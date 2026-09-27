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Sống trên núi, mùa lũ vẫn 5-6 lần chạy khỏi nhà

Nguyễn Ngọc

TPO - Dù sống ở miền núi, nhiều hộ dân xã Sơn Linh (tỉnh Quảng Ngãi) vẫn phải nhiều lần chạy lũ vào mỗi mùa mưa. Có ngôi nhà chỉ còn cách mép sông Trà Khúc chưa đầy 2m, phía sau là vách đất dựng đứng do sạt lở. Người dân nhiều năm kiến nghị xây kè, bố trí tái định cư nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện được.

Nhà chỉ còn cách mép sông chưa đầy 2m

Tại thôn Đồng A xã Sơn Linh (tỉnh Quảng Ngãi) dấu tích những đợt sạt lở vẫn kéo dài dọc bờ sông Trà Khúc. Nhiều mảng đất bị dòng nước cuốn đi, tạo thành những “hàm ếch” ăn sâu vào bờ. Có nơi, bờ sông sau nhiều lần sạt lở đã trở thành vách đất dựng đứng ngay sát nhà dân.

Một số ngôi nhà xuất hiện tình trạng nền bị đứt gãy, nhiều vết nứt rộng từ 3-5cm. Công trình chăn nuôi của một số hộ bị sụp đổ, hư hỏng, phải bỏ hoang. Có đoạn, mép sạt lở chỉ cách đường dân sinh khoảng 5m.

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Có đoạn, mép sạt lở chỉ cách đường dân sinh khoảng 5m.

Theo UBND xã Sơn Linh, hiện có 42 hộ dân bị ảnh hưởng trực tiếp bởi tình trạng sạt lở bờ sông Trà Khúc. Ngoài ra, hơn 680 hộ trên địa bàn nằm trong khu vực chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi ngập lụt.

Nhà anh Đinh Văn Sơn (45 tuổi, trú thôn Đồng A) nằm sát mép sông. Nhiều năm qua, gia đình anh đã nhiều lần đổ đất để gia cố khu vực phía sau nhà nhưng cứ sau mỗi đợt nước sông dâng cao, phần đất mới đắp lại tiếp tục bị cuốn trôi.

Hiện ngôi nhà chỉ còn cách mép sông chưa đầy 2m. Gia đình anh tiếp tục đổ thêm đất, xếp đá, trồng cây để giữ bờ, nhưng những biện pháp này chỉ mang tính tạm thời.

“Ở đây, mùa lũ đến phải chạy lũ 5-6 lần. Ban ngày thì dễ, chứ nước lũ lên ban đêm là cực kỳ nguy hiểm. Người dân mong các cấp, ngành sớm đầu tư xây dựng tuyến kè chống sạt lở, đồng thời bố trí khu tái định cư để các hộ trong vùng nguy hiểm có nơi ở ổn định, yên tâm sinh sống và sản xuất”, anh Sơn nói.

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Dọc bờ sông, nhiều hộ dân tự trồng tre, cây xanh, đổ đất, xếp đá để chống sạt lở. Tuy nhiên, sau mỗi mùa mưa lũ, bờ sông vẫn tiếp tục bị bào mòn.
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Nhà anh Đinh Văn Sơn xuất hiện tình trạng nền bị đứt gãy.

Không riêng gia đình anh Sơn, nhiều hộ dân sống dọc sông Trà Khúc cũng luôn trong trạng thái thấp thỏm mỗi khi mưa lớn. Ông Đinh Banh (trú thôn Đồng A) cho biết, vào mùa mưa lũ ông phải “canh” con nước. Có những đêm mưa lớn, ông thức trắng vì lo nước sông dâng nhanh.

“Khi thấy nguy hiểm, cả gia đình vội thu dọn đồ đạc, tìm đến nơi cao hơn ở nhờ. Chỉ khi nước rút, mọi người mới trở về nhà dọn dẹp, tiếp tục cuộc sống. Dọc bờ sông, nhiều hộ dân tự trồng tre, cây xanh, đổ đất, xếp đá để chống sạt lở. Tuy nhiên, sau mỗi mùa mưa lũ, bờ sông vẫn tiếp tục bị bào mòn”, ông Banh chia sẻ.

Nhiều năm kiến nghị xây kè, tái định cư

Tình trạng sạt lở bờ sông Trà Khúc qua xã Sơn Linh đã kéo dài nhiều năm. Qua các cuộc tiếp xúc cử tri, người dân nhiều lần kiến nghị xây dựng kè chống sạt lở hoặc bố trí tái định cư để có nơi ở an toàn hơn. Tuy nhiên, do nguồn lực địa phương còn hạn chế, những kiến nghị này đến nay vẫn chưa thể thực hiện.

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Công trình chăn nuôi của một số hộ bị sụp đổ, hư hỏng, phải bỏ hoang.

Nỗi lo của người dân càng lớn khi trên sông Trà Khúc, ở khu vực thượng nguồn và hạ nguồn qua địa bàn xã có hai nhà máy thủy điện sắp tích nước, vận hành phát điện.

Người dân lo ngại khi các hồ thủy điện đi vào hoạt động, việc điều tiết nước có thể khiến mực nước sông thay đổi nhanh trong thời điểm mưa lũ, trong khi nhiều khu dân cư hiện nằm sát bờ sông và khu vực có nguy cơ sạt lở.

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Tại khu vực mố cầu Sơn Linh - Sơn Giang, nhiều điểm sạt mới chồng lên những vết sạt cũ.

Ngay trước mùa mưa, những dấu hiệu sạt lở mới đã xuất hiện. Tại khu vực mố cầu Sơn Linh - Sơn Giang, nhiều điểm sạt mới chồng lên những vết sạt cũ đã được cỏ cây phủ kín.

Bà Sang Thị Minh Ngọc - Chủ tịch UBND xã Sơn Linh cho biết, tình trạng sạt lở bờ sông Trà Khúc qua địa bàn kéo dài khoảng 4km, đến khu vực xã Sơn Hạ. “Địa phương rất mong được bố trí kinh phí xây dựng kè chống sạt lở và tái định cư cho người dân. Đây là nguyện vọng của cử tri nhiều năm qua”, bà Ngọc nói.

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Nhiều nhà dân xuất hiện vết nứt rộng từ 3-5cm.

Theo bà Ngọc, trước mùa mưa lũ năm nay, xã đã xây dựng phương án chủ động di dời các hộ dân ở những khu vực nguy hiểm. Khi mưa lớn, nước sông dâng, người dân sẽ được đưa đến ở xen ghép tại các nhà dân ở vị trí cao hơn. Xã cũng bố trí các nhà công sản để tiếp nhận người dân khi cần thiết.

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#Sạt lở sông Trà Khúc #Xã Sơn Linh #Chống sạt lở #Tái định cư #Thủy điện

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