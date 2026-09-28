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Gia Lai:

Hơn 941.000 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia tình nguyện hè

Trương Định

TPO - Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2026 tại Gia Lai thu hút hơn 941.000 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia, với 11/11 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch.

Ngày 28/9, Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức tổng kết Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2026.

Anh Nguyễn Chí Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Gia Lai cho biết, điểm nổi bật của chiến dịch năm nay là quy mô tham gia lớn, nội dung ngày càng thiết thực, bám sát nhu cầu của địa phương. Các hoạt động được triển khai theo hướng đa liên kết, phát huy sự tham gia của nhiều lực lượng, qua đó đưa màu áo xanh tình nguyện đến nhiều địa bàn.

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Anh Nguyễn Chí Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Gia Lai phát biểu. Ảnh: Trương Định

Chiến dịch tiếp tục duy trì, phát huy các hoạt động tình nguyện truyền thống, đồng thời triển khai nhiều nội dung mới gắn với chuyển đổi số và an sinh xã hội, như đoàn viên, thanh niên tham gia hỗ trợ số hóa dữ liệu đất đai, hướng dẫn người dân cài đặt các tài khoản phục vụ an sinh xã hội…

Báo cáo tổng kết cho thấy, toàn tỉnh Gia Lai có hơn 941.000 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia các hoạt động tình nguyện; trồng mới hơn 657.000 cây xanh, hỗ trợ hiện thực hóa 595 ý tưởng, sáng kiến; kết nối hỗ trợ 1,2 tỉ đồng cho thanh niên vay vốn và hỗ trợ đầu ra cho 9 dự án khởi nghiệp.

Với đặc thù địa bàn rộng, có biên giới và hải đảo, các hoạt động tình nguyện được triển khai rộng khắp, hướng mạnh về vùng biên giới, vùng sâu, vùng xa và những nơi còn khó khăn.

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Tặng công trình Thanh niên thắp sáng vùng biên và triển khai đường cờ Thanh niên.

Một điểm mới được Tỉnh Đoàn Gia Lai nhấn mạnh là phạm vi hỗ trợ của chiến dịch không chỉ giới hạn trên địa bàn tỉnh mà còn mở rộng đến Quảng Ngãi và Đắk Lắk.

Theo lãnh đạo Tỉnh Đoàn Gia Lai, hoạt động tình nguyện không chỉ tạo ra các công trình, phần việc cụ thể mà còn là môi trường rèn luyện cán bộ Đoàn, củng cố hoạt động của tổ chức Đoàn cơ sở. Qua thực tiễn triển khai các hoạt động, Tỉnh Đoàn hướng tới chủ động tham mưu xây dựng các chính sách liên quan đến quyền, lợi ích chính đáng của thanh thiếu nhi.

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Tặng bằng khen các tập thể đã có thành tích xuất sắc trong tham gia Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2026. Ảnh: Trương Định

Tại hội nghị, lãnh đạo Tỉnh Đoàn Gia Lai đề nghị các cấp bộ Đoàn tiếp tục rà soát từng công trình, phần việc, mô hình sau chiến dịch; đánh giá những cách làm thực sự hiệu quả để duy trì, đồng thời kịp thời điều chỉnh những hoạt động còn hình thức.

Các đơn vị cũng được yêu cầu đổi mới tư duy tổ chức, tăng cường liên kết, mở rộng quy mô hoạt động. Đặc biệt, đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong các hoạt động tình nguyện, công tác tổ chức tập hợp, triển khai các nhiệm vụ cũng như đánh giá kết quả đạt được.

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#Thanh niên #Tuổi trẻ Gia Lai #chiến dịch tình nguyện hè #chuyển đổi số #tập hợp liên kết #Mùa hè xanh #Tỉnh Đoàn Gia Lai #Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2026

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