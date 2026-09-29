Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Bạn đọc

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Công nhân may ở Quảng Trị ngồi chờ trước cổng doanh nghiệp đòi lương

Hoàng Nam

TPO - Sáng 29/9, hàng chục công nhân Công ty TNHH TM May Thăng Long ở phường Đồng Sơn, tỉnh Quảng Trị tập trung trước cổng công ty để đòi tiền lương mà họ cho biết đã bị chậm hai tháng. Phóng viên liên hệ giám đốc doanh nghiệp nhưng chưa nhận được phản hồi.

Cổng đóng, công nhân ngồi chờ bên ngoài

Sáng 29/9, tại trụ sở Công ty TNHH TM May Thăng Long ở tổ dân phố 3 Phú Vinh, phường Đồng Sơn, hàng chục công nhân có mặt từ sớm. Một số người ngồi chờ trong khu vực nhà giữ xe phía ngoài, mắt hướng về cánh cổng sắt đang đóng.

tempimagevv5s9g.jpg
Phía trước cổng Công ty may Thăng Long.

Theo ghi nhận của phóng viên Tiền Phong, một nhóm công nhân đã vào được bên trong, nhưng phần lớn vẫn ở ngoài cổng. Phía đối diện họ là các nhân viên bảo vệ; không có lãnh đạo công ty ra gặp công nhân tại thời điểm phóng viên có mặt. Người muốn qua cổng phải trèo qua vì bảo vệ không mở cửa.

tempimagevqs9ig.jpg
Công nhân ngồi trong các nhà xe.

Khi phóng viên đề nghị vào trong để tìm hiểu sự việc, bảo vệ cho biết phải xin ý kiến lãnh đạo. Sau một cuộc điện thoại, bảo vệ thông báo lãnh đạo không đồng ý.

Chị Nguyễn Thị Minh Lương cho biết đã làm việc tại công ty từ năm 2018, mức lương khoảng 7 triệu đồng mỗi tháng. Theo chị, hai tháng qua chị chưa nhận được lương. “Công ty hứa ngày 30/9 sẽ trả. Nhưng thấy có dấu hiệu chuyển tài sản đi nên chúng tôi đến đây để đòi lương” - chị Lương nói.

tempimage0f5zis.jpg
Đối diện công nhân là các bảo vệ mà không có lãnh đạo công ty.

Cùng có mặt trước cổng, anh Nguyễn Thanh Thế, công nhân may, cho biết mức lương của anh hơn 10 triệu đồng mỗi tháng và cũng đã hai tháng chưa được trả. Anh nói công nhân tập trung sau khi thấy máy móc được tháo dỡ, đưa ra khỏi công ty.

tempimagetho7g2.jpg
Muốn vào ra phải trèo qua cổng.

Chờ câu trả lời từ doanh nghiệp

Việc máy móc được đưa đi và mục đích di chuyển tài sản hiện mới là thông tin do công nhân phản ánh. Tại thời điểm ghi nhận, phóng viên chưa có thông tin từ doanh nghiệp để xác minh việc này, cũng như nguyên nhân chậm trả lương và thời điểm thanh toán cụ thể.

tempimagej4cjhn.jpg
Một số công nhân đã vào được bên trong.

Phóng viên đã gọi điện cho ông Đặng Thăng Long, Giám đốc Công ty TNHH TM May Thăng Long, để hỏi về các nội dung công nhân phản ánh nhưng không liên lạc được.

tempimageaol9s9.jpg
Phía trong, máy móc đã được chuyển đi. Ảnh công nhân cung cấp.

Trong khi chờ câu trả lời từ phía công ty, nhiều công nhân vẫn ngồi phía ngoài cánh cổng sắt, mong nhận được tiền lương sau hai tháng chờ đợi.

