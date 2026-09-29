Cửa khẩu Lạng Sơn hoạt động thế nào dịp nghỉ quốc khánh Trung Quốc?

TPO - Ngày 29/9, Trung tâm Quản lý cửa khẩu thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn cho biết, các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh vẫn hoạt động bình thường trong 7 ngày nghỉ lễ Quốc khánh Trung Quốc (từ ngày 1 - 7/10).

Cụ thể, Trung tâm Quản lý cửa khẩu (Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn) cho biết, từ ngày 1 - 7/10/2026 người dân Trung Quốc sẽ nghỉ lễ dịp Quốc khánh (1/10) kéo dài 7 ngày. Qua trao đổi giữa Trung tâm Quản lý cửa khẩu (Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn) và cơ quan tương đương tại Quảng Tây (Trung Quốc), lực lượng chức năng tại cửa khẩu của Trung Quốc vẫn làm việc bình thường trong kỳ nghỉ lễ.

Trung tâm Quản lý cửa khẩu ( Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn) cho biết, các cửa khẩu tại Lạng Sơn vẫn hoạt động bình thường dịp nghỉ lễ Quốc khánh Trung Quốc.

Tuy nhiên, lãnh đạo Trung tâm Quản lý cửa khẩu cũng cho biết, lực lượng chức năng tại cửa khẩu của Trung Quốc làm việc bình thường nhưng do dịp nghỉ lễ quốc khánh của Trung Quốc kéo dài, hoạt động của các doanh nghiệp Trung Quốc có thể bị gián đoạn, Trung tâm đang theo dõi thêm để cập nhật tình hình đến các đầu mối cung ứng, nhập hàng hóa và các doanh nghiệp xuất nhập khẩu tại Việt Nam.

Cùng với đó, lãnh đạo Trung tâm Quản lý cửa khẩu cũng khuyến cáo doanh nghiệp xuất nhập khẩu tại Việt Nam cần chủ động, thường xuyên nắm bắt thông tin từ các bạn hàng, đối tác phía Trung Quốc; tính toán hợp lý thời gian, số lượng hàng hóa lên cửa khẩu, tránh đưa lượng hàng lớn lên cửa khẩu khi đối tác chưa có kế hoạch tiếp nhận, đặc biệt đối với các mặt hàng hoa quả tươi.

Qua thống kê, từ đầu năm đến nay đã có hơn 500.000 phương tiện chở hàng hóa xuất nhập khẩu được thông quan qua các cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn (tăng 14,6% so với cùng kỳ năm 2025). Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu các loại hình hàng hoá đạt hơn 91 tỷ USD (tính đến 29/9), tăng 37% so với cùng kỳ năm 2025; kim ngạch xuất nhập khẩu mở tờ khai tại Chi cục Hải quan khu vực VI đạt trên hơn 8 tỷ USD, tăng 57% so với cùng kỳ năm 2025.

Hàng hóa chủ yếu thực hiện thông quan tại đường chuyên dụng vận chuyển hàng hóa khu vực mốc 1119 - 1120 và đường chuyên dụng vận chuyển hàng hóa khu vực mốc 1088/2 – 1089 thông qua cửa khẩu Tân Thanh - Pò Chài), cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị; lối thông quan khu vực mốc 1104 - 1105 thuộc cửa khẩu Cốc Nam - Lũng Nghịu, cửa khẩu Chi Ma…