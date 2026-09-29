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Xã hội

Cá chết hàng loạt ở hồ công viên Nghĩa Đô

Trọng Tài - Phùng Linh

TPO - Hàng loạt cá chết dạt vào ven bờ hồ công viên Nghĩa Đô sáng 29/9, bốc mùi hôi thối và ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt của người dân.

Tình trạng cá chết tại hồ điều hoà công viên Nghĩa Đô sáng 29/9.
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Vừa hoàn thành nâng cấp, cải tạo với diện mạo khang trang, hồ điều hòa công viên Nghĩa Đô (phường Nghĩa Đô, Hà Nội) bất ngờ xuất hiện tình trạng cá nổi ngửa bụng và chết hàng loạt.
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Sáng 29/9, tình trạng cá chết xuất hiện rải rác ven hồ điều hòa công viên Nghĩa Đô và được lực lượng vệ sinh môi trường liên tục xử lý, thu gom.
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Xác cá dạt vào bờ gồm nhiều loại, trong đó phần lớn là cá rô phi và cá trôi.
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Trên mặt hồ, váng bẩn xuất hiện nổi thành từng mảng tại nhiều vị trí.
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Ven mặt hồ, nhiều cá có dấu hiệu thiếu khí, bơi chậm nổi sát mặt nước bên cạnh các xác cá chưa kịp vớt.
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Tình trạng cá chết tại hồ công viên Nghĩa Đô được người dân phát hiện 2-3 ngày qua. Nhiều người sống gần hồ cho biết thời tiết nắng nóng kết hợp với nguồn nước thải sinh hoạt chảy vào hồ qua cửa cống, có thể đã tác động tiêu cực đến môi trường sống của cá.
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Công nhân vệ sinh môi trường tổ chức vớt, thu gom và chở đi tiêu hủy lượng cá chết trong sáng 29/9.
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Để khắc phục tạm thời tình trạng thiếu khí, hệ thống máy bơm được lắp đặt bơm đảo nước nhằm tăng cường oxy cho cá.
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Ông Đỗ Việt Hưng, Chủ tịch UBND phường Nghĩa Đô cho biết lực lượng chức năng túc trực xuyên đêm đến rạng sáng để triển khai các biện pháp xử lý. Vvề lâu dài, địa phương sẽ nghiên cứu phương án giảm mật độ cá trong hồ.
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Trước đó, vào tháng 6/2026, hồ cũng từng xảy ra hiện tượng cá chết tương tự. Theo Ban Quản lý đầu tư - hạ tầng phường Nghĩa Đô, hồ điều hòa đang chịu tải lớn khi tiếp nhận lưu lượng nước mặt và nước thải sinh hoạt từ các khu dân cư lân cận (Chùa Hà, Nghĩa Tân, Tô Hiệu...) thông qua các trục cống D600, D800, D1000 và D1500, sau đó thoát ra tuyến cống đường Nguyễn Khánh Toàn để chảy về sông Tô Lịch. Lượng nước thải sinh hoạt liên tục đổ về hồ, khi gặp thời tiết biến động cực đoan, làm gia tăng tình trạng thiếu hụt oxy trong nước, dẫn đến việc cá chết.

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#Cá chết hồ Nghĩa Đô #Ô nhiễm nước #Môi trường Hà Nội #Cấp cứu môi trường #Xử lý ô nhiễm #Hồ Nghĩa Đô #Cá chết

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