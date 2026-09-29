Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Mỹ: Giá nhiên liệu tăng vọt, bang Texas ban bố tình trạng thảm họa

Minh Hạnh

TPO - Thống đốc bang Texas Greg Abbott đã ban bố tình trạng thảm họa trên toàn tiểu bang do giá dầu diesel tăng vọt và tình trạng thiếu hụt nhiên liệu ngày càng trầm trọng bắt nguồn từ các cuộc xung đột ở nước ngoài.

n3xom2d4zvjxxom22xxdqndhsu.jpg
(Ảnh minh họa: Reuters)

Lệnh ban bố tình trạng thảm họa có thời hạn 30 ngày từ 28/9, và có thể gia hạn.

Cụ thể, lệnh này mở rộng phạm vi cho phép sử dụng loại dầu diesel có pha chất tạo màu (dyed diesel) trên các tuyến đường ở Texas, tạm ngưng áp dụng các quy định của Texas về dầu diesel phát thải thấp, đồng thời nâng mức giới hạn trọng lượng cho phép đối với các xe chở nhiên liệu, nông sản và lâm sản. Thống đốc cũng đề nghị Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ (EPA) miễn trừ các quy định liên bang về dầu diesel có hàm lượng lưu huỳnh thấp nhằm gia tăng nguồn cung.

“Ngành nông nghiệp và vận tải hàng hóa của Texas vận hành nhờ vào nhiên liệu diesel”, Thống đốc Abbott viết trong một tuyên bố. “Giá cả tăng cao kỷ lục đang đe dọa cả hai ngành này, làm tăng chi phí sinh hoạt cho mọi gia đình tại Texas. Giờ đây, nông dân và tài xế xe tải có thể sử dụng loại diesel nhuộm màu trên các tuyến đường ở Texas, đồng thời các chuyến hàng chở nhiên liệu, nông sản và gỗ có thể được vận chuyển với tải trọng lớn hơn. Những biện pháp này giúp cắt giảm chi phí tại trang trại, trên đường vận chuyển và tại các cửa hàng”.

Về mặt hóa học, dầu diesel nhuộm màu giống hệt loại dầu diesel thông thường bán tại các trạm xăng, nhưng nó được nhuộm màu đỏ và dùng cho các loại máy móc nông nghiệp hoặc xây dựng không lưu thông trên đường bộ. Do được miễn các loại thuế nhiên liệu đường bộ của liên bang và tiểu bang, loại dầu này thường bị cấm sử dụng trên đường bộ. Người vi phạm sẽ bị phạt vì hành vi trốn thuế theo luật tiểu bang.

Việc dỡ bỏ các hạn chế về sử dụng dầu diesel nhuộm màu có thể giúp giảm giá thành nhiên liệu, nhờ gia tăng nguồn cung dầu diesel phục vụ nhu cầu sử dụng hằng ngày.

Tuyên bố tình trạng thảm họa của Thống đốc Abbott được đưa ra trong bối cảnh giá dầu diesel trung bình tại Texas đã tăng lên 5,86 USD/gallon. Ngày 28/9 cũng đánh dấu tròn bảy tháng kể từ khi Mỹ và Israel thực hiện các cuộc tấn công phối hợp nhắm vào Iran, dẫn đến sự gián đoạn kéo dài đối với hoạt động xuất khẩu dầu khí từ Trung Đông. Cuộc xung đột dai dẳng này đã đẩy giá xăng và dầu diesel tăng cao trên toàn thế giới.

Hồi đầu tháng 2, giá dầu diesel tại Texas chỉ ở mức 3,30 USD/gallon.

Chi phí sinh hoạt đã trở thành vấn đề trọng tâm trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào ngày 3/11. Ông Abbott và các quan chức đảng Cộng hòa khác tại bang này đang đối mặt với những cuộc đua tranh cử gay gắt, dù đây là bang mà chưa ứng viên đảng Dân chủ nào giành chiến thắng trong một cuộc bầu cử cấp toàn bang kể từ năm 1994.

Đối thủ của ông Abbott - Hạ nghị sĩ thuộc đảng Dân chủ Gina Hinojosa - đã kêu gọi Thống đốc miễn thuế xăng dầu. Tuy nhiên, văn phòng của ông Abbott lập luận rằng ông không có thẩm quyền để miễn loại thuế này.

Phe Dân chủ tại Texas đã tái khẳng định quan điểm đó trong một tuyên bố hôm 28/9, kêu gọi ông Abbott tạm dừng hoàn toàn việc thu thuế xăng dầu và quy trách nhiệm cho chính sách đối ngoại của Tổng thống Donald Trump về tình trạng giá cả leo thang.

"Ông Abbott cũng phải yêu cầu Tổng thống Donald Trump dỡ bỏ các mức thuế quan vô lý và chấm dứt cuộc chiến tranh không cần thiết đang làm tăng chi phí đối với người dân Texas”, Terri Burke - quan chức đảng Dân chủ ở Texas - phát biểu. "Ông Abbott không thể cứ mãi yêu cầu các gia đình lao động phải gánh vác hậu quả từ lòng trung thành chính trị của ông đối với ông Trump, trong khi chính người dân Texas lại là những người phải trả giá”.

Lần gần nhất ông Abbott nới lỏng các quy định hạn chế đối với loại dầu diesel nhuộm màu là năm 2024, trong đợt cháy rừng tại khu vực Panhandle.

Texas Tribune

Xem thêm

#Mỹ #giá xăng dầu #dầu diesel #xung đột Trung Đông #xung đột Mỹ - Iran #đảng Cộng hòa #đảng Dân chủ #bầu cử giữa nhiệm kỳ

Cùng chuyên mục

Nga nói Ukraine 'đang phải trả giá'

Nga nói Ukraine 'đang phải trả giá'

TPO - Điện Kremlin tuyên bố Ukraine đang phải trả giá cho các cuộc tấn công nhắm vào Nga trong những tháng gần đây, và sẽ tiếp tục gánh chịu hậu quả khi các lực lượng của Mátxcơva tiến hành các đợt tấn công có hệ thống vào nhiều mục tiêu khác nhau tại nước này.

Ukraine giành thêm lãnh thổ ở Donetsk, cản nỗ lực bao vây của Nga

Ukraine giành thêm lãnh thổ ở Donetsk, cản nỗ lực bao vây của Nga

TPO - Một chỉ huy quân đội cấp cao của Ukraine cho biết, lực lượng nước này đã giành lại thêm lãnh thổ từ lực lượng Nga ở phía bắc Donetsk. Đây là một phần của chiến dịch nhằm gây khó khăn cho cuộc tấn công của Mátxcơva vào các thành trì quan trọng của Ukraine ở khu vực này.

Thủ đô Bangkok biến thành 'chợ nổi' sau mưa lũ

TPO - Mưa lớn khiến nhiều khu dân cư ở Bangkok chìm trong biển nước, có nơi ngập ngang người. Người dân phải lội nước mua nhu yếu phẩm, trong khi một số tiểu thương dựng quầy hàng trên những thùng nhựa, phuy nổi giữa đường phố.

Mỹ - Trung Quốc đồng ý giảm thuế nhiều mặt hàng

Mỹ - Trung Quốc đồng ý giảm thuế nhiều mặt hàng

TPO - Trung Quốc và Mỹ đã nhất trí cắt giảm thuế quan áp dụng đối với lượng hàng hóa trị giá 60 tỷ USD mà hai nước nhập khẩu của nhau, bao gồm nhiều loại sản phẩm từ ngô và mỹ phẩm của Mỹ đến đồ gia dụng và đồ chơi của Trung Quốc.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe