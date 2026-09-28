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Giới trẻ

Đoàn viên, thầy thuốc trẻ chung tay chăm sóc sức khỏe học sinh xã biên giới

Ngọc Tú

TPO - Gần 230 học sinh tại điểm trường bản Mà (xã biên giới Sơn Lâm, Nghệ An) được các y, bác sĩ thăm khám và tư vấn sức khỏe. Đoàn viên, thanh niên tình nguyện góp sức phân luồng, hướng dẫn, hỗ trợ, tạo nên một ngày hội chăm sóc sức khỏe thiết thực và ấm áp.

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Ngày 28/9, Đoàn thanh niên UBND tỉnh Nghệ An﻿ cho biết, đơn vị đã phối hợp với các bệnh viện, cơ sở y tế trên địa bàn tổ chức chương trình “Ngày hội Thầy thuốc trẻ tỉnh Nghệ An năm 2026”, thăm khám sức khỏe miễn phí cho gần 230 em học sinh﻿ tại điểm trường bản Mà, Trường Tiểu học Hương Tiến (xã Sơn Lâm, Nghệ An).
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Chương trình là hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam﻿ (15/10/1956 - 15/10/2026), đồng thời, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện và trách nhiệm với cộng đồng của tuổi trẻ, đội ngũ y, bác sĩ trên địa bàn tỉnh.
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Ngay từ sáng sớm, các y, bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên cùng đoàn viên, thanh niên tình nguyện đã có mặt tại điểm trường, chuẩn bị trang thiết bị và bố trí các khu vực khám.
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Các em học sinh được hướng dẫn theo từng nhóm, lần lượt thực hiện các nội dung kiểm tra sức khỏe trong quy trình khép kín, thuận tiện và khoa học.
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Tại chương trình, các em học sinh được khám, sàng lọc chuyên sâu ở nhiều chuyên khoa như tai - mũi - họng, răng - hàm - mặt, mắt; kiểm tra các bất thường về chân, tay, cột sống và sàng lọc dị tật tim bẩm sinh.
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Thông qua thăm khám, các bác sĩ có thể nhận diện sớm những dấu hiệu bất thường về sức khỏe mà học sinh hoặc gia đình chưa phát hiện.
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Với những trường hợp cần kiểm tra sâu hơn, các em được chỉ định siêu âm, chụp X-quang và thực hiện các nội dung cận lâm sàng phù hợp, qua đó có thêm cơ sở để theo dõi và điều trị kịp thời.
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Sau khi hoàn thành các nội dung khám, từng học sinh được bác sĩ tổng hợp kết quả, tư vấn cách chăm sóc, theo dõi sức khỏe và hướng dẫn gia đình đưa các em đến cơ sở y tế chuyên khoa khi cần thiết. Một số trường hợp được cấp thuốc theo chỉ định, góp phần giúp các em yên tâm học tập và sinh hoạt.
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Không chỉ chăm sóc sức khỏe, chương trình còn mang đến sự sẻ chia thiết thực với học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ban Tổ chức đã trao 30 suất quà an sinh xã hội, mỗi suất trị giá 500.000 đồng cho 30 em học sinh. Các cơ quan, doanh nghiệp và nhà hảo tâm cũng đồng hành hỗ trợ kinh phí, thuốc, dụng cụ, vật tư y tế và nhiều nguồn lực phục vụ chương trình.
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Anh Nguyễn Hồ Mạnh - Bí thư Đoàn thanh niên UBND tỉnh Nghệ An, việc khám sức khỏe cho học sinh không chỉ hướng tới phát hiện sớm các vấn đề thường gặp ở lứa tuổi học đường mà còn cung cấp thêm thông tin để gia đình và nhà trường chủ động theo dõi, chăm sóc sức khỏe cho các em tốt hơn.
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Từ những lượt khám, tư vấn và sàng lọc cụ thể, chương trình góp phần đưa dịch vụ chăm sóc sức khỏe đến gần hơn với học sinh ở địa bàn còn khó khăn. Đây cũng là hoạt động thiết thực lan tỏa tinh thần tình nguyện, trách nhiệm cộng đồng của tuổi trẻ và đội ngũ thầy thuốc Nghệ An, hướng tới mục tiêu bảo vệ, chăm sóc tốt hơn sức khỏe trẻ em.

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#Nghệ An #Tỉnh Đoàn Nghệ An #đoàn viên #bác sĩ #Thầy thuốc trẻ #học sinh #thăm khám #khám sàng lọc #học sinh xã biên giới

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