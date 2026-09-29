Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Đề xuất nghĩa vụ đóng bảo hiểm xã hội của doanh nghiệp với tài xế xe công nghệ

Luân Dũng

TPO - Đề xuất đưa tài xế công nghệ, shipper vào diện bảo hiểm xã hội bắt buộc đặt ra yêu cầu làm rõ mức đóng, căn cứ đóng và trách nhiệm của doanh nghiệp nền tảng trong chia sẻ chi phí an sinh.

Thu nhập biến động, đóng thế nào?

Chiều 29/9, đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thảo luận về nhóm dự án thuộc lĩnh vực văn hóa, xã hội, trong đó có dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội.

Tại phiên thảo luận, đại biểu Trần Thị Diệu Thúy (TPHCM) thống nhất với định hướng bổ sung người làm việc trên nền tảng số (trong đó có tài xế xe công nghệ) vào diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Đồng thời, bà Thúy cũng đề nghị xem xét đưa người làm việc trên nền tảng số là đối tượng điều chỉnh của Bộ Luật Lao động và Luật Việc làm.

202609291514579939-1790668859824-2669430916532772711-g7574298250520479089-567bb09aa586d6c7248f367d56330299-805.jpg
Đại biểu Trần Thị Diệu Thúy (TPHCM). Ảnh: QH

Không nên để tài xế tự chịu toàn bộ mức đóng như người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Hiện nay, doanh nghiệp nền tảng có quyền quyết định hoặc tác động đáng kể đến giá cước, tỷ lệ chiết khấu, phân bổ chuyến, xếp hạng, cơ chế thưởng - phạt và quyền duy trì tài khoản nên phải có trách nhiệm chia sẻ chi phí an sinh”, đại biểu Trần Thị Diệu Thúy.

Theo bà, đây là nhóm lao động có việc làm và thu nhập thực tế, chịu sự quản lý, điều phối ở mức độ đáng kể của doanh nghiệp nền tảng nhưng chưa được bảo đảm đầy đủ quyền lợi an sinh tương xứng với tính chất và mức độ rủi ro của công việc.

Tuy nhiên, đại biểu cho rằng, quy định của dự thảo hiện mới mang tính nguyên tắc, chưa xác định rõ tiêu chí nhận diện đối tượng, trách nhiệm của doanh nghiệp nền tảng, căn cứ đóng, phương thức đóng và cơ chế tổ chức thực hiện.

Nếu tiếp tục quy định theo hướng người làm việc trên nền tảng số phải có việc làm, thu nhập "ổn định, thường xuyên" thì có thể dẫn đến cách hiểu và áp dụng khác nhau, đồng thời bỏ sót nhiều người lao động có hoạt động thực tế nhưng thu nhập biến động theo ngày, tháng hoặc mùa vụ”, bà Thúy nêu.

Vì vậy, nữ đại biểu đề xuất bổ sung định nghĩa khái niệm “người làm việc trên nền tảng số” cũng như xác định chủ thể có trách nhiệm đóng bảo hiểm và mối quan hệ với quy định về quan hệ lao động. Đồng thời bổ sung tiêu chí định lượng của “thu nhập ổn định, thường xuyên” để thuận lợi cho việc thực hiện, tránh sự mơ hồ khi triển khai thực tế cho lực lượng lao động trên nền tảng số.

Tương tự, đại biểu Thạch Phước Bình (Vĩnh Long) cũng nhìn nhận, người làm việc trên nền tảng số là nhóm đối tượng mới, có tính chất đặc thù, nên dự thảo cần làm rõ trách nhiệm của nền tảng trong việc xác nhận thu nhập, cung cấp dữ liệu phục vụ việc xác định căn cứ đóng bảo hiểm xã hội và phối hợp trong việc thu, nộp bảo hiểm.

202609290847164431-1790646530777-4307600846839467435-g7574298250520479089-609c50d8c04a364dfb599937dc2bdc63.jpg
Đại biểu Thạch Phước Bình (Vĩnh Long). Ảnh: QH

Theo ông, trước khi quy định nghĩa vụ tham gia bắt buộc đối với nhóm đối tượng này, cần đánh giá đầy đủ về mức đóng, căn cứ đóng, trách nhiệm đóng của người lao động và của nền tảng, cũng như tương quan giữa mức đóng và chế độ được hưởng.

“Nếu người lao động phải tự gánh toàn bộ chi phí đóng bảo hiểm xã hội như một cá nhân kinh doanh độc lập, trong khi thu nhập thấp và biến động, thì nghĩa vụ đóng bắt buộc có thể trở thành rào cản đối với khả năng tham gia của chính nhóm đối tượng mà chính sách hướng tới”, ông Bình cho hay.

Từ đó, ông đề nghị nghiên cứu cơ chế đóng linh hoạt, đồng thời có chính sách hỗ trợ phù hợp đối với nhóm có thu nhập thấp; mặt khác, cần có giải pháp tránh tình trạng đóng trùng trong trường hợp một người vừa làm việc trên nền tảng số, vừa tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo một quan hệ lao động khác.

Đánh giá tác động kỹ việc thu, chi, đóng, hưởng

Đại biểu Quốc hội Lâm Văn Đoan, Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội cũng băn khoăn khi những người đang làm việc trên nền tảng số là nhóm đối tượng mới, lần đầu tiên xuất hiện trong các đối tượng lao động được pháp luật điều chỉnh.

