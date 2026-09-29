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Xã hội

Thủ tướng phê chuẩn nhân sự lãnh đạo TPHCM

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng vừa ký Quyết định số 1869/QĐ-TTg ngày 29/9/2026 phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Trương Minh Huy Vũ, Thành ủy viên, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển Thành phố, Chủ tịch cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế tại TPHCM.

Trước đó, tại Kỳ họp thứ 5 vào ngày 21/9, HĐND TPHCM khóa XI đã bầu ông Trương Minh Huy Vũ giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031.

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Tân Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trương Minh Huy Vũ.

Ông Trương Minh Huy Vũ (42 tuổi, quê quán: huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang, nay thuộc tỉnh Đồng Tháp).

Ông Vũ có trình độ tiến sĩ Kinh tế chính trị quốc tế; thạc sĩ chuyên ngành Xã hội học - toàn cầu hóa, quốc tế hóa và quản trị; cử nhân Khoa học xã hội - châu Âu học và cao cấp lý luận chính trị.

Ông Trương Minh Huy Vũ có quá trình công tác trong lĩnh vực giảng dạy, nghiên cứu và quản lý tại Đại học Quốc gia TPHCM.

Tháng 12/2022, ông Vũ được bầu giữ chức Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM.

Đến tháng 8/2024, ông được bổ nhiệm giữ chức Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM.

Từ tháng 10/2025 đến nay, ông Trương Minh Huy Vũ lần lượt là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM nhiệm kỳ 2025 - 2030, Chủ tịch Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TPHCM, đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Báo Chính phủ

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