Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Quả bóng đen giữa ruộng bậc thang ở Lào Cai gây chú ý, chính quyền lên tiếng

Thành Đạt - A Lù

TPO - Hình ảnh quả bóng đen cỡ lớn xuất hiện giữa ruộng bậc thang Mâm xôi bé (xã Púng Luông, Lào Cai) thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội. Chính quyền địa phương cho biết, hai nữ du khách nước ngoài đặt bóng để chụp ảnh bình minh, sau đó thu dọn và rời đi.

Những ngày gần đây, hình ảnh một quả bóng màu đen, kích thước lớn được đặt giữa thửa ruộng Mâm xôi bé, thuộc thôn Tà Chí Lừ, xã Púng Luông (thuộc huyện Mù Cang Chải cũ) tỉnh Lào Cai, thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Một số ý kiến cho rằng việc này có thể ảnh hưởng đến cảnh quan điểm du lịch.

Được biết, chủ của thửa ruộng trên là anh Lù A Sở. Việc đặt quả bóng đã được gia đình trao đổi thống nhất với hai du khách từ trước. Quả bóng được đặt từ tối hôm trước để du khách chụp ảnh bình minh và dỡ xuống khoảng 7h30 sáng hôm sau.

fbimg1790651233993-4296.jpg
Quả cầu đen đặt trên ruộng bậc thang. Ảnh: Phạm Hoàng Cương

Trao đổi với phóng viên Báo Tiền Phong, bà Hờ Thị Dê - Phó Chủ tịch UBND xã Púng Luông cho biết, sáng ngày 26/9, chính quyền địa phương nắm được thông tin về sự việc hai nữ du khách nước ngoài đặt quả bóng để chụp ảnh.

“Hai nữ du khách nước ngoài có trao đổi với gia đình về việc đặt quả bóng để chụp ảnh. Do lo ngại việc này có thể ảnh hưởng đến cây lúa, gia đình đã hỗ trợ đặt bóng để không làm hư hại ruộng”, bà Dê nói.

Phó Chủ tịch UBND xã Púng Luông cho hay, sự việc diễn ra trong thời gian ngắn, không gây thiệt hại đến cây lúa và không để lại vật dụng tại khu vực ruộng. Khi chính quyền nắm được thông tin, hai du khách đã rời khỏi địa bàn nên địa phương không xác định được danh tính.

Theo bà Dê, người dân địa phương không có ý kiến trái chiều hay xôn xao về sự việc. Hình ảnh quả bóng được một số du khách chụp lại, đăng tải trên mạng xã hội nên thu hút sự quan tâm, bàn luận.

Chính quyền xã Púng Luông đã nhắc nhở người dân, khi phát hiện những hoạt động có khả năng ảnh hưởng đến khu vực ruộng bậc thang hoặc cảnh quan du lịch cần kịp thời thông báo để có hướng xử lý. "Sự việc không gây ảnh hưởng đáng kể đến ruộng lúa hay cảnh quan khu vực. Tuy nhiên, trước lượng khách du lịch ngày càng đông vào mùa lúa chín, địa phương sẽ tiếp tục lưu ý người dân và du khách trong việc giữ gìn cảnh quan, hạn chế các hoạt động có thể tác động đến ruộng bậc thang", bà Dê cho biết.

Xem thêm

#Quả bóng đen ở Mù Cang Chải #Ruộng bậc thang mâm xôi bé #Xã Púng Luông có điểm nào du lịch #Du lịch Mù Cang Chải mùa này #Lào Cai #Ruộng bậc thang #Quả bóng đen #Du lịch #Cảnh quan

Cùng chuyên mục

Vinh danh 59 tác phẩm xuất sắc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong đoàn viên, thanh thiếu niên

Vinh danh 59 tác phẩm xuất sắc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong đoàn viên, thanh thiếu niên

TPO - 59 tác phẩm xuất sắc nhất ở 6 loại hình báo, tạp chí, phát thanh, truyền hình, video và đồ họa được vinh danh và nhận giải thưởng tại Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi Chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong đoàn viên, thanh thiếu niên lần thứ II năm 2026.

Khởi công hai cầu vượt sông Đồng Nai

Khởi công hai cầu vượt sông Đồng Nai

TPO - Sau nhiều năm chờ đợi, cầu Cát Lái và cầu Long Hưng chính thức được khởi công, mở thêm hai trục kết nối quan trọng giữa TP.HCM và thành phố Đồng Nai, đồng thời tạo liên kết trực tiếp với sân bay quốc tế Long Thành.

Bé gái bị bỏ rơi tại tịnh thất kèm thư tay

Bé gái bị bỏ rơi tại tịnh thất kèm thư tay

TPO - Một bé gái khoảng 20 ngày tuổi được người dân phát hiện bị bỏ rơi trong thùng giấy trước tịnh thất ở xã Cát Tiến, tỉnh Gia Lai, kèm lá thư viết tay nhờ sư cô cưu mang. Địa phương đang thông báo tìm cha, mẹ và người thân của cháu bé.

Đại biểu Quốc hội đề nghị cân nhắc kỹ mức phạt đến 1,5 tỷ đồng đối với cá nhân

Đại biểu Quốc hội đề nghị cân nhắc kỹ mức phạt đến 1,5 tỷ đồng đối với cá nhân

TPO - Sáng 29/9, đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách cho ý kiến về nhóm dự án thuộc lĩnh vực hành chính, tư pháp, bao gồm các dự án: Bộ luật Hình sự (sửa đổi); Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi); Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi); Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi).

Làm giàu từ mô hình nuôi dúi má đào ở Phú Xuyên

Làm giàu từ mô hình nuôi dúi má đào ở Phú Xuyên

Tận dụng diện tích đất vườn và nguồn phụ phẩm nông nghiệp sẵn có, mô hình nuôi dúi má đào sinh sản kết hợp thương phẩm của anh Phan Đức Chính (xã Phú Xuyên, Hà Nội) đang mang lại hiệu quả kinh tế rõ nét, mở ra hướng đi mới đầy triển vọng trong chuyển đổi cơ cấu vật nuôi tại địa phương.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe