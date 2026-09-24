Nhà máy chật vật vì phế liệu tồn đọng: Lời giải từ Huy Phát

Giải phóng mặt bằng và luân chuyển phế liệu kim loại sau sản xuất đang là áp lực lớn với nhiều nhà máy tại các khu công nghiệp phía Bắc. Dịch vụ thu mua phế liệu công nghiệp B2B từ Huy Phát - đơn vị đã đồng hành cùng hơn 1.000 đối tác trong 10+ năm qua đang trở thành mắt xích giúp doanh nghiệp chuẩn hóa quy trình này. Theo ông Trần Văn Hằng, Giám đốc Huy Phát, đây chính là chìa khóa để nhà máy vừa tối ưu vận hành, vừa đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe về an toàn và môi trường.

Tại các khu công nghiệp trọng điểm như Hà Nội, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, sau mỗi chu kỳ sản xuất hoặc thi công, lượng phế liệu kim loại - sắt thép, đồng, nhôm - tồn đọng là bài toán không nhỏ với nhiều nhà máy. Nếu lưu bãi lâu ngày, phế liệu không chỉ chiếm diện tích vận hành quý giá mà còn khiến dòng vốn bị đọng lại, đồng thời gây khó khăn cho nhà máy trong việc đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn, môi trường (ESG) đang ngày càng được chú trọng.

Bài toán khó khăn cho các nhà máy nếu không xử lý kịp thời phế liệu tồn đọng

Trong bối cảnh đó, Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Đầu Tư Huy Phát định vị mình là đơn vị chuyên môn hóa sâu trong phân khúc B2B, không chạy theo mô hình thu mua nhỏ lẻ. Đối tượng phục vụ chính của thương hiệu là các nhà máy, xưởng cơ khí và nhà thầu xây dựng quy mô lớn - nhóm khách hàng cần một quy trình xử lý phế liệu bài bản, có thể lặp lại theo chu kỳ sản xuất. Thay vì tiếp cận theo kiểu "mua đứt bán đoạn", Phế liệu Huy Phát theo đuổi triết lý thiết lập quy trình phục vụ riêng cho từng khách hàng, từ khảo sát, định giá đến thu gom định kỳ.

Chia sẻ về động lực đứng sau cách tiếp cận này, ông Trần Văn Hằng, Giám đốc Huy Phát - có hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thu mua phế liệu công nghiệp, cho biết: "Vấn đề lớn nhất của các nhà máy không đơn thuần là bán phế liệu để thu hồi vốn ngắn hạn, mà cốt lõi là cần một đơn vị đáng tin cậy, sẵn sàng đồng hành lâu dài để trả lại mặt bằng sản xuất an toàn mà không làm gián đoạn dây chuyền vận hành."

Để đáp ứng yêu cầu đó, năng lực vận hành của Huy Phát được xây dựng trên ba trụ cột chính. Đội ngũ nhân sự chuyên trách trực tiếp khảo sát và thẩm định khối lượng, chất lượng phế liệu ngay tại xưởng trước khi thu gom, giúp nhà máy chủ động kế hoạch mặt bằng. Song song đó, hồ sơ pháp lý được chuẩn hóa với đầy đủ giấy phép kinh doanh, hợp đồng kinh tế và hóa đơn chứng từ - yếu tố quan trọng với các nhà máy cần đối chiếu sổ sách, quyết toán thuế định kỳ. Sau hơn 10 năm hoạt động, thương hiệu đã phục vụ hơn 1.000 khách hàng doanh nghiệp, phần lớn duy trì hợp tác qua nhiều chu kỳ thu gom thay vì chỉ giao dịch một lần.

"Chúng tôi không xem mỗi lần thu gom là một giao dịch thương mại đơn lẻ, mà là một bước tiến trong mối quan hệ hợp tác lâu dài với nhà máy." Đại diện Huy Phát nhấn mạnh định hướng chiến lược.

Hình ảnh đơn vị Huy Phát thực hiện thu mua phế liệu tại nhà máy (Ảnh từ Phế liệu Huy Phát)

Nhìn rộng hơn, hoạt động thu mua phế liệu công nghiệp không chỉ dừng lại ở việc giải phóng mặt bằng cho từng nhà máy đơn lẻ, mà còn đóng vai trò như "trạm trung chuyển" quan trọng trong mô hình kinh tế tuần hoàn. Việc thu gom mạch lạc, phân loại chuẩn xác các loại phế liệu, giúp nguyên vật liệu nhanh chóng trở lại các nhà máy luyện kim, từ đó giảm thiểu áp lực khai thác tài nguyên mới và tiết kiệm năng lượng quốc gia.

Lựa chọn đúng thương hiệu đối tác uy tín chính là chìa khóa giúp nhà máy tối ưu hóa chuỗi cung ứng và an tâm vận hành phát triển bền vững trong thời gian dài.