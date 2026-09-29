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Đồng Nai quy định 14 trường hợp cán bộ có quyền từ chối tiếp công dân

Văn Quân

TPO - Theo nội quy mới, TP. Đồng Nai quy định cụ thể 14 trường hợp cán bộ có thể từ chối tiếp công dân, trong đó có người gây rối, đe dọa, mang vũ khí, không chấp hành kiểm tra an ninh hoặc vụ việc đã được giải quyết đúng quy định.

TP. Đồng Nai vừa ban hành nội quy mới về tiếp công dân tại trụ sở, trong đó quy định cụ thể thời gian tiếp, trách nhiệm của người dân, người làm nhiệm vụ và 14 trường hợp có thể từ chối tiếp công dân.

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Ảnh minh họa.

Theo đó, Chủ tịch UBND TP. Đồng Nai có Quyết định số 2948 về việc ban hành Nội quy tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân thành phố.

Theo đó, người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh phải nêu rõ họ tên, địa chỉ, xuất trình căn cước hoặc giấy tờ tùy thân. Trường hợp ủy quyền phải có văn bản ủy quyền hợp pháp.

Nội quy yêu cầu công dân trình bày trung thực, rõ nội dung, yêu cầu và cung cấp thông tin, tài liệu liên quan. Nếu có từ 5 người trở lên cùng khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh về một nội dung thì phải cử người đại diện để trình bày với người tiếp công dân.

Đáng chú ý, công dân không được lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh để xuyên tạc, vu khống, kích động gây mất trật tự; không được đe dọa, xúc phạm hoặc cản trở người tiếp công dân làm nhiệm vụ.

Nội quy cũng quy định không quay phim, chụp ảnh, ghi âm, phát hình ảnh trực tiếp khi chưa có sự đồng ý của người tiếp công dân. Người đến làm việc phải giữ gìn vệ sinh, trật tự và không được lưu lại trụ sở sau khi hết giờ làm việc.

14 trường hợp có thể từ chối tiếp

Một nội dung đáng chú ý trong quy định mới là 14 trường hợp từ chối tiếp công dân.

Trong đó có người không làm chủ được hành vi do sử dụng chất kích thích; người có hành vi cản trở, đe dọa, xúc phạm cơ quan, tổ chức, người tiếp công dân hoặc người thi hành công vụ; người mang vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ hoặc vật dụng nguy hiểm nhưng không chấp hành yêu cầu gửi tại nơi quy định.

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Nếu có từ 5 người trở lên cùng khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh về một nội dung thì phải cử người đại diện để trình bày với người tiếp công dân (ảnh minh họa).

Ngoài ra, người không chấp hành kiểm tra an ninh; người kích động, lôi kéo, gây rối trật tự công cộng; người không có đầy đủ năng lực hành vi dân sự mà không có người đại diện hợp pháp cũng thuộc trường hợp có thể từ chối tiếp.

Quy định cũng áp dụng đối với người đại diện, người được ủy quyền nhưng không xuất trình được giấy tờ chứng minh tư cách hợp pháp; vụ việc không thuộc phạm vi khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; vụ việc đã được giải quyết, trả lời đúng quy định nhưng tiếp tục khiếu nại, tố cáo kéo dài.

Những vụ việc đã có bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật và không thuộc trường hợp được xem xét lại; vụ việc đang được cơ quan có thẩm quyền khác thụ lý, giải quyết theo quy định cũng nằm trong danh sách này.

Theo nội quy, tùy tính chất, mức độ vi phạm, công dân vi phạm pháp luật hoặc nội quy tiếp công dân sẽ bị xử lý theo quy định. Đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, tùy tính chất, mức độ vi phạm cũng sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật.

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