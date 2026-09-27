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Bạn đọc

Chợ hơn 140 tỷ 'ế ẩm', loay hoay tìm tiểu thương sau 7 năm hoạt động

Hoài Nam

TPO - Được đầu tư hơn 140 tỷ đồng và đưa vào hoạt động từ năm 2019, chợ đầu mối Bình Hương (Hà Tĩnh) hiện vẫn còn gần 100 ki-ốt chưa có người thuê, nhiều khu vực kinh doanh thưa thớt.

Chợ Bình Hương hơn 140 tỷ đồng ế ẩm. (Clip Hoài Nam)
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Chợ đầu mối Bình Hương nằm ở khu vực phía Bắc TP Hà Tĩnh cũ, do Hợp tác xã Đầu tư xây dựng, quản lý và khai thác chợ Bình Hương đầu tư theo hình thức xã hội hóa. Sau hơn 7 năm hoạt động, các hạng mục của dự án đã được hoàn thành.
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Tuy nhiên, ghi nhận tại khu chợ cho thấy nhiều dãy ki-ốt vẫn cửa đóng then cài. Một số vị trí treo biển cho thuê nhưng chưa có người kinh doanh.
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Không khí mua bán tại nhiều khu vực vắng vẻ. Trong số những dãy ki-ốt kéo dài, chỉ một số gian hàng có người sử dụng, phần lớn còn lại chưa được khai thác.
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Theo tìm hiểu, Dự án chợ Bình Hương được triển khai hơn một năm trước khi chính thức hoạt động từ tháng 4/2019, với tổng vốn đầu tư hơn 140 tỷ đồng. Dự án chợ gồm khu ki-ốt kinh doanh bách hóa, dịch vụ tổng hợp; khu đình chợ truyền thống và khu kinh doanh ngoài trời.
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Trong đó gồm 7 khối nhà ki-ốt cao 3 tầng, 6 dãy ki-ốt 2 tầng với 119 ki-ốt; 1 đình chợ bố trí khoảng 144 sạp hàng; khu vực kinh doanh ngoài trời dùng để bố trí cho các hộ kinh doanh không thường xuyên và khu tập kết hàng hóa.
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Sau hơn 7 năm vận hành, việc thu hút tiểu thương và người mua, khai thác hiệu quả gần 100 ki-ốt còn bỏ trống đang là bài toán đặt ra với chợ Bình Hương. Trong ảnh nhiều khu vực rác chất đống khiến khu chợ trở nên nhếch nhác.
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Liên quan đến vấn đề này, ông Tạ Minh Đức, Chủ tịch HĐQT Hợp tác xã chợ Bình Hương, cho biết toàn bộ hạng mục dự án đã hoàn thành. Chợ hiện có khoảng 250 ki-ốt, diện tích từ 18m² đến hơn 100m². Giá thuê dao động khoảng 1-3 triệu đồng/tháng tùy diện tích. Dù vậy, hiện gần 100 ki-ốt vẫn chưa có người thuê.
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Theo ông Đức, nguyên nhân chủ yếu là dân cư quanh khu vực còn thưa, nhu cầu kinh doanh chưa cao. Bên cạnh đó, hình thức mua bán trực tuyến phát triển cũng ảnh hưởng đến hoạt động của chợ truyền thống. “Các khu dân cư mới đang hình thành. Khi dân cư đông hơn thì khả năng sẽ có nhiều người có nhu cầu thuê ki-ốt hơn”, ông Đức nói.
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Để thu hút thêm tiểu thương, Hợp tác xã chợ Bình Hương đề xuất địa phương nghiên cứu sắp xếp các chợ nhỏ lẻ, chợ cóc và điểm kinh doanh tự phát tại ngã ba, ngã tư, lòng, lề đường, đưa các hộ kinh doanh vào chợ.

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