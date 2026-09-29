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Pháp luật

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Vợ cựu Viện trưởng Viện pháp y tâm thần khai về việc chồng mang những bọc tiền về nhà

Hoàng An

TPO - Tại tòa, bị cáo Đặng Thị Hòa - vợ cựu Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương, đã tường trình lại nội dung chồng bị cáo nhiều lần mang các bọc tiền về nhà. Sau đó, bị cáo Hòa được chồng giao nhiệm vụ ghi các ký hiệu lên bọc tiền như “DC”, “BC” bên ngoài các cọc tiền.

Vợ cựu Viện trưởng 'dựa hơi' chồng để nhận hối lộ

Ngày 29/9, TAND TP Hà Nội tiếp tục xét hỏi 65 bị cáo trong vụ án “đưa, nhận hối lộ” tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương.

Trong nhóm nhận "Nhận hối lộ", Tòa xác định có bị cáo Đặng Thị Hòa (vợ của cựu Viện trưởng Trần Văn Trường) đã nhiều lần nhận tiền, vật chất từ bị cáo Nguyễn Thị Mai Anh.

Trả lời lời xét hỏi, bị cáo Hòa thừa nhận 2 lần nhận tiền từ Mai Anh. Lần đầu tiên, Hòa được Mai Anh chuyển 100 triệu đồng nhưng không nói gì, chỉ bảo "cứ cầm"; lần thứ hai, vì muốn nhờ Hòa nói với Trường xin được ở phòng riêng, Mai Anh biếu túi quà bên trong có 4 tệp tiền mệnh giá 500.000 đồng.

"Bị cáo kiểm tra thấy thiếu 4 tờ nên nhắn lại Mai Anh", bị cáo Hòa nói. Lời khai này cũng giống lời Hòa khai với cơ quan điều tra được thể hiện trong hồ sơ vụ án.

Chủ tọa Nguyễn Xuân Văn hỏi Hòa: "Bị cáo hiểu là phải 200 triệu đồng nên mới nhắn thế đúng không?". Tuy nhiên, bị cáo Hòa không trả lời thẳng và trọng tâm mà nói “giữa bị cáo với Mai Anh không có thỏa thuận nào trước đó”.

Ngoài 2 lần nhận tiền, vợ của cựu Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương còn khai được Mai Anh mua tặng một chiếc xe máy điện. Đây là quà cảm ơn khi Hòa đã nói với chồng xử lý việc cho nữ bệnh nhân này tại bệnh viện.

Đáng chú ý, bị cáo Hòa cũng tường trình lại nội dung bị cáo Trần Văn Trường nhiều lần mang các bọc tiền về nhà. Khi đó, Hòa được chồng giao nhiệm vụ ghi các ký hiệu lên bọc tiền. Theo Hòa, mỗi khi chồng mang tiền về, bị cáo là người ghi những ký hiệu như “DC”, “BC” bên ngoài các cọc tiền. Việc ghi ký hiệu, để ghi nhớ thực hiện theo yêu cầu của chồng.

“Chồng bảo như nào thì bị cáo ghi như thế”, Hòa nói và cho biết không được hỏi chồng tiền đó của ai.

Khi chủ tọa hỏi thêm về ý nghĩa các ký hiệu, Hòa cho hay những chữ được ghi bên ngoài cọc tiền là ký hiệu liên quan đến người này, người kia, trong đó có những khoản bị cáo hiểu là tiền của điều dưỡng.

Hòa trình bày, bản thân không hiểu ý nghĩa các ký hiệu này nhưng tự hiểu là để đánh dấu tiền của ai đưa.

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Bị cáo Trần Văn Trường trên bục khai báo.

Tiền hối lộ phải được chia cho thành viên giám định

Trong cáo trạng xác định, khoảng tháng 4/2023, trong thời gian trốn khỏi viện, Mai Anh và bạn trai tiếp tục có hành vi gây rối trật tự công cộng và bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Thanh Xuân (cũ) Hà Nội khởi tố. Lo bị bắt tạm giam, Mai Anh tìm cách quay lại viện, đồng thời nhờ bị cáo Hòa giúp đỡ.

