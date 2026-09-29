Vinh danh 59 tác phẩm xuất sắc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong đoàn viên, thanh thiếu niên

TPO - 59 tác phẩm xuất sắc nhất ở 6 loại hình báo, tạp chí, phát thanh, truyền hình, video và đồ họa được vinh danh và nhận giải thưởng tại Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi Chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong đoàn viên, thanh thiếu niên lần thứ II năm 2026.

Ngày 29/9, tại Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam (Hà Nội), Trung ương Đoàn tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi Chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong đoàn viên, thanh thiếu niên lần thứ II năm 2026.

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy và Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận, Đảng uỷ MTTQ Việt Nam, các đoàn thể Trung ương Nguyễn Quang Đức trao tặng Bằng khen các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải A. Ảnh: Xuân Tùng

Dự chương trình anh Bùi Quang Huy - Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; ông Nguyễn Quang Đức - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận, Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương; anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư Đoàn; anh Nguyễn Kim Quy - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; chị Hồ Hồng Nguyên - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương; anh Nguyễn Thanh Tùng - Phó Bí thư Đảng ủy T.Ư Đoàn, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy T.Ư Đoàn.

Nội dung chính luận ngày càng gần với người trẻ

Cuộc thi Chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong đoàn viên, thanh thiếu niên lần thứ II, năm 2026 thu hút 462.629 bài dự thi, tăng 263.607 bài so với năm 2025.

Bốn đơn vị có số lượng bài dự thi nổi bật gồm: Tỉnh Đoàn Hưng Yên 166.307 bài; Thành Đoàn Hà Nội 144.705 bài; Ban Thanh niên Quân đội 35.919 bài; Ban Thanh niên Công an nhân dân 34.591 bài.

Qua các vòng xét chọn, 59 tác phẩm xuất sắc được Ban Tổ chức trao giải.

Anh Nguyễn Tường Lâm phát biểu tại lễ tổng kết và trao giải cuộc thi. Ảnh: Xuân Tùng

Phát biểu tại chương trình, anh Nguyễn Tường Lâm cho biết, số lượng tác phẩm tham dự cuộc thi tăng và ngày càng có nhiều bạn trẻ chủ động tìm hiểu, suy nghĩ và thể hiện quan điểm thông qua các sản phẩm cụ thể là tín hiệu tích cực, cho thấy sự quan tâm của đoàn viên, thanh niên đối với những vấn đề chung của đất nước.

Cuộc thi năm nay tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, từ khâu tiếp nhận, quản lý, duyệt bài đến tổ chức chấm thi. Qua đó, góp phần nâng cao tính khoa học, công khai, minh bạch trong tổ chức và chấm thi.

“Nhiều tác phẩm đã lựa chọn những vấn đề được quan tâm trong đời sống xã hội, những chủ trương, định hướng mới và những vấn đề gắn với quá trình phát triển của đất nước.

Điều đáng ghi nhận là nhiều tác giả đã cố gắng tiếp cận những vấn đề này từ góc nhìn của người trẻ, sử dụng cách diễn đạt gần gũi hơn, lựa chọn hình thức thể hiện đa dạng hơn”, anh Lâm nói.

Theo anh Lâm, từ cuộc thi, Ban Tổ chức có thêm những kinh nghiệm trong đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục và phát huy vai trò của thanh trong môi trường số. Khi người trẻ được tham gia trực tiếp, được lựa chọn vấn đề mình quan tâm, được thể hiện suy nghĩ bằng ngôn ngữ và hình thức phù hợp với mình, các nội dung chính luận cũng có thêm cơ hội được tiếp cận một cách tự nhiên hơn.

"Đây là một kinh nghiệm mà T.Ư Đoàn mong muốn tiếp tục phát huy trong thời gian tới: “lấy thanh niên làm chủ thể, lắng nghe thanh niên, đồng hành cùng thanh niên và tạo điều kiện để thanh niên chủ động tham gia”, anh Lâm nhấn mạnh.

Anh Bùi Quang Huy trao biểu trưng cuộc thi tặng các thành viên Hội đồng Giám khảo.

﻿Ảnh: Xuân Tùng

Đừng để cái đúng đi một mình

“Đừng để cái đúng đi một mình” là thông điệp được truyền đi ở lễ trao giải, từ chính câu chuyện của 4 tác giả - tác phẩm đoạt giải A cuộc thi năm nay.

Đó là câu chuyện về sự im lặng sự im lặng của người đúng - nguy cơ lớn nhất trong cuộc chiến tư tưởng hiện nay của anh Nguyễn Trung Anh (Ban Thanh niên Quân đội). Anh Trung Anh khẳng định: “Cái sai mạnh lên không phải vì có lý, mà vì được lặp lại. Nghe một lần thấy lạ, mười lần thấy quen, trăm lần… tưởng là đúng. Mỗi lần người đúng im lặng, cái sai lại có thêm chỗ để lớn”.

Anh Nguyễn Trung Anh gửi gắm thông điệp "Để cái đúng được lên tiếng". Ảnh: Xuân Tùng

Tiếp nối bằng thông điệp “Lan tỏa”, chị Hoàng Diệp Hằng (Tỉnh Đoàn Lạng Sơn) chia sẻ về mô hình Câu lạc bộ Niềm tin số ra đời tháng 2/2026, kết nối những người có ảnh hưởng, KOL, quản trị viên hội nhóm với cơ quan chức năng và các lực lượng đồng hành.

