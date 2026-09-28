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Hơn 112.000 thí sinh tìm hiểu về Mười nữ dân quân Lam Hạ

Gia Linh - Vũ Quỳnh

TPO - Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu 60 năm Ngày hy sinh của Mười nữ dân quân pháo phòng không Lam Hạ (1966 - 2026)" khép lại sau 3 tuần, thu hút hơn 112.000 thí sinh với gần 292 nghìn lượt dự thi, góp phần lan tỏa những câu chuyện về Mười nữ dân quân Lam Hạ trong đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên.

Sau 3 tuần thi sôi nổi, cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu 60 năm Ngày hy sinh của Mười nữ dân quân pháo phòng không Lam Hạ (1966 - 2026) khép lại với lễ trao giải diễn ra ngày 28/9 tại phường Hà Nam, tỉnh Ninh Bình, nhằm vinh danh các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc.

Cuộc thi do Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn cùng Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Bình phối hợp triển khai, thuộc chuỗi chương trình kỷ niệm 60 năm Ngày hy sinh của Mười nữ dân quân pháo phòng không Lam Hạ.

Tham dự chương trình có ông Ngô Văn Cương - Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, ông Đặng Thanh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND Tỉnh ủy Ninh Bình, anh Trần Ngọc Nam - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh Đoàn Ninh Bình, chị Nông Quỳnh Ngân - Phó Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đoàn Thanh niên MTTQ, các đoàn thể Trung ương cùng đại diện lãnh đạo tỉnh Ninh Bình, các cơ quan, đơn vị phối hợp, thân nhân Mười nữ dân quân pháo phòng không Lam Hạ và đông đảo đoàn viên, thanh niên.

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Ông Ngô Văn Cương - Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương và ông Đặng Thanh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND Tỉnh ủy Ninh Bình trao giải cho 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong cuộc thi.

Diễn ra từ ngày 7/9 đến 27/9 với 3 tuần thi liên tiếp, cuộc thi thu hút 112.536 thí sinh, tương ứng 291.677 lượt dự thi, tạo sức lan tỏa trong cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên, học sinh, học viên, sinh viên trên địa bàn tỉnh.

Ban Tổ chức trao giải cho 3 cá nhân đạt giải Nhất ở 3 tuần thi, bao gồm em Trần Thị Vân Hà - học sinh lớp 9A2, Trường THCS Khánh Hội, xã Khánh Hội; chị Phạm Thị Hạnh - đoàn viên Chi đoàn Giáo viên Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt; chị Nguyễn Thị Hương Sen - Bí thư Chi đoàn Trường Tiểu học Hà Nam, phường Hà Nam.

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Ban tổ chức trao giải cho 11 giải tập có thành tích xuất sắc trong cuộc thi.

Ở khối tập thể, Ban Tổ chức trao 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 5 giải Khuyến khích. Giải Nhất thuộc về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Nam Định. Hai giải Nhì được trao cho Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Hà Nam và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Phủ Lý. Ba giải Ba thuộc về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Hoa Lư, phường Phù Vân và phường Duy Tiên. Năm đơn vị nhận giải Khuyến khích là Đoàn Thanh niên các phường Nam Hoa Lư, xã Liêm Hà, xã Khánh Hội, phường Trường Thi và xã Hải Quang.

Trước đó, sáng 28/9, tại Khu di tích Tượng đài Mười nữ Anh hùng liệt sĩ dân quân phòng không Lam Hạ, các đại biểu dâng hương tưởng niệm những nữ dân quân đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

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Sáng 28/9, các đại biểu dâng hương tưởng niệm những nữ dân quân đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Hoạt động dâng hương và trao giải nằm trong chương trình do Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương phối hợp với Tỉnh đoàn Ninh Bình tổ chức, với chủ đề Mười nữ dân quân Lam Hạ - Bản hùng ca bất tử.

Thông qua các hoạt động, chương trình hướng tới giáo dục truyền thống cách mạng, khơi dậy lòng tự hào và trách nhiệm của thế hệ trẻ trong việc gìn giữ, phát huy những giá trị lịch sử, truyền thống của quê hương, đất nước.

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#cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu 60 năm Ngày hy sinh của Mười nữ dân quân pháo phòng không Lam Hạ #60 năm Ngày hy sinh của Mười nữ dân quân pháo phòng không Lam Hạ #Mười nữ dân quân pháo phòng không Lam Hạ

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