnh hưởng tiêu cực đến an ninh, trật tự và môi trường xã hội, đặc biệt là đối với giới trẻ.
TPO - Sáng 29/9, TAND khu vực 4 - Vĩnh Long mở lại phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Văn Bảo Trung - tài xế xe tải trong vụ tai nạn làm nữ sinh 14 tuổi tử vong năm 2024, về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.
TPO - Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an khởi tố 3 đối tượng là thành viên tổ chức khủng bố "Việt Tân". Các đối tượng bị bắt giữ khi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam từ biên giới Campuchia.
TPO - Trong vụ án xảy ra tại mỏ Núi Ngàng, bị cáo Đinh Tiến Hùng (SN 1984, cựu cán bộ tại tỉnh Yên Bái cũ) bị Viện Kiểm sát đề nghị phạt từ 16 – 17 năm 6 tháng tù cho hai tội “Vận chuyển, sử dụng trái phép vật liệu nổ” và “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên”. Trước đó, người này được TAND tỉnh Yên Bái cũ tuyên vô tội.
TPO - Chỉ với 550 triệu đồng tiền "bôi trơn", nữ Trưởng phòng thuộc Thuế tỉnh Lạng Sơn đã nhắm mắt làm ngơ, tiếp tay cho doanh nghiệp lừa đảo, chiếm đoạt số tiền hoàn thuế lên tới gần 200 tỷ đồng.
TPO - Sau khi đổ dầu hỏa, châm lửa đốt nhà, người cha khóa cửa, gom vật dụng dễ cháy chặn lối ra vào nhằm ép con gái chết chung. May mắn, nạn nhân được hàng xóm phá cửa cứu.
TPO - Công an phường Thái Bình, tỉnh Hưng Yên, vừa làm việc với 2 công dân có hoạt động theo dõi, tương tác, bình luận trên các trang, kênh thông tin liên quan đến Lê Trung Khoa. Sau khi được tuyên truyền, giải thích, cả hai đã tự nguyện gỡ bỏ nội dung liên quan, chấm dứt theo dõi và cam kết không tái phạm.
TPO - Một cuộc truy đuổi khoảng 4km trong đêm ở Nghệ An sau mâu thuẫn liên quan đến biển số xe khiến 2 người tử vong.
TPO - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 6 cựu giáo viên của Trường Mẫu giáo Kon Pne (xã Đăk Rong, tỉnh Gia Lai) liên quan đến vụ rút 500 triệu đồng từ ngân sách.