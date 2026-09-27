Chợ hơn 140 tỷ 'ế ẩm', loay hoay tìm tiểu thương sau 7 năm hoạt động

TPO - Được đầu tư hơn 140 tỷ đồng và đưa vào hoạt động từ năm 2019, chợ đầu mối Bình Hương (Hà Tĩnh) hiện vẫn còn gần 100 ki-ốt chưa có người thuê, nhiều khu vực kinh doanh thưa thớt.
TPO - Dù sống ở miền núi, nhiều hộ dân xã Sơn Linh (tỉnh Quảng Ngãi) vẫn phải nhiều lần chạy lũ vào mỗi mùa mưa. Có ngôi nhà chỉ còn cách mép sông Trà Khúc chưa đầy 2m, phía sau là vách đất dựng đứng do sạt lở. Người dân nhiều năm kiến nghị xây kè, bố trí tái định cư nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện được.
TPO - Sau phản ánh của Tiền Phong, khoảng 20 vị trí thấm, dột tại Bệnh viện Đa khoa Nam Định đã cơ bản được xử lý. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2 tỉnh Ninh Bình cùng các nhà thầu tiếp tục khắc phục những tồn tại còn lại, dự kiến hoàn tất trong tháng 10/2026.
TPO - "Đây là sự tiếp sức quý báu giúp Phong cũng như gia đình vượt qua giai đoạn khó khăn này. Xin cám ơn những bạn đọc của Báo Tiền Phong đã đồng cảm, sẻ chia với Phong và gia đình", bà Lê Thị Thu, mẹ Phong xúc động.
TPO - Sau việc Công ty CP Thương mại và Du lịch Phù Sa Đỏ bị chuyển thành công ty TNHH một thành viên Phù Sa Đỏ, tòa án đã tuyên hành vi cấp giấy đăng ký thay đổi của Phòng Đăng ký kinh doanh (Sở Tài chính tỉnh Quảng Trị) là trái pháp luật và hủy giấy này.
TPO - Sau phản ánh của Báo Tiền Phong về tình trạng mưa ngập, nắng bụi, xe tải nối đuôi trên đường Lê Ngọc Hân, Sở Xây dựng Nghệ An yêu cầu chủ đầu tư tăng cường bảo đảm an toàn giao thông và nghiên cứu hạn chế hoặc cấm xe quá khổ, quá tải trên tuyến.
TPO - Đang làm nhiệm vụ trên Quốc lộ 51, nhận được lời cầu cứu của gia đình có bé gái 2 tuổi đang bị co giật, tổ CSGT thuộc Phòng CSGT thành phố Đồng Nai lập tức dẫn đường, đưa bé đến bệnh viện cấp cứu kịp thời.
TPO - Cục Cảnh sát Giao thông (Bộ Công an) cảnh báo các vi phạm của xe tập lái có thể tạo thói quen xấu cho tài xế nếu không kịp thời xử lý.
TPO - Bị nhắc nhở về việc đỗ ô tô trước tiệm spa ở Đắk Lắk, người đàn ông tự xưng cán bộ “quản lý giao thông”, dọa ngày mai sẽ “dẹp tiệm”.
TPO - Ngay cả khi đã bước vào mùa mưa, hàng trăm hộ dân ở xã miền núi Tây Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa vẫn thiếu nước sạch để dùng và phục vụ sinh hoạt cuộc sống hàng ngày. Trong khi đó, hệ thống cấp nước của xã đang bị hư hại nặng do mùa mưa lũ năm trước và thiếu kinh phí để đầu tư, sửa chữa phục vụ người dân.
TPO - Bí thư xã Đảng uỷ xã Hoà Thịnh - vùng "rốn lũ" tỉnh Đắk Lắk, cùng 70 người dầm mưa giúp dân gặt lúa, nhổ sắn...
TPO - Không phải chỉ ở Lục Ngạn, tại xã Đèo Gia- một địa phương vùng sâu vùng xa của Bắc Ninh, sau khi sắp xếp trường học, việc bổ nhiệm hiệu trưởng trường tiểu học tại xã này cũng để lại dư âm không tốt, gây ý kiến trái chiều.
TPO - Bản án đã có hiệu lực, quyết định cưỡng chế cũng đã được ban hành nhưng căn nhà vẫn chưa được trả lại cho người được thi hành án. Đáng chú ý, những vướng mắc về pháp lý của thửa đất và công trình lại được đặt ra trong quá trình tổ chức cưỡng chế, dù tình trạng khu đất đã được thể hiện trong chính bản án.
TPO - Chuyện lạ xảy ra khi ít nhất hai hộ dân ở xã Sró, tỉnh Gia Lai không biết chữ nhưng lại có tên trong đơn xin đất rừng trồng khoảng 60ha keo lai. Qua xác minh, điều tra, ông Nguyễn Ngọc Sơn - Chủ tịch UBND xã Sró, lại là người “nắm rõ” về đơn của hai hộ xin trồng diện tích keo trên.
TPO - Sau nhiều ngày mưa lớn, một trang trại chăn nuôi tại xã Nông Cống (Thanh Hóa) có khoảng 60.000 con gà, vịt bị chết. Ước tính thiệt hại khoảng 10 tỷ đồng, chủ trang trại tính chuyện xin ngân hàng giãn nợ để khắc phục hậu quả và tái đàn.
TPO - Quá trình thi công Dự án tuyến đường liên kết vùng Thái Nguyên - Bắc Ninh - Phú Thọ, đã có hơn 100 căn nhà của người dân xã Thành Công bị nứt.
TPO - Tuyến đường từng bị lũ quét cuốn trôi, nay tiếp tục sạt lở sau những trận mưa lớn. Gần 50 người dân bản Xằng Trên, (xã Mỹ Lý, tỉnh Nghệ An) cùng nhau góp sức khơi thông lối đi, giúp việc đi lại của bà con thuận tiện hơn.