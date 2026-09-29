Khởi tố hình sự vụ đổ trộm 126 tấn chất thải xây dựng tại Lạng Sơn

TPO - Cơ quan Cảnh sát điều tra thuộc Công an tỉnh Lạng Sơn vừa ra quyết định khởi tố vụ án và khởi tố 2 bị can liên quan đến vụ đổ trộm hàng trăm tấn phế thải xây dựng, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn.

Ngày 29/9, Công an tỉnh Lạng Sơn thông tin Cơ quan cảnh sát điều tra (CSĐT) ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Minh Hậu (SN 1995, trú thôn Khánh Xuân, xã Lộc Bình) và Hoàng Quang Biển (SN 1969, trú khối Phai Duốc, phường Đông Kinh) về tội danh Gây ô nhiễm môi trường.

Công an đọc lệnh khởi tố đối với Hoàng Minh Hậu (trái) và Hoàng Quang Biển (phải) về hành vi gây ô nhiễm môi trường.

Theo kết quả điều tra ban đầu, trong quá trình thi công phá dỡ tòa nhà Liên cơ số 01A (nằm trên đường Nguyễn Thái Học, phường Lương Văn Tri, tỉnh Lạng Sơn), một lượng lớn phế thải xây dựng bao gồm bê tông, gạch vụn và xi măng đã bị chuyển đi đến một số vị trí.

Đáng chú ý, có tới hơn 126 tấn chất thải trong số này đã được vận chuyển và đổ thẳng xuống khu vực tái chế của Công ty TNHH Biển Anh (tại khối Mai Pha, phường Đông Kinh) vào tháng 8/2026 dù chưa hề được cơ quan có thẩm quyền cấp phép.

Căn cứ vào hàng loạt tài liệu và chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lạng Sơn đã chính thức ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự. Hiện tại, lực lượng chức năng vẫn đang ráo riết xác minh, làm rõ vai trò, trách nhiệm của các cá nhân và tổ chức có liên quan để xử lý nghiêm minh trước pháp luật.

121 tấn chất thải được hai đối tượng Hậu và Biển đổ về bãi chứa của Công ty Biển Anh.

Nhằm mở rộng điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lạng Sơn đề nghị các cơ quan, tổ chức và người dân nhanh chóng cung cấp thông tin, tài liệu nếu biết về các hoạt động vận chuyển, đổ và tiếp nhận chất thải xây dựng sai quy định tại Công ty TNHH Biển Anh hoặc các địa điểm tình nghi khác. Cơ quan công an cam kết mọi thông tin tố giác, cung cấp từ quần chúng nhân dân sẽ được tiếp nhận, bảo mật và xử lý chặt chẽ theo đúng quy định của pháp luật.