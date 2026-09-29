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Giới trẻ

Trụ sở Tòa án, Viện kiểm sát ở Quảng Ninh thu hút giới trẻ đến check-in

Hoàng Dương

TPO - Khu vực trước trụ sở Tòa án Nhân dân (TAND) và Viện Kiểm sát Nhân dân (KSND) thành phố Quảng Ninh tại phường Bãi Cháy đang trở thành điểm chụp ảnh mới, thu hút nhiều bạn trẻ.

Hai trụ sở tư pháp ở Quảng Ninh nhìn từ trên cao. Video mạng xã hội.
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Những ngày gần đây, khu vực hồ nước phía trước trụ sở TAND và Viện KSND thành phố Quảng Ninh﻿ xuất hiện khá đông người dân, đặc biệt là các bạn trẻ đến tham quan, chụp ảnh.
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Hai công trình nằm cạnh nhau, nổi bật với gam màu sáng, những hàng cột lớn cùng kiến trúc bề thế.
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Sự kết hợp giữa mặt nước, cảnh quan và hai tòa nhà phía sau tạo thành nhiều góc chụp ảnh﻿ nổi bật.
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Từ phía bên kia hồ, hai trụ sở nằm gần như trọn vẹn trong một khung hình﻿. Mặt nước tạo khoảng cách vừa đủ để những tòa nhà lớn không bị choán hết khung ảnh, trong khi sàn gỗ sát hồ trở thành vị trí đứng chụp thuận tiện.
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Đặc biệt, trụ sở Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Quảng Ninh với hệ thống cột lớn ở mặt tiền và mái màu sẫm dễ nhận diện từ khoảng cách khá xa. Bên cạnh là công trình trụ sở tòa án với quy mô lớn, tạo thành một cụm kiến trúc nổi bật bên hồ nước.
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Không chỉ các bạn trẻ, một số gia đình và người dân đi dạo quanh khu vực cũng dừng lại chụp ảnh﻿. Có thời điểm, nhiều nhóm liên tục thay nhau chọn vị trí hướng máy về phía hai trụ sở.
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Nhiều người đứng sát lan can, trên cầu gỗ hoặc di chuyển dọc đường ven hồ để tìm góc hình đẹp.
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Theo thông tin công bố, tòa nhà của Viện KSND có diện tích khoảng 9.700m², được khởi công xây dựng từ năm 2024. Riêng tòa nhà của TAND có diện tích 12.100m².
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Từ những lô đất trống bên hồ cách đây vài năm, sự xuất hiện của hai công trình cùng hệ thống cảnh quan xung quanh đã tạo thêm một góc đô thị mới tại Bãi Cháy.
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#Tòa án #Viện kiểm sát #Quảng Ninh #check-in #kiến trúc #giới trẻ #cảnh quan

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