Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Ukraine hứng loạt tên lửa và máy bay không người lái, nhiều tiếng nổ vang lên ở Kiev

Minh Hạnh

TPO - Cảnh báo không kích đã được ban bố tại thành phố Kiev và một số tỉnh của Ukraine trong đêm ngày 28, rạng sáng 29/9 do nguy cơ tấn công bằng tên lửa đạn đạo của Nga. Tiếng nổ đã vang lên tại thủ đô và một số đám cháy đã bùng phát.

cipmicb4qbl7fadoq2dei66o4e.jpg
Trước đó một ngày, 28/9, thủ đô Kiev của Ukraine cũng đã hứng chịu một đợt tấn công của quân đội Nga. (Ảnh: Reuters)

Ngay sau nửa đêm ngày 28/9, Không quân Ukraine đã cảnh báo về nguy cơ tấn công tên lửa đạn đạo từ lãnh thổ Nga. Cảnh báo không kích đã được ban bố tại thủ đô Kiev và một số tỉnh. Ngay sau đó, những tiếng nổ đã vang lên tại Kiev.

Theo Cơ quan Quản lý Quân sự thành phố Kiev, các mảnh vỡ tên lửa đã rơi xuống một khu vực đất trống ở quận Solomianskyi. Thông tin về thiệt hại và thương vong đang được xác minh.

Các báo cáo ban đầu cho thấy một đám cháy đã bùng phát tại một tòa nhà ở quận Pecherskyi.

Sau 2h, mối đe dọa từ tên lửa tại Kyiv đã chuyển sang mối đe dọa từ máy bay không người lái (UAV).

Theo thống kê của Không quân Ukraine, các lực lượng Nga đã tấn công Ukraine bằng một tên lửa chống hạm Zircon/Oniks, hai tên lửa đạn đạo Iskander-M/S-400 và 152 máy bay không người lái. Trong đó, lực lượng phòng không đã bắn hạ 109 mục tiêu trên không.

Quân đội Nga hiện chưa bình luận về đợt tấn công này.

Reuters, Pravda

Xem thêm

#Nga #Ukraine #xung đột Nga - Ukraine #máy bay không người lái #tên lửa đạn đạo #Nga tấn công Ukraine

Cùng chuyên mục

Ukraine giành thêm lãnh thổ ở Donetsk, cản nỗ lực bao vây của Nga

Ukraine giành thêm lãnh thổ ở Donetsk, cản nỗ lực bao vây của Nga

TPO - Một chỉ huy quân đội cấp cao của Ukraine cho biết, lực lượng nước này đã giành lại thêm lãnh thổ từ lực lượng Nga ở phía bắc Donetsk. Đây là một phần của chiến dịch nhằm gây khó khăn cho cuộc tấn công của Mátxcơva vào các thành trì quan trọng của Ukraine ở khu vực này.

Thủ đô Bangkok biến thành 'chợ nổi' sau mưa lũ

TPO - Mưa lớn khiến nhiều khu dân cư ở Bangkok chìm trong biển nước, có nơi ngập ngang người. Người dân phải lội nước mua nhu yếu phẩm, trong khi một số tiểu thương dựng quầy hàng trên những thùng nhựa, phuy nổi giữa đường phố.

Mỹ - Trung Quốc đồng ý giảm thuế nhiều mặt hàng

Mỹ - Trung Quốc đồng ý giảm thuế nhiều mặt hàng

TPO - Trung Quốc và Mỹ đã nhất trí cắt giảm thuế quan áp dụng đối với lượng hàng hóa trị giá 60 tỷ USD mà hai nước nhập khẩu của nhau, bao gồm nhiều loại sản phẩm từ ngô và mỹ phẩm của Mỹ đến đồ gia dụng và đồ chơi của Trung Quốc.

Tổng thống Donald Trump mời Chủ tịch Tập Cận Bình mua vũ khí Mỹ

Tổng thống Donald Trump mời Chủ tịch Tập Cận Bình mua vũ khí Mỹ

TPO - Tổng thống Donald Trump đã giải thích với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình về thương vụ bán vũ khí sắp tới cho Đài Loan (Trung Quốc) bằng cách coi nó chỉ như một trong nhiều thương vụ mà Washington thực hiện trên toàn thế giới. Thậm chí ông Trump còn hỏi liệu ông Tập có muốn mua vũ khí của Mỹ hay không.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe