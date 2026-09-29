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Hai cảnh sát giao thông cứu người đột quỵ khi đang làm nhiệm vụ trên phố

Ngọc Văn

TPO - Trong lúc tuần tra trên đường phố, hai cán bộ CSGT TP. Huế đã kịp thời hỗ trợ đưa một người có biểu hiện đột quỵ đến Bệnh viện Trung ương Huế cấp cứu, góp phần bảo vệ tính mạng người bệnh.

Clip: Gây cấn cảnh sát giao thông TP Huế cứu người bị đột quỵ. Nguồn: Nhật Hoàng

Ngày 29/9, thông tin từ Công an TP. Huế cho biết, Giám đốc Công an thành phố đã chỉ đạo xem xét tặng giấy khen cho hai cán bộ CSGT vì kịp thời hỗ trợ đưa người có biểu hiện đột quỵ đến bệnh viện cấp cứu.

Trước đó, Trung tá Nguyễn Thanh Hải và Trung tá Phạm Đắc Tài - cán bộ Đội CSGT đường bộ số 2 thuộc Phòng CSGT Công an TP. Huế, đang làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên tuyến đường Lý Thái Tổ (phường Hương An) thì nhận được đề nghị hỗ trợ từ người dân.

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Hai CSGT tại Huế tận tình hỗ trợ đưa người dân có biểu hiện đột quỵ đi cấp cứu. (Ảnh cắt từ clip, nguồn Nhật Hoàng).

Thời điểm này, một người có biểu hiện đột quỵ cần được đưa đến Bệnh viện Trung ương Huế cấp cứu khẩn cấp. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, hai cán bộ CSGT đã nhanh chóng hỗ trợ đưa người bệnh đến bệnh viện an toàn, kịp thời.

Theo Công an TP. Huế, việc hỗ trợ cấp cứu nhanh chóng đã góp phần hạn chế nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng của người bệnh.

Đại tá Lê Viết Phương - Trưởng Phòng CSGT Công an TP. Huế, cho biết, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, cán bộ, chiến sĩ CSGT đơn vị nhiều lần kịp thời hỗ trợ người dân đưa người bị nạn hoặc gặp sự cố sức khỏe đến cơ sở y tế cấp cứu.

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#TP. Huế #CSGT Huế #đột quỵ #cấp cứu #Bệnh viện Trung ương Huế #giấy khen #hỗ trợ người dân #cứu người #khen thưởng

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