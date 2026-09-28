Đoàn viên, thầy thuốc trẻ chung tay chăm sóc sức khỏe học sinh xã biên giới

TPO - Gần 230 học sinh tại điểm trường bản Mà (xã biên giới Sơn Lâm, Nghệ An) được các y, bác sĩ thăm khám và tư vấn sức khỏe. Đoàn viên, thanh niên tình nguyện góp sức phân luồng, hướng dẫn, hỗ trợ, tạo nên một ngày hội chăm sóc sức khỏe thiết thực và ấm áp.
TPO - Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2026 tại Gia Lai thu hút hơn 941.000 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia, với 11/11 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch.
TPO - Chiều 28/9 tại Thái Nguyên, Trung ương Đoàn tổ chức Hội nghị tổng kết Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2026. Chiến dịch năm nay ghi dấu bằng những hoạt động đa dạng, hướng mạnh về cơ sở, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong tổ chức và quản lý hoạt động tình nguyện.
TPO - Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2026 đã được triển khai với đa dạng sắc màu, vừa bảo tồn, phát huy giá trị lịch sử, văn hóa dân tộc, vừa mang hơi thở của thời đại số; lan tỏa từ biên cương, trường học, cơ quan, đơn vị đến không gian mạng.
Hồi nhỏ, ông ngoại từng viết tặng tôi một bài thơ. Trong bài thơ ấy có hình ảnh đôi mắt bồ câu, bên đậu bên bay. Người ta thường ví một đôi mắt đẹp với mắt bồ câu. Ngày ấy, tôi chỉ ước mình có một đôi mắt giống như bao đôi mắt khác. Một bên mắt của tôi bị tật, nhỏ hơn hẳn bên còn lại, và rất khó mở to. Mỗi lần soi gương, tôi chỉ kịp nhìn mình một thoáng. Tôi không thích bắt gặp đôi mắt mình.
TPO - Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu 60 năm Ngày hy sinh của Mười nữ dân quân pháo phòng không Lam Hạ (1966 - 2026)" khép lại sau 3 tuần, thu hút hơn 112.000 thí sinh với gần 292 nghìn lượt dự thi, góp phần lan tỏa những câu chuyện về Mười nữ dân quân Lam Hạ trong đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên.
TPO - 60 năm sau ngày hy sinh, ký ức về Mười nữ dân quân pháo phòng không Lam Hạ vẫn được tiếp nối qua những câu chuyện của nhân chứng, thân nhân liệt sĩ và thế hệ trẻ. Tọa đàm “Mười nữ dân quân Lam Hạ - Bản hùng ca bất tử” là dịp để nhìn lại một thời chiến đấu và sự hy sinh của những cô gái tuổi đời còn rất trẻ.
TPO - Ngày 28/9 tại Thái Nguyên, Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đoàn lần thứ 2 khóa XIII diễn ra theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Hội nghị tập trung phát huy trí tuệ, tinh thần trách nhiệm, tập trung trao đổi, cho ý kiến 4 nhóm nội dung chính.
TPO - Kỳ thủ trẻ Bành Gia Huy vừa chính thức đạt chuẩn Đại kiện tướng quốc tế (GM norm) từng thu hút sự chú ý khi là học sinh tham gia tranh tài tại cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia, vừa là tuyển thủ quốc gia giành Huy chương Vàng ở đấu trường thể thao khu vực.
TPO - Khởi đầu từ những chiếc lồng đèn tự bán gây quỹ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, chương trình “Trung thu cho em” do anh Huỳnh Thanh Thương - Phó Bí thư Đoàn Trường Đại học Đồng Tháp khởi xướng từ năm 2016 đã bền bỉ mang niềm vui trọn vẹn đến với trẻ em có hoàn cảnh khó khăn suốt một thập kỷ qua.
TPO - Đoàn viên, thanh niên tại nhiều địa phương ở Nghệ An đã phối hợp với lực lượng quân sự, biên phòng làm thao trường, chuẩn bị công sự, góp phần bảo đảm điều kiện phục vụ huấn luyện năm 2026.
TPO - Anh Bùi Quang Huy – Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn cho biết, Hội nghị Ban Thường vụ T.Ư Đoàn lần thứ hai, khóa XIII diễn ra trong thời gian ngắn nhưng có ý nghĩa hết sức quan trọng. Hội nghị tập trung phát huy trí tuệ, tinh thần trách nhiệm, tập trung trao đổi, cho ý kiến 4 nhóm nội dung chính.
TPO - Thời gian qua, nhiều người trẻ ở Đà Nẵng đang chọn con đường khởi nghiệp xanh để bắt đầu. Không chỉ tạo ra những sản phẩm thân thiện với môi trường, họ đang biến rác thành tài nguyên, theo đuổi những mô hình sản xuất mới gắn lợi ích kinh tế với trách nhiệm môi trường và cộng đồng.
(Dân trí) - Sau khi lỡ va quẹt gây trầy xước ô tô đậu bên đường, 2 nữ sinh viên năm nhất tại Huế đứng đợi hơn 1 tiếng dưới trời mưa để chờ chủ xe.
Có một khoảng thời gian tôi sống như thể ngày mai lúc nào cũng đang đợi mình ở phía trước.
TPO - Nhiều bạn trẻ chọn ăn cốm và uống trà chanh nơi góc phố Hà Nội để tận hưởng nhịp sống chậm trong mùa được mệnh danh là đẹp nhất năm.
TPO - Ngày 27/9, vòng chung kết Cuộc thi “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong sinh viên” SIEC 2026 đã diễn ra tại Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng, hướng đến việc đưa những ý tưởng sáng tạo của sinh viên trở thành sản phẩm, giải pháp có khả năng ứng dụng thực tế.