Dỡ nhà, nhường đất cho tuyến cao tốc nghìn tỷ

TPO - Bản án đã có hiệu lực, quyết định cưỡng chế cũng đã được ban hành nhưng căn nhà vẫn chưa được trả lại cho người được thi hành án. Đáng chú ý, những vướng mắc về pháp lý của thửa đất và công trình lại được đặt ra trong quá trình tổ chức cưỡng chế, dù tình trạng khu đất đã được thể hiện trong chính bản án.