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Khẩn trương xác minh vụ không biết chữ nhưng ‘đứng đơn’ xin 60 ha đất trồng rừng

Tiền Lê

TPO - Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai giao Chi cục quản lý đất đai chủ trì, phối hợp với Chi cục Kiểm lâm, UBND xã Sró và các cơ quan có liên quan khẩn trương kiểm tra, xác minh nội dung bài viết của báo Tiền Phong: “Uẩn khúc vụ không biết chữ nhưng ‘đứng đơn’ xin 60 ha đất trồng rừng ở Gia Lai”.

Ngày 29/9, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai cho biết đã có văn bản gửi Chi cục Quản lý đất đai, Chi cục Kiểm lâm khẩn trương kiểm tra, xác minh thông tin phản ánh của báo Tiền Phong ngày 23/9 qua bài viết Uẩn khúc vụ không biết chữ nhưng đứng đơn xin 60 ha đất trồng rừng ở Gia Lai xảy ra trên địa bàn xã Sró, tỉnh Gia Lai.

Qua xem xét nội dung báo phản ánh, Sở Nông nghiệp và Môi trường giao Chi cục quản lý đất đai chủ trì, phối hợp với Chi cục Kiểm lâm, UBND xã Sró và các cơ quan có liên quan khẩn trương kiểm tra, xác minh nội dung bài viết của Báo Tiền Phong phản ánh nêu trên.

Sở này đề nghị tập trung xác định rõ vị trí, ranh giới, quy mô diện tích con đường mở và diện tích đất bị san gạt, phát dọn, hiện trạng, chủ quản lý, nguồn gốc, vị trí, hiện trạng và diện tích đất của các “đứng đơn” xin trồng rừng tại tiểu khu 805, khu vực làng Bơ Ya, xã Sró và các nội dung khác có liên quan theo Báo Tiền Phong phản ánh.

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Người dân khẳng định hoàn toàn không biết những lá đơn xin trồng rừng mà lãnh đạo xã Sró đưa ra.

Ngoài ra, Chi cục Kiểm lâm phối hợp với Chi cục Quản lý đất đai kiểm tra, xác minh làm rõ nội dung phản ánh của Báo Tiền Phong đã nêu theo chức năng, nhiệm vụ được giao, trường hợp có vi phạm trong lĩnh vực lâm nghiệp thì xác lập hồ sơ xử lý theo đúng quy định pháp luật. Chi cục Kiểm lâm chỉ đạo Hạt Kiểm lâm khu vực Kong Chro rà soát, thống kê danh sách các chủ rừng trên địa bàn xã Sró và phối hợp kiểm tra xác minh làm rõ nội dung báo phản ánh.

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai đề nghị UBND xã Sró chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu liên quan và phối hợp kiểm tra, xác minh nội dung phản ánh của Báo Tiền Phong đã đưa tin. Yêu cầu Chi cục Quản lý đất đai, Chi cục Kiểm lâm khẩn trương triển khai thực hiện và đề nghị UBND xã Sró phối hợp, báo cáo kết quả kiểm tra, xác minh và đề xuất hướng xử lý cho Sở Nông nghiệp và Môi trường chậm nhất là ngày 3/10.

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Con đường quy mô được làm lên núi.

Như Tiền Phong đã có bài viết phản ánh, một số đối tượng đã mở một con đường quy mô lên núi ở làng Bơ Ya (xã Sró) dài hàng cây số, rộng chừng 3 m. Dọc theo con đường ngổn ngang các cây rừng nhỏ, lồ ô đang được phát dọn.

Làm việc với phóng viên, ông Nguyễn Ngọc Sơn - Chủ tịch UBND xã Sró - cung cấp danh sách các hộ dân có đơn xin trồng rừng trồng keo. Nội dung đơn xin trồng rừng của các hộ đều có diện tích gần 30 ha mỗi người để trồng keo lai. Thời gian dự kiến trồng vào tháng 8, địa điểm ở tiểu khu 805, khu vực làng Bơ Ya. Ông Sơn nói các hộ trên đăng ký trồng rừng nên họ xin mở đường tạm thời lên núi để vận chuyển cây giống.

Tuy nhiên, lần theo tên các hộ dân, căn cước công dân của các hộ dân mà lãnh đạo UBND xã Sró cung cấp. Theo đó, ít nhất 2 hộ dân hoàn toàn không hề biết số diện tích 60 ha rừng xin trồng cây keo. Các hộ dân đều khẳng định hoàn toàn không biết gì về lá đơn xin đất trồng diện tích rừng nêu trên.

Trước các nội dung bài viết của Báo Tiền Phong phản ánh, ngày 28/9, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn giao Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp các sở, ngành có liên quan tiến hành thanh tra, làm rõ nội dung thông tin báo đã nêu trên địa bàn xã Sró. Qua đó tham mưu, đề xuất, báo cáo UBND tỉnh Gia Lai xử lý theo đúng quy định.

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