202609291444526450-1790667530320-2669430916532772711-g7574298250520479089-b5306101423e5564c2940bc6c32cf5b8.jpg
Đại biểu Quốc hội Lâm Văn Đoan. (Ảnh: QH)

Thực tế, nhóm lao động này đang trở thành phổ biến trên thị trường lao động và ngày càng đóng vai trò quan trọng. Tuy nhiên, các hệ thống pháp luật về lao động, việc làm, bảo hiểm xã hội và nhiều quy định về tiêu chuẩn lao động, an sinh xã hội khác chưa kịp thời điều chỉnh nhóm này, dẫn đến khoảng trống pháp lý trên thực tế.

"Khi xuất hiện một hình thái lao động mới, tất cả quan hệ về thu, chi, đóng, hưởng, cơ chế tạo lập quỹ phải được nghiên cứu, đánh giá tác động kỹ và hình thành cơ chế pháp lý mới khác với cơ chế truyền thống", ông Đoan nói và đề nghị đánh giá tác động kỹ lưỡng, nghiên cứu kỹ nhóm đối tượng này.

Cùng mối quan tâm, đại biểu Lý Thị Lan (Tuyên Quang) cho rằng khi chuyển từ khuyến khích sang bắt buộc đối với người làm việc không có quan hệ lao động và người làm việc trên nền tảng số, luật phải đủ rõ về đối tượng, thời điểm và căn cứ đóng.

Theo bà, nhóm này rất đa dạng khi có người làm thường xuyên, làm thời vụ, làm nhiều nền tảng cùng lúc. Nếu chỉ quy định tiêu chí "có việc làm, thu nhập ổn định, thường xuyên" thì khi triển khai vẫn phải giải thích "thế nào là thường xuyên, thu nhập nào làm căn cứ đóng".

Từ đó, đại biểu đề nghị xác định ngay trong luật các tiêu chí có tính nguyên tắc để nhận diện đối tượng; còn mức đóng, phương thức thu và lộ trình thực hiện thì giao cơ quan có thẩm quyền quy định.

Xem thêm

#tài xế công nghệ #người làm nền tảng #quy định pháp luật #chi phí an sinh #thu nhập biến động #bảo hiểm bắt buộc #đóng bảo hiểm xã hội cho tài xế công nghệ #xe công nghệ #nghĩa vụ của doanh nghiệp với tài xế xe công nghệ

Cùng chuyên mục

Bệnh viện Quốc tế City nơi bệnh nhân đến phẫu thuật

Tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ tại Bệnh viện Quốc tế City

TPO - Sở Y tế TPHCM đã tiến hành xác minh, kiểm tra hồ sơ và yêu cầu Bệnh viện Quốc tế City tổ chức Hội đồng chuyên môn để đánh giá toàn diện trường hợp người bệnh diễn biến nặng sau phẫu thuật thẩm mỹ, sau đó được chuyển đến Bệnh viện Nhân dân Gia Định và không qua khỏi.

Tặng Bằng khen và Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm cho nam sinh cứu hai anh em ruột đuối nước

Tặng Bằng khen và Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm cho nam sinh cứu hai anh em ruột đuối nước

TPO - Tại hội nghị sơ kết công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh thiếu nhi 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2026; tổng kết Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2026, Tỉnh Đoàn Ninh Bình tổ chức trao Bằng khen và Huy hiệu tuổi trẻ dũng cảm của T.Ư Đoàn tặng nam sinh cứu hai em nhỏ khỏi bị đuối nước.

Sạt trượt bờ mái taluy dự án đường tránh trung tâm Cao Bằng

Sạt trượt bờ mái taluy dự án đường tránh trung tâm Cao Bằng

TPO - Dự án tuyến tránh trung tâm Cao Bằng vừa xảy ra sự cố sạt trượt bờ mái taluy dương, gây ảnh hưởng đến việc thi công dự án. Trong sáng 29/9, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng Lê Hải Hòa kiểm tra hiện trường, chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương khắc phục sự cố.

Mù Cang Chải mùa lúa chín đẹp như tranh

Mù Cang Chải mùa lúa chín đẹp như tranh

TPO - Những ngày cuối tháng 9, các thửa ruộng bậc thang ở xã Mù Cang Chải (tỉnh Lào Cai) bước vào mùa lúa chín. Sắc vàng phủ kín những sườn núi, tạo nên khung cảnh đặc trưng của vùng cao Tây Bắc, thu hút du khách đến tham quan, chụp ảnh và ghi hình.

Khẩn trương xác minh vụ không biết chữ nhưng ‘đứng đơn’ xin 60 ha đất trồng rừng

Khẩn trương xác minh vụ không biết chữ nhưng ‘đứng đơn’ xin 60 ha đất trồng rừng

TPO - Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai giao Chi cục quản lý đất đai chủ trì, phối hợp với Chi cục Kiểm lâm, UBND xã Sró và các cơ quan có liên quan khẩn trương kiểm tra, xác minh nội dung bài viết của báo Tiền Phong: “Uẩn khúc vụ không biết chữ nhưng ‘đứng đơn’ xin 60 ha đất trồng rừng ở Gia Lai”.

Để người trẻ không 'sống vùi' trong phim ngắn AI

Để người trẻ không 'sống vùi' trong phim ngắn AI

TPO - Phim ngắn AI với hình ảnh bắt mắt, tình tiết liên tục và những thế giới kỳ ảo đang thu hút nhiều người trẻ. Từ vài phút giải trí, không ít người bị cuốn vào vòng lặp xem hết tập này đến tập khác, thức khuya, chi tiền và khó chủ động dừng lại. Để không bị cuốn vào màn hình, người trẻ cần kiểm soát thói quen sử dụng điện thoại, mạng xã hội và có thêm những lựa chọn phong phú trong đời sống thực.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe