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Thế giới

Iran bi quan về khả năng đạt được thỏa thuận trước cuộc bầu cử Mỹ

Minh Hạnh

TPO - Các quan chức Iran đã bày tỏ sự bi quan về khả năng đạt được thỏa thuận chấm dứt căng thẳng với Washington và mở lại eo biển Hormuz trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ vào tháng 11.

Theo các nguồn tin - trong đó có những người được giới chức Iran thông tin về vụ việc, Iran và Mỹ không đạt được nhiều tiến triển trong các cuộc đàm phán bên lề kỳ họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York tuần trước. Đồng thời, Tehran tin rằng xung đột có nguy cơ leo thang sau cuộc bỏ phiếu ngày 3/11.

Các quan chức Iran liên tục khẳng định nước này sẵn sàng theo đuổi con đường ngoại giao nhưng không tin tưởng chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ tuân thủ các điều khoản của bất kỳ thỏa thuận nào.

Nhà Trắng cũng có thái độ hoài nghi tương tự đối với Tehran, và trước đó ông Trump từng tỏ ra nghi ngờ về khả năng đạt được thỏa thuận trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.

Tuy nhiên, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi - người đã gặp các đặc phái viên của ông Trump là Jared Kushner và Steve Witkoff vào tuần trước - vẫn đang ở lại Mỹ để tiếp tục thảo luận thông qua các bên trung gian, theo lời một nguồn tin.

Ông Araghchi cho biết, Iran kỳ vọng sẽ nhận được phản hồi từ phía Mỹ về các đề xuất ngừng bắn mới nhất, cũng như các điều kiện của nước này nhằm khôi phục hoạt động lưu thông hàng hải tại eo biển Hormuz.

"Nếu phía Mỹ khẳng định họ đang tìm kiếm một thỏa thuận hoặc một giải pháp hòa bình, thì chúng tôi đã đưa ra giải pháp đó”, ông Araqchi nói.

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Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi. (Ảnh: Reuters)

Theo giới chức hai nước, các quan chức Mỹ và Iran đã có các cuộc trao đổi riêng rẽ với các bên trung gian vào ngày 28/9.

Một quan chức nắm rõ thông tin về các cuộc đàm phán tiết lộ với Reuters rằng, các cuộc thảo luận tiếp theo dự kiến ​​sẽ tập trung vào phiên bản sửa đổi của đề xuất ngừng bắn kéo dài 7 ngày mà Iran đã đưa ra vào tuần trước bên lề kỳ họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc.

Mỹ và Iran trước đó đã hai lần đạt được thỏa thuận ngừng bắn trong các cuộc đàm phán hòa bình có trung gian hòa giải, lần lượt vào tháng 4 và tháng 6. Tuy nhiên, các thỏa thuận này đã nhanh chóng đổ vỡ.

Giá dầu đã tăng vào ngày 28/9 khi hy vọng về một thỏa thuận liên quan đến eo biển Hormuz dần tan biến. Trong đó, giá dầu thô Brent tăng 2%, lên mức khoảng 106,20 USD/thùng.

Việc giá năng lượng tăng vọt kể từ khi Mỹ và Israel bắt đầu cuộc chiến vào cuối tháng 2 đã gây bất lợi cho ông Trump và đảng Cộng hòa trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, thời điểm mà Đảng Dân chủ được dự đoán sẽ giành thêm lợi thế.

Reuters

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#Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi #đàm phán hòa bình Mỹ - Iran #thỏa thuận ngừng bắn #Tổng thống Mỹ Donald Trump #xung đột Mỹ - Iran #giá dầu tăng

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