Xem thêm

#công nhân #may Thăng Long #đòi lương #phường Đồng Sơn #Quảng Trị #giám đốc #công nhân may đòi lương

Cùng chuyên mục

Tấn công ‘ma trận’ bẫy chim trên những cánh đồng Quảng Trị

Tấn công ‘ma trận’ bẫy chim trên những cánh đồng Quảng Trị

TPO - Cò giả cắm giữa ruộng, lưới tàng hình giăng trên bãi đất trống, bẫy keo đặt ở nơi chim tìm đến kiếm ăn… giăng mắc như một ma trận trên những cánh đồng Quảng Trị mùa chim di cư. Để bảo vệ chim trời, công an nhiều xã ở Quảng Trị, phối hợp với kiểm lâm liên tiếp ra đồng tháo bẫy, cứu chim hoang dã và xử lý người vi phạm.

Chủ tịch tỉnh Gia Lai chỉ đạo thanh tra vụ không biết chữ nhưng ‘đứng đơn’ xin 60 ha đất trồng rừng

Chủ tịch tỉnh Gia Lai chỉ đạo thanh tra vụ không biết chữ nhưng ‘đứng đơn’ xin 60 ha đất trồng rừng

TPO - Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn giao Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp các sở, ngành có liên quan tiến hành thanh tra, làm rõ nội dung thông tin Báo Tiền Phong phản ánh “Uẩn khúc vụ không biết chữ nhưng ‘đứng đơn’ xin 60 ha đất trồng rừng ở Gia Lai”, xảy ra trên địa bàn xã Sró.

Sau vụ An Cung giả, nhiều nhà thuốc báo hết hàng

Sau vụ An Cung giả, nhiều nhà thuốc báo hết hàng

TPO - Sau khi Công an Thanh Hóa công bố triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán An Cung giả quy mô lớn, phóng viên Báo Tiền Phong khảo sát tại nhiều nhà thuốc ở Quảng Trị, Nghệ An, Hà Tĩnh và liên tiếp nhận câu trả lời “hết hàng”. Việc nguồn hàng thay đổi đúng thời điểm vụ án được công bố đặt ra câu hỏi về khâu kiểm tra, truy xuất sản phẩm đang lưu thông.

Dỡ nhà, nhường đất cho tuyến cao tốc nghìn tỷ

Dỡ nhà, nhường đất cho tuyến cao tốc nghìn tỷ

TPO - Tại Nghệ An, nhiều gia đình đang tự tay tháo dỡ nhà cửa, di dời tài sản, nhường đất để phục vụ dự án cao tốc Vinh - Thanh Thủy. Phía sau những căn nhà được tháo dỡ là sự đồng thuận của người dân và nỗ lực không ngừng nghỉ của chính quyền trong công tác giải phóng mặt bằng.

'Ngôi nhà chung' của lực lượng công an giúp trẻ mồ côi tìm lại hơi ấm gia đình

'Ngôi nhà chung' của lực lượng công an giúp trẻ mồ côi tìm lại hơi ấm gia đình

TPO - Trong cái se lạnh của buổi sớm vùng cao, tiếng còi báo thức vang lên lúc 5 giờ 30 phút. Những em nhỏ từng mất cha, mất mẹ; có em bị bỏ rơi, có em thiếu vắng sự chăm sóc của gia đình, nhanh chóng xếp hàng tập thể dục, luyện võ. Ở “Ngôi nhà chung” của Công an tỉnh Sơn La, 30 em đang được chăm sóc, học tập và rèn luyện vươn lên.

Sống trên núi, mùa lũ vẫn 5-6 lần chạy khỏi nhà

Sống trên núi, mùa lũ vẫn 5-6 lần chạy khỏi nhà

TPO - Dù sống ở miền núi, nhiều hộ dân xã Sơn Linh (tỉnh Quảng Ngãi) vẫn phải nhiều lần chạy lũ vào mỗi mùa mưa. Có ngôi nhà chỉ còn cách mép sông Trà Khúc chưa đầy 2m, phía sau là vách đất dựng đứng do sạt lở. Người dân nhiều năm kiến nghị xây kè, bố trí tái định cư nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện được.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe