'Ngôi nhà chung' của lực lượng công an giúp trẻ mồ côi tìm lại hơi ấm gia đình

TPO - Trong cái se lạnh của buổi sớm vùng cao, tiếng còi báo thức vang lên lúc 5 giờ 30 phút. Những em nhỏ từng mất cha, mất mẹ; có em bị bỏ rơi, có em thiếu vắng sự chăm sóc của gia đình, nhanh chóng xếp hàng tập thể dục, luyện võ. Ở “Ngôi nhà chung” của Công an tỉnh Sơn La, 30 em đang được chăm sóc, học tập và rèn luyện vươn lên.

Lãnh đạo Công an tỉnh Sơn La tặng quà động viên các con.

Khi sương mù còn phủ kín những mái nhà, một ngày mới của các em đã bắt đầu. Không đợi ai nhắc, các em nhanh chóng xếp hàng, cùng tập thể dục rồi luyện võ thuật.

Trực tiếp sát cánh cùng các em trong buổi tập, Trung tá Mai Nguyễn Ngọc Huyền, Trưởng ban Phụ nữ, Công an tỉnh Sơn La cho biết: “Thông qua việc luyện võ buổi sáng, chúng tôi mong muốn rèn cho các cháu tính kỷ luật, sự tự giác và sức khỏe, qua đó giúp các cháu thêm tự tin, bản lĩnh trong cuộc sống”.

Sưởi ấm trái tim những đứa trẻ mồ côi

Sau 30 phút tập luyện, các em trở về sinh hoạt theo nếp quen thuộc. Tôi tranh thủ trò chuyện với Lò Lệ Quyên (sinh năm 2010, quê ở xã Mường Hung, tỉnh Sơn La). Quyên là trẻ mồ côi cả cha và mẹ. Đầu năm 2021, khi em mới 11 tuổi, mẹ qua đời vì ốm nặng. Trước đó, bố em cũng đã mất.

Sau khi mẹ mất, Quyên về ở với cậu ruột và ông bà ngoại. Cuộc sống của ông bà cũng khó khăn, nên em phải phụ giúp gia đình. Việc học tập phải bỏ dở, thay vào đó là những công việc như thái rau cho gà, cho lợn, cắt cỏ cho trâu, bò.

﻿ Mỗi sáng các con đều được cán bộ huấn luyện sức khỏe.

Ngày mới đến đây, Quyên gầy gò, ốm yếu. Được chăm sóc, ăn uống đầy đủ và tham gia các hoạt động rèn luyện, sức khỏe của em dần tốt hơn.

“Mất đi bố mẹ khi còn nhỏ là nỗi đau khó nguôi ngoai. Hơi ấm của các cô, chú đã giúp em vơi bớt nỗi đau rất nhiều. Em vô cùng biết ơn các bố, các mẹ nuôi ở đây đã cho em có một cuộc sống ổn định hơn, giúp em trưởng thành và bản lĩnh hơn qua từng ngày”, Quyên xúc động chia sẻ.

Cùng hoàn cảnh với Quyên, Lò Văn Đan (sinh năm 2011, quê ở xã Mường Bám, tỉnh Sơn La) cũng là trẻ mồ côi cả cha và mẹ. Đan chia sẻ, bố mất khi em còn nhỏ. Hai mẹ con nương tựa vào nhau tại xã vùng cao đặc biệt khó khăn Mường Bám. Đến năm 2020, mẹ em đột ngột qua đời. Không còn cha mẹ, Đan sống nhờ sự cưu mang của người thân và hàng xóm. Cuộc sống thiếu thốn, bữa đói, bữa no, khiến việc học tập của em gặp nhiều khó khăn.

Khám sức khỏe định kỳ cho các con.

Từ khi về “Ngôi nhà chung”, Đan có điều kiện học tập và sinh hoạt ổn định hơn. Nhắc về cha mẹ, em nghẹn ngào: “Em nhớ bố mẹ! Mong bố mẹ thấy được cuộc sống của em hiện nay để yên tâm an nghỉ!”.

Ở nơi ở mới, Đan dần quen với việc tự giác học tập, rèn luyện và sinh hoạt theo nề nếp. “Ở đây, chúng em được chăm sóc rất chu đáo. Tình yêu thương của các cha nuôi, mẹ nuôi giúp em vơi bớt sự mất mát. Em sẽ cố gắng học tập, rèn luyện để mai này trưởng thành, góp sức xây dựng quê hương”, Đan chia sẻ.

Mái nhà ân tình

30 em nhỏ đang được chăm sóc tại đây, mỗi em một hoàn cảnh. Có em mồ côi cả cha và mẹ, có em bị bỏ rơi, không còn người thân, có em có người thân đang chấp hành án phạt tù. Các em ăn ở, sinh hoạt tập trung tại Phòng Cảnh sát cơ động. Hằng ngày, cán bộ, chiến sĩ thay nhau đưa đón các em đi học theo thời khóa biểu của nhà trường. Ngoài giờ học, các cô chú hướng dẫn việc học, rèn nếp ăn ở và tác phong sinh hoạt.

Ở “Ngôi nhà chung”, các em được cán bộ, chiến sĩ chăm sóc, động viên giúp các em phát triển cả về thể chất lẫn tinh thần.

Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng Hậu cần sửa chữa, nâng cấp cơ sở hạ tầng, bố trí phòng ăn, phòng ở, phòng sinh hoạt chung và khu vui chơi, giải trí dành riêng cho các em. Kinh phí được huy động từ nguồn xã hội hóa, trong đó có sự đóng góp của cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh và các nhà hảo tâm.

Trung tá Mai Nguyễn Ngọc Huyền cho biết, mô hình “Ngôi nhà chung” được đơn vị triển khai từ năm 2021, thông qua Đề án tiếp nhận, chăm sóc và nuôi dưỡng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn do Công an tỉnh Sơn La chỉ đạo.