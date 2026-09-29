Chuỗi sự kiện Ngày hội Tài xế Công nghệ: Grab tri ân đối tác tài xế khắp cả nước

Với nhiều bác tài Grab, Ngày hội Tài xế Công nghệ không chỉ là một sự kiện thường niên. Qua từng năm, chương trình dần trở thành một “điểm hẹn” quen thuộc để gặp gỡ anh chị em, dành thời gian chăm sóc bản thân, tham gia những hoạt động ý nghĩa và nhìn lại hành trình đã đi qua.

“Năm nào tôi cũng tham gia, chưa từng bỏ lỡ”

Nữ tài xế Huỳnh Thị Công Huyền (Tp.HCM) vẫn đều đặn chạy Grab gần 10 năm qua. Bắt đầu gắn bó với nền tảng này từ 2/2017, bà Huyền nói về cơ duyên đến với Grab: “Tình cờ lắm. Hồi đó có thấy một người trong xóm chạy, tôi hỏi người ta liệu phụ nữ có làm tài xế được không, rồi tự mình tìm hiểu và đăng ký”.

Ban đầu, bà chỉ nghĩ đơn giản rằng ở nhà không làm gì thì “thấy phí”, còn chạy xe vừa có thêm thu nhập, vừa giúp bản thân năng động hơn. Giờ đây, bước qua độ tuổi 60, những chuyến xe vẫn là một phần quen thuộc trong cuộc sống của người phụ nữ này. “Bữa nào ở nhà là tôi buồn lắm. Tôi thích mở app chạy hơn”, bà Huyền kể.

Gần 10 năm rong ruổi qua khắp các con đường cũng giúp bà quen biết rất nhiều anh chị em tài xế. Gặp nhau trên đường thì chào hỏi, có vấn đề gì cũng sẵn sàng hỗ trợ nhau. Những mối quan hệ ấy cũng trở thành một trong những lý do khiến Ngày hội Tài xế Công nghệ trở thành một sự kiện mà nữ tài xế luôn mong chờ.

“Năm nào tôi cũng tham gia, chưa bao giờ bỏ lỡ”, bà nói. Nhiều năm tham dự, điều bà Huyền cảm nhận rõ nhất là chương trình ngày càng có thêm nhiều hoạt động dành cho các bác tài.

“Năm nay tôi thấy có thêm nhiều chương trình chăm sóc sức khỏe rồi hoạt động giải trí cho anh em tài xế. Gặp lại nhiều người quen nữa nên rất vui”, bà chia sẻ.

Chuỗi sự kiện Ngày hội Tài xế Công nghệ 2026 thu hút hơn 10,000 bác tài tham dự

Nếu với những người thường xuyên tham gia nhiều năm như bà Huyền, sự kiện giống một “điểm hẹn” quen thuộc hằng năm thì với các bác tài lần đầu tham dự, ngày hội là một trải nghiệm mới mẻ. Lần đầu tiên đến với ngày hội, anh Phạm Công Huy (Hà Nội) không chỉ ấn tượng bởi quy mô sự kiện mà còn rất vui vì có cơ hội gặp gỡ anh em, cùng nhau trò chuyện, chia sẻ kinh nghiệm.

“Tôi thấy chương trình rất hay vì tạo dịp để anh em tài xế gặp gỡ, chia sẻ với nhau những tình huống trên đường, từ đó có thêm kinh nghiệm để đảm bảo an toàn cho mình và hành khách”, anh cho biết.

Tháng của các tài xế công nghệ

Chuỗi sự kiện tri ân các bác tài năm nay được Grab tổ chức từ cuối tháng 8 đến cuối tháng 9 với bốn sự kiện Ngày hội Tài xế Công nghệ quy mô lớn được tổ chức tại Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng và Nha Trang. Song song với đó là các chương trình trao quà tri ân tại Hải Phòng, Huế và Cần Thơ. Hàng trăm nghìn phần quà từ Grab và các đối tác thương hiệu đã được trao tận tay bác tài trong suốt chuỗi chương trình.

Những chuyến xe không quản nắng mưa mang quà bất ngờ cho các tài xế tại Huế

Tại sự kiện Ngày hội Tài xế Công nghệ, bên cạnh giao lưu và vui chơi, Grab mang đến thêm nhiều hoạt động gắn với nhu cầu thực tế của bác tài như chăm sóc sức khỏe, vật lý trị liệu, giãn cơ, tư vấn tai - mũi - họng, các trò chơi và quà tặng từ đối tác thương hiệu.

Ngày hội cũng mang đến những nội dung giúp bác tài bổ sung kiến thức phục vụ công việc và cuộc sống. Tại Hà Nội, đại diện Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an, chia sẻ về an toàn thông tin trên không gian mạng, cách tiếp cận thông tin chưa được kiểm chứng và trách nhiệm bảo vệ dữ liệu cá nhân của khách hàng.

Một phần không thể thiếu của chương trình là hoạt động vinh danh những đối tác có đóng góp nổi bật. Gần 100 bác tài đã được ghi nhận trong chuỗi sự kiện năm nay, từ các bác tài hoạt động tích cực trong các dịch vụ GrabCar, GrabBike, GrabFood, GrabExpress đến những đội trưởng cộng đồng, thành viên các đội hỗ trợ hay những tập thể có nhiều đóng góp.

Anh Nguyễn Xuân Hoàn, đối tác GrabCar, Tp.HCM đã gắn bó với nền tảng gần 5 năm, đây là lần đầu tiên anh được xướng tên trong phần vinh danh. “Đây là lần đầu tiên tôi được Grab vinh danh, nên cảm giác cũng rất đặc biệt”, anh chia sẻ. Với anh, sự ghi nhận này là một dấu mốc đáng nhớ sau nhiều năm bền bỉ và nỗ lực.

Grab vinh danh các bác tài có thành tích hoạt động nổi bật tại Hà Nội

12 năm Grab có mặt tại Việt Nam cũng là 12 năm những chuyến xe của các bác tài Grab bền bỉ lăn bánh trên khắp mọi nẻo đường. Chuỗi sự kiện tri ân vì thế không chỉ là một hoạt động thường niên, mà còn là cách nền tảng này gửi lời cảm ơn tới những đối tác tài xế.