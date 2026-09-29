Cá chết hàng loạt ở hồ công viên Nghĩa Đô

TPO - Hàng loạt cá chết dạt vào ven bờ hồ công viên Nghĩa Đô sáng 29/9, bốc mùi hôi thối và ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt của người dân.
TPO - Đề xuất đưa tài xế công nghệ, shipper vào diện bảo hiểm xã hội bắt buộc đặt ra yêu cầu làm rõ mức đóng, căn cứ đóng và trách nhiệm của doanh nghiệp nền tảng trong chia sẻ chi phí an sinh.
TPO - Sở Y tế TPHCM đã tiến hành xác minh, kiểm tra hồ sơ và yêu cầu Bệnh viện Quốc tế City tổ chức Hội đồng chuyên môn để đánh giá toàn diện trường hợp người bệnh diễn biến nặng sau phẫu thuật thẩm mỹ, sau đó được chuyển đến Bệnh viện Nhân dân Gia Định và không qua khỏi.
TPO - Theo luật sư, nếu chỉ căn cứ vào tên gọi “con ghét bố mẹ” thì chưa thể khẳng định nhóm này có vi phạm pháp luật hay không mà phải căn cứ vào nội dung được đăng tải, chia sẻ và trao đổi trong nhóm.
TPO - Sau mưa lớn kéo dài, khu vực đồi Na Lo ở Thanh Hóa xuất hiện vết nứt dài hơn 1.000m, nhiều điểm sụt sâu khoảng 1,5m, đe dọa sự an toàn của hàng trăm người dân.
TPO - Tại hội nghị sơ kết công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh thiếu nhi 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2026; tổng kết Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2026, Tỉnh Đoàn Ninh Bình tổ chức trao Bằng khen và Huy hiệu tuổi trẻ dũng cảm của T.Ư Đoàn tặng nam sinh cứu hai em nhỏ khỏi bị đuối nước.
Với nhiều bác tài Grab, Ngày hội Tài xế Công nghệ không chỉ là một sự kiện thường niên. Qua từng năm, chương trình dần trở thành một “điểm hẹn” quen thuộc để gặp gỡ anh chị em, dành thời gian chăm sóc bản thân, tham gia những hoạt động ý nghĩa và nhìn lại hành trình đã đi qua.
TPO - Dự án tuyến tránh trung tâm Cao Bằng vừa xảy ra sự cố sạt trượt bờ mái taluy dương, gây ảnh hưởng đến việc thi công dự án. Trong sáng 29/9, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng Lê Hải Hòa kiểm tra hiện trường, chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương khắc phục sự cố.
TPO - Các bác sĩ đã nối tạm bàn tay của bé trai vào mạch máu cẳng chân để duy trì sự sống, chờ phục hồi phần cẳng tay dập nát do sập cổng chào chiều 28/9.
Chiều 29/9, Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ.
TPO - Những ngày cuối tháng 9, các thửa ruộng bậc thang ở xã Mù Cang Chải (tỉnh Lào Cai) bước vào mùa lúa chín. Sắc vàng phủ kín những sườn núi, tạo nên khung cảnh đặc trưng của vùng cao Tây Bắc, thu hút du khách đến tham quan, chụp ảnh và ghi hình.
TPO - Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai giao Chi cục quản lý đất đai chủ trì, phối hợp với Chi cục Kiểm lâm, UBND xã Sró và các cơ quan có liên quan khẩn trương kiểm tra, xác minh nội dung bài viết của báo Tiền Phong: “Uẩn khúc vụ không biết chữ nhưng ‘đứng đơn’ xin 60 ha đất trồng rừng ở Gia Lai”.
TPO - Phim ngắn AI với hình ảnh bắt mắt, tình tiết liên tục và những thế giới kỳ ảo đang thu hút nhiều người trẻ. Từ vài phút giải trí, không ít người bị cuốn vào vòng lặp xem hết tập này đến tập khác, thức khuya, chi tiền và khó chủ động dừng lại. Để không bị cuốn vào màn hình, người trẻ cần kiểm soát thói quen sử dụng điện thoại, mạng xã hội và có thêm những lựa chọn phong phú trong đời sống thực.
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng vừa ký Quyết định số 1869/QĐ-TTg ngày 29/9/2026 phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031.
TPO - Hình ảnh quả bóng đen cỡ lớn xuất hiện giữa ruộng bậc thang Mâm xôi bé (xã Púng Luông, Lào Cai) thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội. Chính quyền địa phương cho biết, hai nữ du khách nước ngoài đặt bóng để chụp ảnh bình minh, sau đó thu dọn và rời đi.
TPO - Hàng nghìn mồ mả, lăng mộ tại phường Thuận An (TP. Huế) được cất bốc, di dời để bàn giao mặt bằng thực hiện dự án Hạ tầng kỹ thuật và Công viên văn hóa đa năng biển Thuận An, với diện tích rộng gần 14,5 ha.
TPO - Theo nội quy mới, TP. Đồng Nai quy định cụ thể 14 trường hợp cán bộ có thể từ chối tiếp công dân, trong đó có người gây rối, đe dọa, mang vũ khí, không chấp hành kiểm tra an ninh hoặc vụ việc đã được giải quyết đúng quy định.