Ở đó, người làm nội dung có thể tiếp cận nguồn thông tin chính thống, kiểm chứng những thông tin còn nghi ngờ, được tư vấn về giới hạn pháp lý, trách nhiệm xã hội và cách lan tỏa những nội dung tích cực. Đặc biệt, cộng đồng ấy còn mở rộng thành rất nhiều hoạt động có ý nghĩa thực tế trong xã hội.

Còn anh Sùng A Lằng (Tỉnh Đoàn Lào Cai), chia sẻ câu chuyện thanh niên dân tộc thiểu số tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong kỷ nguyên số, từ thực tiễn xã Lao Chải (Lào Cai). Theo anh Lằng, người trẻ, nhất là thanh niên dân tộc thiểu số, phải là “người gác cổng thông tin”, “người phiên dịch”, chia sẻ chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đến với bà con.

Trong khi đó, chị Vũ Dương Bảo Châu (Tỉnh Đoàn Thái Nguyên) chia sẻ trong kỷ nguyên số biên cương Tổ quốc vẫn là nơi địa đầu, biển đảo, bầu trời, còn có thêm biên cương số - nơi mỗi ngày hàng triệu người trẻ đang học tập, làm việc, sáng tạo, kết nối và tiếp nhận thông tin. Theo chị Châu, người trẻ trên biên cương số không chỉ là người phòng vệ mà còn phải là người kiến tạo.

Bốn tác giả đạt giải A đồng thanh truyền thông điệp "Đừng để cái đúng đi một mình".

﻿Ảnh: Xuân Tùng

Tại chương trình, Ban Tổ chức đã trao 12 giải B; 18 giải C; 23 giải Khuyến khích. Bên cạnh đó, Ban Tổ chức trao giải tập thể đối với Tỉnh Đoàn Hưng Yên với thành tích nổi bật trong triển khai, tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh niên tham gia. Các tác giả, nhóm tác giả đạt giải được trao Bằng khen của Ban Chấp hành T.Ư Đoàn, cùng cúp lưu niệm và tiền thưởng theo quy định của Cuộc thi.

Sáu tác phẩm đoạt giải A cuộc thi: - Thể loại báo: Tác phẩm “Bám biển giữa dòng luận điệu “bán biển”, nhóm tác giả Nguyễn Bá Thanh; Phùng Văn Minh; Đồng Minh Quang; Trương Công Linh (Ban Thanh niên Quân đội). - Thể loại Tạp chí: Tác phẩm “Sự im lặng của người đúng - Nguy cơ lớn nhất trong cuộc chiến tư tưởng hiện nay”, tác giả Nguyễn Trung Anh (Ban Thanh niên Quân đội).

- Thể loại Phát thanh: Tác phẩm “Kiến tạo niềm tin số”, tác giả Hoàng Diệp Hằng (Tỉnh Đoàn Lạng Sơn). - Thể loại Truyền hình: Tác phẩm “Biên cương số - Khát vọng đồng hành của tuổi trẻ tiên phong”, tác giả Vũ Dương Bảo Châu (Tỉnh đoàn Thái Nguyên) - Thể loại Video: Tác phẩm “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong kỷ nguyên số - trách nhiệm của thanh niên dân tộc thiểu số từ thực tiễn Xã Lao Chải, tỉnh Lào Cai”, tác giả Sùng A Lằng (Tỉnh Đoàn Lào Cai).

- Thể loại Đồ họa: Tác phẩm “Quyết tâm “nói đi đôi với làm” nâng tầm quản trị Chính phủ hiện đại”, nhóm tác giả Đỗ Phương Hoa; Tăng Thị Thúy Hồng; Lê Thị Hoa (Đoàn các cơ quan Đảng Trung ương)

Nhóm tác giả tác phẩm “Bám biển giữa dòng luận điệu “bán biển” nhận giải thưởng.

Tác giả Nguyễn Trung Anh nhận giải A với tác phẩm “Sự im lặng của người đúng - Nguy cơ lớn nhất trong cuộc chiến tư tưởng hiện nay”. Ảnh: Xuân Tùng

Tác giả Hoàng Diệp Hằng nhận giải A với tác phẩm “Kiến tạo niềm tin số”. Ảnh: Xuân Tùng

Tác giả Vũ Dương Bảo Châu nhận giải A với tác phẩm “Biên cương số - Khát vọng đồng hành của tuổi trẻ tiên phong”.

Tác giả Sùng A Lằng nhận giải A với tác phẩm “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong kỷ nguyên số - trách nhiệm của thanh niên dân tộc thiểu số từ thực tiễn Xã Lao Chải, tỉnh Lào Cai”.

Nhóm tác giả giành giải A với tác phẩm “Quyết tâm “nói đi đôi với làm” nâng tầm quản trị Chính phủ hiện đại". Ảnh: Xuân Tùng

Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Tường Lâm và Đại tá Lê Cảnh Đức - Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ tư lệnh 86, Bộ Quốc phòng trao giải B cho các tác giả. Ảnh: Xuân Tùng

Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam Nguyễn Kim Quy và TS. Lê Thị Chiên - Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo 35, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh trao giải C cho các tác giả.

Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư Hồ Hồng Nguyên và Phó Bí thư Đảng uỷ Trung ương Đoàn, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Đảng uỷ T.Ư Đoàn Nguyễn Thanh Tùng trao giải Khuyến khích cho các tác giả. Ảnh: Xuân Tùng

Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Tường Lâm trao giải tập thể cho Tỉnh Đoàn Hưng Yên.