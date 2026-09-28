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Bạn đọc

Dỡ nhà, nhường đất cho tuyến cao tốc nghìn tỷ

Ngọc Tú

TPO - Tại Nghệ An, nhiều gia đình đang tự tay tháo dỡ nhà cửa, di dời tài sản, nhường đất để phục vụ dự án cao tốc Vinh - Thanh Thủy. Phía sau những căn nhà được tháo dỡ là sự đồng thuận của người dân và nỗ lực không ngừng nghỉ của chính quyền trong công tác giải phóng mặt bằng.

Video chính quyền xã Kim Bảng (Nghệ An) và đơn vị chức năng xuống vận động người dân tháo dỡ nhà cửa, nhường đất cho dự án cao tốc Vinh - Thanh Thủy.
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Dự án cao tốc Vinh - Thanh Thủy dài khoảng 60km, có tổng mức đầu tư gần 24.000 tỷ đồng, là một trong những công trình giao thông trọng điểm của Nghệ An﻿ giai đoạn 2026-2030. Tuyến đường có điểm đầu kết nối cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt tại xã Hưng Nguyên và điểm cuối tại Khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy.
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Khi hoàn thiện, tuyến cao tốc﻿ được kỳ vọng mở thêm không gian phát triển cho Nghệ An, đồng thời tăng cường kết nối khu vực Bắc Trung Bộ với hành lang kinh tế﻿ Đông - Tây giữa Việt Nam và Lào. Để tuyến đường sớm thành hình, công tác giải phóng mặt bằng đang được các địa phương tập trung cao độ.
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Tại nhiều xã có tuyến cao tốc đi qua, những ngày này, máy móc, nhân lực được huy động để hỗ trợ người dân tháo dỡ công trình, di chuyển tài sản, bàn giao đất cho đơn vị thi công dự án.
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Ở xã Nam Đàn, tuyến cao tốc đi qua địa bàn hơn 10km, ảnh hưởng đến 564 hộ có đất nông nghiệp và 127 hộ có đất ở. Trong số này, nhiều gia đình phải di dời nhà cửa để nhường đất cho công trình.
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Xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, xã Nam Đàn huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc. Cán bộ địa phương trực tiếp xuống từng xóm, gặp từng hộ, tuyên truyền về ý nghĩa dự án, giải thích chính sách bồi thường, hỗ trợ và phương án tái định cư.
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Gia đình bà Lê Thị Tam (trú xóm Long Bình, xã Nam Đàn), một đảng viên lão thành ngoài 80 tuổi, cũng nằm trong diện bị ảnh hưởng của tuyến cao tốc. Dù căn nhà gắn bó với gia đình trong nhiều năm qua nhưng bà Tam vẫn động viên con cháu thu dọn tài sản, tháo dỡ công trình để sớm bàn giao đất cho dự án.
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Đến nay, xã Nam Đàn đã phê duyệt phương án và chi trả cho 107/127 hộ bị ảnh hưởng đất ở. Có 107 hộ đã có đơn bàn giao mặt bằng, trong đó 21 hộ đã di dời nhà ở, công trình để bàn giao cho dự án. Tổng chiều dài mặt bằng đã bàn giao trên địa bàn xã đạt hơn 8km.
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Ông Hoàng Nghĩa Hùng - Chủ tịch UBND xã Nam Đàn cho biết, dự án nhận được sự đồng thuận cao của người dân, dù nhiều gia đình phải tháo dỡ nhà cửa, thay đổi nơi ở. Chính quyền địa phương đang tiếp tục tuyên truyền, đối thoại, tháo gỡ những vướng mắc còn lại để hoàn thành mặt bằng theo kế hoạch.
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Tại xã Kim Bảng, những ngày qua Ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng xã đã huy động lực lượng hỗ trợ người dân tháo dỡ các công trình bị ảnh hưởng bởi dự án. Cán bộ địa phương cùng người dân thực hiện từng phần việc, bảo đảm an toàn và đúng quy định.
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Tại hiện trường, các lực lượng của xã đã phối hợp, hỗ trợ người dân trong quá trình tháo dỡ, bảo đảm an toàn, đúng quy định, đồng thời động viên các hộ gia đình tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương trong việc giải phóng mặt bằng, bàn giao cho đơn vị thi công dự án.
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Lãnh đạo Ban quản lý Dự án công trình giao thông tỉnh Nghệ An cho biết, các xã có dự án đi qua đang khẩn trương triển khai công tác giải phóng mặt bằng. Song song với đó, đơn vị thi công đã triển khai tại các điểm có mặt bằng sạch. Trong sáng 24/9, đơn vị thi công cũng đã chính thức khoan mở cửa trái phía Tây hầm Đại Huệ - một hạng mục quan trọng thuộc dự án thành phần 1, đường bộ cao tốc Vinh - Thanh Thủy (Nghệ An).

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#Nghệ An #cao tốc #dự án #cao tốc nghìn tỷ #di dời nhà cửa #giải phóng mặt bằng #tuyến cao tốc #người dân #bàn giao mặt bằng

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