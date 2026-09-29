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Vụ bé trai lớp 3 bị cổng làng đổ sập: Tạm giữ phương tiện để điều tra

Hoài Nam

TPO - Cơ quan chức năng Hà Tĩnh đã lấy lời khai tài xế, tạm giữ phương tiện để điều tra vụ cổng làng đổ sập, đè trúng học sinh lớp 3 khiến em đứt lìa bàn tay.

Ngày 29/9, Công an xã Hương Khê (Hà Tĩnh) cho biết đang phối hợp làm việc với tài xế Trần Văn Đ. (33 tuổi, trú xã Hương Đô) để làm rõ vụ cổng làng đổ sập, đè trúng học sinh lớp 3.

Theo cơ quan công an, tài xế đã được mời lên trụ sở để lấy lời khai, phương tiện liên quan cũng đang bị tạm giữ để phục vụ điều tra. Qua xác minh ban đầu, tuyến đường xảy ra vụ việc không có quy định cấm xe cẩu lưu thông.

Ông Nguyễn Trọng Vỹ, Phó Chủ tịch UBND xã Hương Khê, cho biết tuyến đường bảo đảm cho xe cẩu lưu thông nếu phương tiện đáp ứng yêu cầu về tải trọng. Tuy nhiên, khi đi qua cổng chào, phương tiện phải bảo đảm an toàn về chiều cao.

Theo ông Vỹ, pháp luật hiện chưa có quy định cấm phương tiện đi qua khu vực này. Chính quyền và lực lượng chức năng thường xuyên tuyên truyền, khuyến cáo tài xế không đi qua các cổng chào để bảo đảm an toàn.

Khoảnh khắc cổng chào đổ sập (Ảnh: Cắt từ clip người dân cung cấp)

Lãnh đạo địa phương cho biết các cổng chào được xây dựng từ lâu, một số công trình hiện trở thành điểm hạn chế đối với các phương tiện có kích thước lớn. Sở Xây dựng Hà Tĩnh đã có văn bản yêu cầu các địa phương rà soát, đề nghị tháo dỡ những cổng chào không bảo đảm an toàn.

Trước đó, khoảng 14h ngày 28/9, xe cẩu do ông Đ. điều khiển lưu thông qua thôn Hương Phong, xã Hương Khê thì xảy ra va chạm khiến cổng làng bằng bê tông đổ sập. Đúng lúc này, một phụ nữ chở bé N.D.T. (học sinh lớp 3) bằng xe máy đi qua, khiến em bị cổng đè trúng, đứt lìa bàn tay.

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Cổng làng nơi xảy ra vụ việc.

Do tổn thương nặng, các bác sĩ phải nối tạm bàn tay vào hệ thống mạch máu ở cẳng chân để duy trì tuần hoàn. Khi phần tay ổn định, ê-kíp sẽ tiếp tục phẫu thuật nối trở lại.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

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#Hà Tĩnh #tài xế #vụ cổng làng đổ sập #học sinh lớp 3 #đứt cánh tay #tạm giữ xe cẩu

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