Tối 3/9/2023, Mai Anh chuyển 100 triệu đồng vào tài khoản của Hòa, ghi nội dung “trả tiền”.

Tối 18/9/2023, Mai Anh tiếp tục đến nhà ông Trường để trực tiếp xin được ở phòng riêng cùng hai con và người giúp việc. Khi ra về, Mai Anh để lại một gói quà. Bà Hòa mở gói quà, phát hiện bên trong có 198 triệu đồng. Sáng hôm sau, bà nhắn cho Mai Anh "hôm qua thiếu 4 tờ chị nhé”.

Cơ quan điều tra còn cáo buộc Mai Anh thông qua bà Hòa để can thiệp công việc nội bộ của Viện, giúp những cán bộ, nhân viên có quan hệ thân thiết được đi học hoặc chuyển sang vị trí mong muốn.

Khoảng tháng 4/2024, Mai Anh nhờ bà Hòa giúp 4 nhân viên của Viện gồm Lê Thị Thanh Hường, Vũ Tất Đạt, Đỗ Ngọc Tú và Trần Đại Quân được học chứng chỉ điều dưỡng. Bà Hòa đã “dựa bóng” chồng để đăng ký cho 4 người học trực tuyến vào buổi tối mà không phải báo cáo Phòng Tổ chức của Viện. Mai Anh sau đó tiếp tục nhờ bà Hòa xin cho Nguyễn Văn Quang và Trần Quốc An chuyển từ Khoa Khám bệnh và cận lâm sàng sang Khoa Điều trị bắt buộc nam.

Nguyễn Thị Minh Quyên (vợ của Nguyễn Văn Quang) được đề nghị chuyển từ Khoa Điều trị bắt buộc nam sang Khoa Điều trị bắt buộc nữ do hai vợ chồng không được công tác cùng khoa.

Bà Hòa đồng ý rồi nói lại với chồng. Ngày 2/5/2024, ba nhân viên trên được chuyển khoa theo đề nghị. Đổi lại, Mai Anh mua một xe máy điện trị giá 51,5 triệu đồng, để hợp đồng đăng ký đứng tên bà Hòa và giao xe cho người này.

Một thời gian sau, Mai Anh tiếp tục đặt vấn đề tặng bà Hòa một chiếc xe điện ba bánh. Bà Hòa đồng ý, gửi hình ảnh chiếc xe trị giá 28,5 triệu đồng để Mai Anh chuyển tiền cho chủ cửa hàng. Chiếc xe sau đó được giao đến nhà bà Hòa.

Cùng trả lời xét hỏi, các cựu điều dưỡng, y sĩ, bác sĩ của Viện Pháp y tâm thần Trung ương đều thừa nhận, có nhận tiền từ bệnh nhân. Họ khai, việc nhận tiền có khi theo tháng hoặc từng đợt nếu bệnh nhân có nhu cầu “giúp đỡ” hoặc nhận từ làm giấy kết luận giám định.

Như bị cáo Dương Văn Lương (cựu Phó viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương) cho biết, số tiền nhận hối lộ gần 300 triệu ông chủ yếu nhận thông qua cựu Viện trưởng Trần Văn Trường. Ngoài ra, ông có đôi lần nhận từ cán bộ giám định, thậm chí là nhận từ các Điều tra viên của cơ quan điều tra.

Theo bị cáo Trường, thường các thành viên trong Hội đồng giám định đều được chia tiền nhiều hoặc ít, tùy theo vị trí vai trò. Trường hợp không được chia tiền, kết luận giám định rất khó để “làm sai” theo yêu cầu của người đưa hối lộ.

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#Vợ viện trưởng #Viện trưởng viện pháp y tâm thần #Viện pháp y tâm thần #Trần Văn Trường #Nhận hối lộ

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