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Chủ tịch tỉnh Gia Lai chỉ đạo thanh tra vụ không biết chữ nhưng ‘đứng đơn’ xin 60 ha đất trồng rừng

Tiền Lê

TPO - Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn giao Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp các sở, ngành có liên quan tiến hành thanh tra, làm rõ nội dung thông tin Báo Tiền Phong phản ánh “Uẩn khúc vụ không biết chữ nhưng ‘đứng đơn’ xin 60 ha đất trồng rừng ở Gia Lai”, xảy ra trên địa bàn xã Sró.

Ngày 28/9, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp đã ký văn bản số 12043 gửi Thanh tra tỉnh này liên quan đến công tác quản lý, sử dụng đất lâm nghiệp trên địa bàn xã Sró.

Văn bản nêu, ngày 23/9, báo Tiền Phong đăng bài viết “Uẩn khúc vụ không biết chữ nhưng ‘đứng đơn’ xin 60 ha đất trồng rừng ở Gia Lai” và xét đề nghị của Thanh tra tỉnh Gia Lai vào ngày 25/9 về việc liên quan đến công tác quản lý, sử dụng đất lâm nghiệp trên địa bàn xã Sró.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn giao Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp các sở, ngành có liên quan tiến hành thanh tra, làm rõ nội dung thông tin báo Tiền Phong đã phản ánh trên địa bàn xã Sró. Qua đó tham mưu, đề xuất, báo cáo UBND tỉnh Gia Lai xử lý theo đúng quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu Chánh thanh tra tỉnh Gia Lai và thủ trưởng các cơ quan liên quan triển khai thực hiện.

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Ít nhất 2 hộ dân mà phóng viên Báo Tiền Phong thời điểm xác minh hoàn toàn không biết về con đường, lá đơn xin đất rừng trồng keo.

Như Tiền Phong đã có bài viết phản ánh, một số đối tượng đã mở một con đường quy mô lên núi ở làng Bơ Ya (xã Sró) dài hàng cây số, rộng chừng 3m. Dọc theo con đường dích dắc là ngổn ngang các cây rừng nhỏ, lồ ô đang được phát dọn.

Làm việc với phóng viên, ông Nguyễn Ngọc Sơn - Chủ tịch UBND xã Sró cung cấp danh sách các hộ dân có đơn xin trồng rừng trồng keo. Nội dung đơn xin trồng rừng của các hộ đều có diện tích gần 30ha mỗi người để trồng keo lai. Thời gian dự kiến trồng vào tháng 8/2026, địa điểm ở tiểu khu 805, khu vực làng Bơ Ya. Ông Sơn nói các hộ trên đăng ký trồng rừng nên họ xin mở đường tạm thời lên núi để vận chuyển cây giống.

Tuy nhiên, lần theo tên các hộ dân, căn cước công dân của các hộ dân mà lãnh đạo UBND xã Sró cung cấp, phóng viên báo Tiền Phong hoàn toàn bất ngờ khi nhận được phản hồi. Theo đó, ít nhất 2 hộ dân hoàn toàn không hề biết số diện tích 60ha rừng xin trồng cây keo. Các hộ dân đều khẳng định hoàn toàn không biết gì về lá đơn xin đất trồng diện tích rừng nêu trên.

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#Gia Lai #đất rừng #thanh tra #đơn xin #xã Sró #trồng keo #chính quyền #trục lợi chính sách #sai phạm #tham ô

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