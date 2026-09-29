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Thế giới

Tổng thống Trump bác thông tin nới lỏng trừng phạt với Iran để đổi lấy nhượng bộ về hạt nhân

Quỳnh Như

TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump bác thông tin Washington sẵn sàng nới lỏng trừng phạt và giải phóng các khoản tiền bị đóng băng của Iran để đổi lấy những nhượng bộ về chương trình hạt nhân, trong bối cảnh các bên đang nỗ lực nối lại đàm phán.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Hai (28/9) đã phủ nhận việc đề nghị nới lỏng trừng phạt đối với Iran và giải phóng các khoản tiền bị đóng băng để đổi lấy những nhượng bộ về hạt nhân từ Tehran.

Trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump khẳng định: "Điều này không đúng sự thật. Tôi không hề đề nghị gì với họ cả".

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Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Trước đó, Axios dẫn lời các quan chức Mỹ giấu tên cho biết, Tổng thống Trump sẵn sàng nới lỏng các lệnh trừng phạt đối với Iran và giải phóng các khoản tiền bị đóng băng của Iran để đổi lấy những bước đi cụ thể của Iran liên quan đến chương trình hạt nhân.

Theo nguồn tin, thông điệp Mỹ gửi tới Iran được đưa ra trong bối cảnh các nhà trung gian hòa giải của Qatar và Pakistan đang nỗ lực thúc đẩy đàm phán giữa Mỹ và Iran trong tuần này.

Hiện hai bên vẫn bất đồng về những vấn đề then chốt. Iran muốn các cuộc đàm phán tập trung vào eo biển Hormuz và lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ, trong khi chính quyền Tổng thống Trump yêu cầu Tehran đưa ra các nhượng bộ liên quan đến chương trình hạt nhân.

Các nhà trung gian Qatar và Pakistan dự kiến gặp Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tại New York để thảo luận về đề xuất do Qatar đưa ra. Đại diện Qatar cũng được cho là sẽ gặp các quan chức chính quyền Tổng thống Trump vào ngày 29/9, nhằm tìm kiếm bước đột phá trong đàm phán.

Một quan chức Mỹ nắm rõ tiến trình đàm phán đánh giá các cuộc trao đổi là "tích cực và mang tính xây dựng", đồng thời cho biết Iran đã thể hiện sự linh hoạt trong một số vấn đề hạt nhân. Tuy nhiên, quan chức này nhấn mạnh vẫn còn nhiều điểm chưa được giải quyết, đặc biệt là trình tự thực hiện các cam kết và bên nào sẽ hành động trước.

"Hai bên vẫn chưa thống nhất về thời điểm thực hiện các cam kết và bên nào sẽ tiến hành bước nào trước", vị quan chức này cho biết.

Theo quan chức Mỹ, Washington vẫn đặt mục tiêu ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân và cho rằng các biện pháp trừng phạt cùng tình hình tại eo biển Hormuz đang gây sức ép lên Tehran.

"Lưu lượng giao thông qua eo biển Hormuz tiếp tục tăng và việc phong tỏa cùng các lệnh trừng phạt tiếp tục làm suy yếu vị thế của Iran. Vị thế của Mỹ ngày càng vững mạnh và hoàn toàn cam kết với mục tiêu Iran không bao giờ sở hữu vũ khí hạt nhân", quan chức này cho biết.

Người này cho biết thêm rằng Nhà Trắng hoài nghi về những lời hứa của Iran và cáo buộc Iran vi phạm bản ghi nhớ hợp tác gần đây nhất bằng việc bắn vào các tàu thương mại ở eo biển Hormuz hồi tháng 7.

"Lần này, Mỹ cần được đảm bảo rằng Iran thực sự nghiêm túc và họ không chỉ đang cố gắng trốn tránh tình thế khó khăn hiện tại", vị này lưu ý.

Reuters, Axios

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#Tổng thống Trump #Mỹ #Iran #trừng phạt #hạt nhân #đàm phán #eo biển Hormuz #xung đột Trung Đông

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