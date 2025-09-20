Công nhân biểu tình đòi trả lương

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Hương Chi
TPO - Một số tài khoản mạng xã hội chia sẻ hình ảnh đông người tụ tập và gây chú ý với sự xuất hiện của lực lượng công an. Do nội dung chia sẻ mập mờ, dẫn tới tò mò của cộng đồng mạng. Theo tìm hiểu của phóng viên, công nhân tụ tập gây sức ép, buộc công ty trả lương, lực lượng chức năng phải có mặt để đảm bảo an ninh trật tự.

Theo tìm hiểu của phóng viên, vụ việc xảy ra vào trưa 19/9 tại Công ty TNHH Thương mại Sản xuất L.H Việt Nam (phường Tân Uyên, TPHCM). Do có đông người tụ tập, để bảo đảm an ninh trật tự, lực lượng công an phường đã đến công ty để nắm tình hình.

Về nguyên nhân, đại diện LĐLĐ TPHCM cho biết thời điểm trên, công nhân đã tập trung yêu cầu công ty chi trả 50% tiền lương tháng 8 cho 1.272 người lao động với tổng số tiền là 9,039 tỷ đồng. Ngoài ra, công ty chưa đóng kinh phí công đoàn với số tiền hơn 2 tỷ đồng, nợ bảo hiểm xã hội từ tháng 4/2024 đến nay với khoảng 13 tỷ đồng.

Hiện trường vụ việc.

Làm việc với cơ quan chức năng, giám đốc nhân sự của công ty cho biết đã làm việc với ngân hàng và cam kết thực hiện chi trả tiền lương cho người lao động. Phía công ty sẽ cố gắng sắp xếp công nợ từ các khách hàng, thanh toán tiền bảo hiểm xã hội, tiền công đoàn.

Lãnh đạo LĐLĐ TPHCM cho biết doanh nghiệp đã chi trả tiền lương cho người lao động vào tối ngày 19/9 (tức vào tối cùng ngày xảy ra vụ việc-PV).

Đoàn công tác của LĐLĐ TPHCM đã đề nghị công ty và Ban Chấp hành công đoàn tiếp tục tuyên truyền vận động công nhân an tâm làm việc, cần thiết thì tiếp tục tổ chức đối thoại với người lao động. Bên cạnh đó, công ty ban hành thông báo giải quyết các kiến nghị của người lao động tại doanh nghiệp cho người lao động biết. Đồng thời, chấp hành nghiêm quy định của pháp luật, đảm bảo quyền của người lao động và thanh toán đầy đủ tiền công đoàn theo quy định.

