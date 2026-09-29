Tấn công ‘ma trận’ bẫy chim trên những cánh đồng Quảng Trị

TPO - Cò giả cắm giữa ruộng, lưới tàng hình giăng trên bãi đất trống, bẫy keo đặt ở nơi chim tìm đến kiếm ăn… giăng mắc như một ma trận trên những cánh đồng Quảng Trị mùa chim di cư. Để bảo vệ chim trời, công an nhiều xã ở Quảng Trị, phối hợp với kiểm lâm liên tiếp ra đồng tháo bẫy, cứu chim hoang dã và xử lý người vi phạm.

“Ma trận” trên những cánh đồng, bãi bồi

Trên những cánh đồng xã Trường Ninh, hàng trăm con cò giả làm mồi nhử, hàng trăm mét lưới tàng hình chờ chim bay tới. Nếu không có sự phối hợp giữa Công an xã Trường Ninh và Trạm Kiểm lâm Long Đại tổ chức tuần tra, kiểm soát, tháo gỡ thì không thể hình dung nổi bao nhiêu chim trời bị bắt trái phép.

Lực lượng công an tháo gỡ những con cò giả trên đồng ruộng.

Tại xã Quảng Trạch, công an xã cũng tổ chức rà soát đồng ruộng, bãi bồi khi tình trạng bẫy chim trái phép tái diễn. Những bãi cò giả, lưới tàng hình, hay keo dính đã được lực lượng chức năng kịp thời tháo dỡ, thu gom, tiêu hủy dụng cụ và giải cứu những cá thể chim còn sống bị mắc bẫy.

Các loại bẫy được đặt ở nơi chim tìm đến trú ngụ, kiếm ăn. Một vài chiếc cọc, tấm lưới hay hình chim mồi có thể không gây chú ý trên cánh đồng rộng, nhưng đủ biến một khoảng ruộng thành điểm săn bắt. Sau mỗi lần tháo gỡ, lực lượng chức năng vẫn phải tiếp tục kiểm tra vì bẫy có thể được dựng lại ở vị trí khác.

Tiêu huỷ tang vật thu giữ được.

Ở xã Triệu Phong, nơi có đồng ruộng và bãi bồi ven sông Thạch Hãn, mùa mưa cũng là lúc nhiều loài chim tìm về. Theo Công an xã Triệu Phong, một số người lợi dụng thời điểm này sử dụng lưới, keo dính, chim mồi và cả thiết bị phát âm thanh để dẫn dụ chim. Công an xã đã thu giữ và tiêu hủy công cụ bẫy bắt. Những con chim còn sống được gỡ khỏi bẫy, thả về tự nhiên.

Gỡ lưới, xử lý người đặt bẫy

Theo đó, trong lúc tuần tra bãi đất trống ở thôn Thâm Khê, Công an xã Mỹ Thủy phát hiện ông H.T.B. (SN 1988, trú tại phường Phong Phú, TP. Huế) sử dụng lưới giăng, thường gọi là “lưới tàng hình”, để bắt chim hoang dã, chim di cư.

Bắt quả tang và xử phạt người đàn ông từ TP. Huế ra Quảng Trị giăng lưới, bẫy chim trời.

Tổ công tác thu giữ 11 con chim dẽ giun, thường gọi là chim dạt, cùng các tang vật liên quan. Ngày 14/9, sau khi xác minh, Công an xã Mỹ Thủy ra quyết định phạt ông H.T.B. 3 triệu đồng về hành vi “săn, bắt động vật rừng trái quy định của pháp luật”. Mười một con chim sau đó được công an phối hợp kiểm lâm thả về môi trường tự nhiên.

Từ cò giả, bẫy keo đến “lưới tàng hình”, dụng cụ săn bắt có thể khác nhau, nhưng đều nhắm vào những nơi chim di cư thường đáp xuống. Vì thế, công việc của công an xã không dừng ở thu lưới, phá bẫy.

Tiêu huỷ những tấm lưới tàng hình.

Lực lượng chức năng còn phải xác minh người đặt bẫy, xử lý vi phạm và vận động người dân báo tin khi phát hiện hoạt động săn bắt, mua bán chim hoang dã trái phép. Và các cuộc tuần tra phải trở lại sau khi chiếc lưới đầu tiên đã được tháo xuống.